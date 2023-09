Kako je deliti svoj dom s turisti

V nadaljevanju preberite:

S ponovnim porastom turizma v Sloveniji narašča tudi zanimanje za nastanitve. Mnogi se odločajo za najem prek platform airbnb, ki samo v Ljubljani po podatkih svetovalnega podjetja AirDNA ponuja več kot 1600 nastanitev.

Vzroki za oddajanje na platformi so različni, nekateri v nastanitvi živijo in jo oddajajo, ko so odsotni, drugi jo oddajajo poleti, ko ni toliko interesa med študenti, nekateri goste radi sprejmejo osebno, drugi so se odločili za avtomatiziran check-in. Predvsem pa so sobodajalci tako s platformo kot z gosti večinoma zadovoljni, z oddajanjem so pridobili novo znanje in izkušnje ter celo spletli prijateljstva, kot smo izvedeli med pogovori z nekaterimi izmed njih.