Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Zaradi megle, mraza in sivine se zime pogosto drži predsodek, da je dolgočasna. Svetli deli dneva so zelo kratki, za sprostitev se je treba odpraviti na višje ležečo planoto, prekrito s snegom, v termalni park ali skočiti na slovensko oziroma hrvaško obalo. Nič kaj vznemirljivo, kajne?

A za letošnjo zimsko sezono ni treba, da je hladna, še manj pa dolgočasna. Od 16. 11. do 26. 3. lahko namreč s Počitnice.si dvakrat na teden, decembra pa celo trikrat na teden z direktnim letom iz Ljubljane odpotujete v sončno Barcelono in si privoščite nekajdnevni pobeg na toplo!

Preverite pestro ponudbo zimskih počitniških paketov za Barcelono TUKAJ, pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličite 01/280 30 00 in dovolite, da vas Barcelona prevzame v vsej svoji lepoti!

V Barcelono to zimo z direktnim letom iz Ljubljane

FOTO: Počitnice.si

Direktni leti iz Ljubljane v Barcelono so novost, ki je odlična popestritev potovalnih možnosti slovenskih počitnikarjev in popotnikov. Letalska družba Vueling želi z novo neposredno linijo še tesneje povezati Slovenijo in Španijo ter slovenskemu trgu predstaviti Barcelono ne samo kot poletno, temveč tudi vrhunsko zimsko destinacijo.

»Slovenci Barcelono in druga španska mesta poznajo predvsem kot popoln kraj za poletne počitnice, s čudovitimi peščenimi plažami, pestrim dogajanjem, izvrstno kulinariko in krasno pokrajino. Neposredna povezavo iz Ljubljane pa bo Barcelono predstavila tudi kot odlično zimsko destinacijo, oddaljeno le dve uri z letalom. Ker Barcelona v zimskem času ni preplavljena z množicami turistov, je popolna destinacija tako za tiste, ki se v katalonsko prestolnico odpravljajo prvič, kot tudi za povratnike. V zimskih dneh je Barcelona kot nalašč za odkrivanje zgodovinskih in kulturnih lepot mesta ter okolice, brez tipične poletne gneče, martinčkanje na neskončnih peščenih plažah ter uživanje v vrhunski kulinariki,« pojasnjuje Matjaž Čede, direktor vodilne spletne turistične agencije Počitnice.si in tudi sam izkušen popotnik.

FOTO: Shutterstock

Prav zato so pri Počitnice.si v sodelovanju z letalsko družbo Vueling pripravili paketno ponudbo v kar 420 hotelih različnih kakovostnih razredov v Barceloni in njeni neposredni okolici. To pomeni, da vam je zimski oddih v Barceloni z vključenim direktnim povratnim letalskim prevozom iz Ljubljane in tremi prenočitvami z zajtrkom v izbranem hotelu na voljo že za 399 evrov/osebo!

Celotno ponudbo zimskih počitniških paketov za Barcelono najdete TUKAJ, prav tako pa lahko na info@pocitnice.si pošljete povpraševanje za izbrani termin in že v nekaj urah boste prejeli individualno ponudbo glede na svoje kriterije. Za več informacij so vam izkušeni svetovalci pri Počitnice.si na voljo še na telefonski številki 01/280 30 00, od ponedeljka do sobote pa se lahko oglasite tudi v njihovih fizičnih poslovalnicah, v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

Praznična Barcelona – doživetje, ki ga ne gre zamuditi!

FOTO: Shutterstock

Tudi božično-novoletni čas v Barceloni je prav posebno doživetje. Praznična sezona v Barceloni se začne konec novembra, ko mesto zažari v soju tisočerih luči, po ulicah se širi vonj po praženih mandljih, cimetu in vroči čokoladi, v zraku pa je občutiti prav posebno veselje, ki ga poznajo le južna mesta.

FOTO: Shutterstock

To je vsekakor popoln čas za sprehod po promenadah Passeig de Gràcia in La Rambla, pestro je dogajanje tudi ob znameniti Gaudijevi katedrali Sagrada Familia, kjer so božični sejmi, na stojnicah pa lahko izbirate v pestri ponudbi ročno izdelanih okraskov in figuric, dišečih sveč in medenjakov. Novoletna noč v Barceloni je edinstvena mešanica tradicije, glasbe in topline. Ob 12 udarcih ure na trgu Plaça d’Espanya nebo nad morjem ob polnoči razsvetlijo ognjemeti, zabava pa traja vse do jutranjih ur.

FOTO: Shutterstock

V praznično Barcelono lahko decembra neposredno iz Ljubljane poletite kar trikrat na teden, v torek, četrtek in nedeljo, ter si tako privoščite dvo-, štiri- ali petdnevno praznično pohajkovanje po čudoviti prestolnici Katalonije. Preverite bogato paketno ponudbo TUKAJ, pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličite 01/280 30 00.

Zimski vikend oddih v Barceloni …

FOTO: Shutterstock

Barcelona se lahko pohvali s tipičnim sredozemskim podnebjem, kar pomeni, da so poletja dolga in vroča, zime pa mile in tople. V praksi to pomeni, da je tudi takrat, ko pri nas temperatura pade pod ledišče, tam od 16 do 20 stopinj Celzija, kar je sicer premalo za kopanje v morju, a kot nalašč za čudovite sprehode po peščenih plažah, raziskovanje mesta ali zgolj popolni odklop in martinčkanje na soncu.

