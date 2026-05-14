Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

Razlog je preprost: na razmeroma majhnem območju združuje vsebine za različne vrste oddiha – od kulturnega turizma in bivanja v naravi do klasičnega poletnega dopusta ob morju.

Osrednja točka večine itinerarjev je Šibenik, mesto, ki se je uveljavilo kot praktično izhodišče za raziskovanje okolice. Gre za destinacijo, ki ponuja dovolj vsebin za samostojno bivanje, hkrati pa obiskovalcem omogoča jasno in pregledno raziskovanje znamenitosti. Staro mestno jedro je prepleteno z mrežo kamnitih ulic in trgov, sprehod skozi mesto pa naravno vodi proti višjim predelom, od koder se odpirajo pogledi na morje in okoliške otoke – eden ključnih adutov Šibenika kot urbane destinacije.

Šibenik FOTO: Ivan Šardi

Posebej izstopa območje Kanala sv. Anteja, ki je bilo v zadnjih letih urejeno v eno najkakovostnejših rekreacijskih in izletniških območij v regiji. Gre za približno 4,5 kilometra dolgo sprehajalno pot, ki vodi skozi borov gozd in spremlja obalo kanala. Povezuje območje od zaliva Paninkovac do otočka Školjić pred trdnjavo sv. Nikolaja. Do poti je mogoče priti z avtomobilom ali peš, primerna pa je tudi za prihod s kolesom iz zaliva Paninkovac v Šibenskem zalivu oziroma po cesti proti Zablaću iz zaliva Škar. Za sprehod v eno smer sta potrebni približno dve uri, obiskovalcem pa ponuja prijetno izkušnjo hoje v naravi in več panoramskih razglednih točk s pogledom na mesto in šibeniški arhipelag.

Trdnjava sv. Nikolaja, Kanal sv. Antona FOTO: I. Tomljenović

Prav na vhodu v kanal stoji trdnjava sv. Nikolaja, eden najpomembnejših utrdbenih objektov na Jadranu. Zgrajena je bila v 16. stoletju za obrambo mesta pred napadi z morja, danes pa je pod zaščito Unesca in odprta za obiskovalce v okviru organiziranih ogledov. Do trdnjave je mogoče priti peš skozi kanal ali z ladjo, kar še dodatno obogati doživetje. Njena lega na stičišču kanala in odprtega morja jo uvršča med najbolj prepoznavne vizualne točke v regiji.

Pomemben del mestne ponudbe je tudi projekt Trdnjava kulture, ki vključuje trdnjave sv. Mihaela, sv. Ivana in Barone. Vsaka od njih ima jasno opredeljeno vlogo v turistični in kulturni ponudbi mesta.

Trdnjava sv. Mihaela je najbolj znana po poletnem odru na prostem. Program vključuje koncerte domačih in tujih izvajalcev, prizorišče pa je tehnično prilagojeno tudi večjim produkcijam. Poleg prireditev je trdnjava privlačna tudi podnevi zaradi razgleda na staro mestno jedro in arhipelag.

Trdnjava sv. Ivana ponuja več prostora za gibanje in sproščeno bivanje, vključno s sprehajalnimi potmi, izobraževalnimi območji in dodatnimi vsebinami za obiskovalce. Zaradi lege nad mestom jo številni izberejo predvsem zaradi panoramskega razgleda in bolj umirjenega obiska.

Trdnjava Sv. Ivana FOTO: TZ Šibensko-kninske županije

Barone je vsebinsko usmerjen v interpretacijo zgodovine skozi interaktivne elemente, zato je posebej zanimiv tudi za mlajše obiskovalce. Tudi tukaj je poudarek na razgledni točki in preživljanju časa na prostem.

Za mirnejši oddih, zlasti za družine z otroki, izstopajo Bilice. Ta kraj ob Prokljanskem jezeru se vse pogosteje uveljavlja kot družinska destinacija, predvsem zaradi mirnega okolja, varnega prostora za bivanje in večjega števila počitniških hiš z dvorišči in dodatnimi vsebinami. Na voljo so aktivnosti, kot so vožnja s kajakom, bivanje v naravi in lahkotni sprehodi, kar ustreza gostom, ki se želijo izogniti gneči obalnih krajev. Dodatna prednost je bližina Narodnega parka Krka, ki omogoča enostavno organizacijo izletov brez dolgih voženj.

Bilice FOTO: Miranda Trklja

Na obalnem delu županije Brodarica in Krapanj ponujata klasičen poletni oddih v nekoliko bolj sproščenem okolju. Brodarica je znana po urejenih prodnatih plažah, mirnejšem morju in vsebinah, prilagojenih družinam. Nasproti nje leži Krapanj, najnižji naseljeni otok na Jadranu, ki že s kratko vožnjo z ladjo ponuja povsem drugačno doživetje. Poleg kopanja lahko obiskovalci spoznajo tudi tradicijo gobarstva, po kateri je otok najbolj prepoznaven.

Vodice v turistični ponudbi izstopajo kot urejena in vsebinsko bogata destinacija s poudarkom na oddihu ob morju. Plaže so raznolike in dobro opremljene – od prodnatih in betoniranih delov do območij z naravno senco –, zato ustrezajo različnim tipom gostov, tudi družinam. Poleg kopanja so na voljo številne vodne aktivnosti, kot so pedalini, kajaki in druge rekreativne vsebine. Kraj je urejen z vrsto obmorskih sprehajališč, kolesarskih poti v okolici in izletniških možnosti proti bližnjim otokom, kar dodatno širi možnosti za kakovostno preživljanje dopusta. Vodice so primerne tudi za družinski oddih z otroki.

Skradinski buk FOTO: 3K Cinema

Eden ključnih adutov celotne regije je Narodni park Krka, eden najbolj obiskanih narodnih parkov na Hrvaškem in hkrati eden organizacijsko najdostopnejših za obiskovalce. Park ima več uradnih vhodov, med katerimi sta najbolj znana Lozovac in Skradin.

Najbolj prepoznavna lokacija je Skradinski buk, največji in najbolj obiskan slap v parku. Do njega je mogoče priti peš iz Lozovca ali z ladjo iz Skradina, kar je posebej priljubljena možnost, saj vključuje panoramsko vožnjo po reki Krki. Na območju so urejene lesene poti, ki vodijo skozi slapove in bujno vegetacijo, ogled pa traja približno uro do dve, odvisno od tempa.

Naročnik oglasne vsebine je Turistična skupnost Šibensko-kninske županije