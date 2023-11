Danes Oslo, a nekoč je bila prestolnica Tønsberg

V nadaljevanju preberite:

Na trgu pred glavno železniško postajo v Oslu je otroško igrišče z gozdom zelenih trikotnih plošč, ki spominjajo na drevesa. Imajo kratke napise o posebnostih Norveške v norveškem in angleškem jeziku. Na eni lahko preberemo: »Ali ste vedeli, da je rezalnik za sir leta 1925 izumil Thor Bjørklund?«

Bjørklund, čigar tovarna še vedno obstaja in proizvaja ročne rezalnike sira, ki jih uporabljajo v milijonih gospodinjstev po vsem svetu, je le eno od znani imen Norveške. Norvežani so bili znani raziskovalci sveta: Fridtjof Nansen, Roald Amundsen in Thor Heyerdahl ter veliko pred njimi pomorščak Leif Erikson. Iz Norveške so bili tudi prvi generalni sekretar Združenih narodov Trygve Lie, pisatelji Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson in Knut Hamsun, skladatelj Edvard Grieg, sloviti slikar Edvard Munch, kot tudi v zadnjih desetih letih svetovno dominantni šahist Magnus Carlsen. Ne nazadnje je Norveška zibelka številnih svetovnih prvakov in prvakov v zimskih športih, športnic in športnikov z daleč največ zlatimi medaljami na zimskih olimpijskih igrah.