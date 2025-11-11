Danko Končar o hotelu, ki je stal 85 milijonov: To je moj življenjski projekt

V Pulju je po desetih letih gradnje zaživel Heritage & Resort Hotel Monumenti, luksuzni petzvezdični kompleks z marino, plažo, bazeni, kongresnim centrom in elegantnimi sobami, vreden 85 milijonov evrov. Dolga desetletja je bilo celotno območje, sicer obkroženo s čudoviti Štinjanskimi gozdovi, zaprta vojaška cona. Projekt obuditve območja je izvedla družba Kermas Istra v lasti hrvaškega podjetnika Danka Končarja, ki je prenovil avstro-ogrsko vojašnico in zgradil marino s 400 privezi.

Končar osebno je za vodjo restavracije hotela izbral chefa Franka Mocka, ki ustvarja avtorske interpretacije sredozemske kuhinje iz lokalnih sestavin. Na splošno se zdi, da je bil hrvaški podjetnik s srcem in glavo vpet v projekt od samega začetka, do vseh končnih detajlov. Z njim smo govorili o projektu, viziji in zgodovinski dediščini, ki jo hotel ohranja.

Danko Končar, direktor in lastnik hotela, hrvaški predsednik Zoran Milanović (na njegovi levi strani) v družbi ministra za turizem in šport Tončija Glavine ter ministrice za zdravje Irene Hrstić. FOTO: Manuel Paljuh

Kakšna je bila začetna vizija projekta?

Ko smo začeli s projektom Sv. Katarina - Monumenti, je bila vizija zelo jasna: povsem zanemarjeno, zaprto vojaško območje z izjemnim zgodovinskim pomenom preobraziti v novo, odprto luksuzno destinacijo 21. stoletja. Želeli smo združiti tri elemente – dediščino, visokokakovostni turizem in navtiko. Danes Heritage Hotel & Resort Monumenti predstavlja prvo pravo petzvezdično destinacijo v Pulju in tem delu Istre, ki ponuja nov nivo udobja in prostora za gosta ter zgodbo, globoko zasidrano v vojaško, pomorsko in letalsko identiteto območja.

FOTO: Press

Kako vam je uspelo uravnotežiti ohranjanje dediščine s konceptom luksuznega letovišča in kaj bi po vašem mnenju označili kot najbolj »petzvezdični« element hotela?

Ravnovesje med dediščino in sodobnim hotelskim življenjem smo dosegli z arhitekturo in funkcionalnostjo. Zgradba Heritage, nekdanja avstro-ogrska vojašnica, je bila obnovljena pod strogim konservatorskim nadzorom, poleg nje pa smo dodali sodobno krilo hotela, katerega zunanje stene so steklene, kar omogoča veliko svetlobe in razgledov. Gre za del hotela z luksuznimi sobami in apartmaji, ki je oblikovan v kontrastu z zgodovinskim delom stavbe, hkrati pa poudarja moderno in elegantno podobo letovišča (krilo Deluxe). Ohranili smo častniški vrt in ga spremenili v mirno zeleno oazo za goste in dogodke. Obiskovalci imajo na voljo vse, kar pričakujejo od hotela s petimi zvezdicami – prostorne sobe, spa, bazen, sodobno kulinariko in ekskluzivno plažo. Največje razkošje pa je prostor sam – Monumenti danes verjetno ponuja največ kvadratnih metrov na gosta na Hrvaškem.

Kako bi opisali arhitekturno in oblikovalsko filozofijo povezovanja starega in novega?

Projekt združuje dve stavbi v dialogu: krilo Heritage ohranja preteklost, medtem ko krilo Deluxe prinaša sodobnost. Filozofija je preprosta – ne bežati pred zgodovino, ampak jo oživiti v sodobnem kontekstu. Gost lahko spi v zgodovinski stavbi, zajtrkuje v obnovljenem častniškem vrtu in dan zaključi v modernem spa centru – živa harmonija med preteklostjo in sedanjostjo.

Katere so bile glavne težave med obnovo in gradnjo?

Največji izziv je bil združiti stroge konservatorske zahteve s potrebami sodobnega hotelirstva. Kompleks je zaščiten, zato je bila za vsak poseg potrebna uradna odobritev, hkrati pa smo morali vključiti vse elemente sodobnega letovišča. Projekt je trajal skoraj desetletje v dveh fazah – najprej marina, nato hotel – in je moral premagovati spremenjene predpise, pandemijo in rast gradbenih stroškov. Obmorska lega je prinesla tudi tehnične izzive zaradi stalne izpostavljenosti soli, vetru in vlagi.

Razkošne sobe krasijo fotografije iz letalske zgodovine. FOTO: Press

Lokacija ima bogato letalsko in pomorsko dediščino. Kako je ta vtkana v oblikovanje hotela?

Sveta Katarina in Monumenti sta rojstni kraj hrvaškega pomorskega letalstva. Prvi preizkusni poleti hidroplanov so tu potekali leta 1912, na istem mestu pa so nekoč gradili podmornice in ladje. Ta dediščina je subtilno izražena skozi oblikovanje – v motivih ladijskih palub, uporabi kovine in stekla, ki spominjata na letalski inženiring, ter v zgodovinskih fotografijah in tehničnih risbah, razstavljenih po hotelu.

Kako se vojaška in letalska zgodovina Pulja odražata v notranjem oblikovanju hotela?