Glede na zimski vozni red letalske družbe Vueling lahko s Počitnice.si v Barcelono odpotujete dva- oziroma trikrat na teden, kar pomeni, da si lahko privoščite krajši tridnevni izlet (od četrtka do nedelje) in ga izkoristite za sprehod po ozkih uličicah gotske četrti in promenadi La Rambla, ki razdvaja mesto in sega vse do slovite mestne plaže Barceloneta. Široka in lepo urejena peš cona, na kateri je tudi slovita tržnica La Boqueria, je idealna za sprehod skozi mesto, opazovanje arhitekture in uživanje v izjemni katalonski kulinariki.

Barcelona je mesto, ki ga zaznamuje edinstvena in neponovljiva arhitektura Antonia Gaudíja. Njegovo najbolj prepoznavno delo je Sagrada Familia, veličastna bazilika, katere gradnja se je začela leta 1882 in še danes ni končana. Park Güell je pisan svet mavričnih mozaikov, igrivih oblik in arhitekturnih presenečenj, njegovi stanovanjski projekti, kot sta Casa Batlló in La Pedrera (Casa Milà), pa slovijo po valovitih fasadah in živahnih barvah.

FOTO: Shutterstock

Obvezna postojanka ob obisku Barcelone je tudi svetovno znan stadion Camp Nou, ki je dom nogometnega kluba Barcelona – ne glede na to, ali spremljate nogomet in za kateri klub navijate. Ne gre namreč samo za nogometno igrišče, temveč za enega največjih nogometnih stadionov v Evropi, ki sprejme kar 100.000 obiskovalcev. Tu boste občutili izjemno vzdušje najbolj priljubljenega evropskega športa, prav tako se boste seznanili z zgodovino enega največjih nogometnih klubov na svetu.

… ali zimske počitnice v Barceloni

FOTO: Počitnice.si

Če imate na voljo več dni dopusta, se vsaj prvič v Barcelono pozimi splača odpraviti za več dni. Odlična možnost je denimo petdnevna kombinacija letalskega prevoza in namestitve v izbranem hotelu pri Počitnice.si (npr. od četrtka do torka).

Poleg že omenjenih mestnih znamenitosti lahko pozimi v miru, brez gneče, hrupa in vročine raziščete tudi širšo okolico Barcelone. Za filmske panorame mesta se lahko peš, s kolesom ali kabinsko žičnico odpravite na hrib Montjuïc, ki je bil prizorišče poletnih olimpijskih iger leta 1992 in kjer najdete kopico znamenitosti, kot so Montjuïc Castle, Magic Fountain in Poble Espanyol. Prav tako je Barcelona odlično izhodišče za vzpon na goro Montserrat, obisk romantičnega obmorskega mesta Sitges in vinske kleti v regiji Penedès.

Tudi kulinarika v Barceloni vas ne bo razočarala. V praktično vseh mestnih barih vam bodo poleg pijače lahko postregli še tipične katalonske prigrizke tapase, prav tako velja poskusiti patatas bravas (začinjen krompirček), croquetas (krompirjeve ali mesne krokete) in sveže morske jedi. Ljubitelji riža ne smete zamuditi znamenite paelje v številnih različicah, za sladico pa se priležejo churrosi s čokolado ali katalonska različica crème brûlée, imenovana crema catalana.

Barcelona – popolna izbira za družinske zimske počitnice in romantičen zimski pobeg v dvoje

FOTO: Shutterstock

Barcelona s svojo razgibano pokrajinsko umeščenostjo, edinstveno arhitekturo in bogato zgodovino očara vse vrste gostov – v vseh letnih časih! Zimski meseci so kot nalašč za družinsko raziskovanje mesta na kolesih, ki si jih lahko izposodite na vsakem koraku, obisk interaktivnih muzejev, akvarija, živalskega vrta in številnih (zabaviščnih) parkov z igrali za otroke različnih starosti.

Čudoviti arhitekturni biseri Barcelone so v zimskih dneh popolna kulisa tudi za romantična pohajkovanja v dvoje. Medtem ko se bodo drugi doma zavijali v plašče, boste lahko vi brez težav posedali na terasi kavarne, se sprehajali po peščeni plaži in uživali v šumenju morskih valov ali raziskovali ulice v kratkih rokavih. Barcelona je vsekakor tudi pozimi pravi kraj za romantične počitnice, saj združuje živahen mestni utrip, edinstveno arhitekturo, neskončne peščene plaže in vrhunske gurmanske avanture – vse, kar potrebujete za popolno ljubezensko pravljico!

Barcelona – destinacija, ki se je ni mogoče naveličati

FOTO: Shutterstock

Ne glede na to, kolikokrat boste obiskali Barcelono, boste vsakič znova odkrili nove kotičke, ki vas bodo popolnoma očarali. To dokazujejo številni, ki se v Barcelono vračajo tudi večkrat na leto. To zimo je to še posebej preprosto, saj lahko s Počitnice.si v sončno zimsko Barcelono od 20. novembra 2025 do 26. marca 2026 poletite kar dvakrat na teden , ob četrtkih in nedeljah – in to iz Ljubljane!

Preverite bogato ponudbo zimskih počitnic v Barceloni TUKAJ, pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličite 01/280 30 00 ter dovolite, da vas katalonska prestolnica to zimo prevzame s svojo arhitekturo, kulturo, kulinariko in toplim značajem!

Naročnik oglasne vsebine je Počitnice.si