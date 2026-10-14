Danes rajska plaža, nekoč nema priča fašističnega terorja

Marsikje sem že zaplavala, od osupljivo lepega turkiznega jezera s snežno belo obalo in Kleopatrinih term v Turčiji do kopališča z rjavo žvepleno vodo pod andskimi šesttisočaki v Peruju. Tudi v Amazonko sem skočila in po nesreči pristala v Ljubljanici. Nikoli pa si nisem mislila, da se bom kdaj kopala tam, kjer je nekoč stalo koncentracijsko taborišče. Prav to se je zgodilo letos poleti med plovbo po hrvaških otokih, na Molatu v severni Dalmaciji. Ko smo pristali v glavni otoški luki, smo se sprehodili do plaže v zalivu Jazi na drugi strani otoka. Že na tabli smo opazili napis koncentracijsko taborišče, a niti pomislili nismo, da bomo tako neposredno vstopili na njegovo nekdanje območje. Pretresljivo zgodbo Golega otoka in Grgurja smo poznali in oba tudi obiskali, za taborišče na Molatu ...