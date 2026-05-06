Danska sežigalnica, ki je postala smučišče

Elektrarna je začela obratovati leta 2017, dve leti pozneje pa so uredili še smučišče in plezalno steno.

Ob misli na København se pred očmi najprej izrišejo lične hišice na obrežju kanala Nyhavn, kjer so zasidrane lesene ladje in čolni, medtem ko po tlakovcih mimo drvijo kolesa, ki jih je v danski prestolnici več kot prebivalcev. Misel seže tudi do kipa male morske deklice, na sosednjem bregu kanala pozorno oko opazi eno najsodobnejših (in najdražjih) opernih hiš na svetu. Pogled se vselej neizogibno ustavi na nenavadni oglati zgradbi, ki kot aluminijast kos sira leži na obali otoka. Najbrž gre zgolj za še eno tistih modernih poslovnih stavb, smo si rekli s prijatelji, ko smo marca pobegnili iz hladne Ljubljane v še hladnejšo prestolnico Danske. Šele ko smo se z vodnim avtobusom odpeljali na nasprotni breg in stali pod mogočnim dimnikom, iz katerega so se valili gosti oblaki belega dima, ...