Želeli smo, da gostje zgodovino območja občutijo na vsakem koraku. Notranjost uporablja umirjene, nevtralne tone, dopolnjene s podrobnostmi, ki pripovedujejo zgodbo o vojaški in letalski dediščini Pulja. Sobe krasijo zgodovinske fotografije hidroplanov, častnikov in starih baz, pa tudi stari instrumenti, zemljevidi in grafični motivi, navdihnjeni s tehničnimi načrti. Vrt je oblikovan geometrijsko, kar spominja na vojaški red, vendar v sodobni, elegantni interpretaciji.

Koliko je pri projektu sodelovalo lokalnih arhitektov, oblikovalcev in obrtnikov?

Od samega začetka je bil projekt voden z lokalnim znanjem. Glavni projektant je bil pulski COIN Engineering, sodelovalo pa je veliko istrskih izvajalcev, oblikovalcev in obrtnikov. Prav lokalni mojstri – od kamnosekov do mizarjev – so projektu dali značilen regionalni pečat. Cilj je bil jasen: da Monumenti ne bodo uvožen projekt, temveč resničen proizvod lokalne skupnosti.

Kako je revitalizacija Monumentov spremenila urbano in družbeno podobo Pule?

Dolga desetletja je bilo celotno območje zaprta vojaška cona. Danes je odprto tako prebivalcem kot obiskovalcem, z novimi sprehajališči, javnimi prostori in pogledi na morje. Pulj se je končno ponovno povezal s svojo obalo in pridobila nov arhitekturni simbol, ki mesto spreminja iz industrijskega v prefinjeno, luksuzno destinacijo.

Gre za 85-milijonsko investicijo. Kateri del projekta je bil najdražji?

Skupna investicija, vključno z marino in hotelom, presega 85 milijonov evrov. Najdražji so bili restavratorski posegi na zaščitenih objektih, popolna rekonstrukcija infrastrukture in vrhunska notranja oprema. Gre za naložbo, ki daleč presega samo gradnjo – vključuje leta dovoljenj, konservatorskih soglasij in koncesijskih postopkov.

Koliko delovnih mest je projekt ustvaril in s kakšnimi kadrovskimi izzivi ste se soočali?

Projekt je ustvaril okoli sto delovnih mest, večino katerih zasedajo domačini iz Istre. Približno sedemdeset zaposlenih je stalnih, preostali pa delajo sezonsko ali prek partnerskih podjetij. Največji izziv, kot drugod v hrvaškem turizmu, je bil najti usposobljene strokovnjake, ki želijo graditi dolgoročno kariero v gostinstvu. Zato smo veliko vlagali v usposabljanje in ugled delodajalca.

Katero ciljno skupino nagovarjate?

Naša glavna ciljna skupina so zahtevni gostje, ki iščejo sprostitev, gastronomijo in wellness. Poleg tega hotel močno nagovarja lastnike jaht in navtične goste prek povezave z Marino Polesana, pa tudi poslovne potnike, saj ima konferenčne in prireditvene prostore. Hotel deluje vse leto, da bi Pulj postavili kot pravo celoletno luksuzno destinacijo.

Kako je potekalo slovesno odprtje hotela in kakšni so bili odzivi javnosti?

FOTO: Manuel Paljuh

Ali načrtujete razširitev koncepta Monumenti tudi na druge lokacije?

Slavnostno odprtje je potekalo 3. oktobra 2025 in je bilo eden najbolj odmevnih dogodkov v hrvaškem turizmu. Dogodek je bil deležen obsežnega medijskega poročanja doma in v tujini. Prisostvovali so predsednica države, ministri, lokalni predstavniki, poslovneži in novinarji. Zasnovan je bil kot praznovanje novega simbola Pulja in Istre, s slavnostno večerjo, glasbenimi nastopi in spektakularnimi svetlobnimi učinki. Mediji so ga opisali kot zgodovinski trenutek za istrski turizem.

Monumenti so temelj našega turističnega portfelja. Trenutni cilj je popolna uveljavitev letovišča kot evropskega merila po kakovosti in ugledu. Šele nato bomo razmislili o širitvi podobnega koncepta na druge jadranske lokacije. Ključno je pokazati, da je projekte takšnega obsega in zahtevnosti mogoče uspešno uresničiti ter da prinašajo trajno vrednost skupnosti.

Kako vidite prihodnost luksuznega turizma v Istri in vlogo Pulja v tem razvoju?

FOTO: Press

Kaj vam osebno pomeni ta projekt?

Prihodnost luksuznega turizma v Istri temelji na kakovosti, pristnosti in podaljšanju sezone. Regija je že znana po odličnosti, naslednja faza pa pomeni več poudarka na individualnosti in trajnosti. Pulj ima pri tem posebno vlogo – združuje zgodovino, infrastrukturo in dostopnost. Monumenti dokazujejo, da Pulj ni le mesto kulture in dediščine, ampak lahko postane pravi center mediteranskega razkošja.

Monumenti so moj življenjski projekt. Združujejo dediščino, dolgoročno naložbo, partnerstvo z državo in delo stotin predanih ljudi. Po petdesetih letih se bo lastništvo vrnilo državi, a za mestom in Istro bo ostala trajna zapuščina. Želel sem pokazati, da je mogoče zapuščeno vojaško območje spremeniti v nekaj razkošnega, trajnostnega in koristnega za skupnost. Če bodo nekoč ljudje rekli, da so Monumenti na novo opredelili, kaj Istra lahko postane – bo to največji uspeh tega projekta.