Dopust v nepredvidljivih okoliščinah: let odpovedan, kaj pa prevoz do letališča?

Zaradi nepredvidljivih razmer v svetu, trenutno pogostih napadov na Savdsko Arabijo ali demonstracij po Franciji in drugih evropskih mestih, so vse bolj nepredvidljive tudi naše počitnice, pa naj smo še tako pozorni pri načrtovanju in rezervacijah.

Kaj storiti, če je treba zaradi sprememb okoliščin, na primer odpovedanega leta, odpovedati rezervacijo prevoza do letališča? In kako se odzvati, če ponudnik kljub zgodnji odpovedi zavrne vračilo denarja ali ponudi zgolj dobropis za drug prevoz?

Odpoved leta praviloma ne pomeni samodejne pravice do brezplačne odpovedi cestnega prevoza, saj gre za ločeni pogodbi, ki ju praviloma tudi sklenemo z različnima ponudnikoma. Še vedno pa ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe s prevoznikom do letališča. Če to stori pravočasno, je upravičen do vračila najmanj 90 odstotkov prevoznine, ne glede na razlog, zaradi katerega odstopa od pogodbe, so pojasnili na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

Ne sme zadržati več kot deset odstotkov

Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu določa, da lahko potnik odstopi od prevozne pogodbe pred začetkom njenega izpolnjevanja, ne da bi mu bilo treba navesti poseben razlog za odstop, so poudarili v zvezi potrošnikov na njihovi spletni strani Vem več.

Da bi lahko uveljavljal pravico do vračila prevoznine, mora od pogodbe odstopiti najmanj eno uro pred odhodom pri domačem prevozu oziroma najmanj štiri ure pred odhodom pri mednarodnem prevozu. »Če potnik od pogodbe odstopi pravočasno, mu mora prevoznik vrniti prevoznino, pri čemer sme obdržati največ deset odstotkov,« so navedli. »Gre za zakonsko določbo, ki je v škodo potnika ni dovoljeno spreminjati.«

FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Kljub temu je potrebne nekaj pozornosti pri tem, s kom se dogovarjajo za prevoz. Nekateri ponudniki so namreč le posredniki med potrošnikom in prevoznikom in lahko ob rezervaciji zatrjujejo, da je plačani znesek samo nadomestilo za že opravljeno posredniško storitev, in ne prevoznina.

Potrošnik lahko od prevozne pogodbe odstopi najmanj eno uro pred odhodom pri domačem prevozu oziroma najmanj štiri ure pred odhodom pri mednarodnem prevozu.

Zadržanje je lahko upravičeno, če gre za veljavno dogovorjeno plačilo za dejansko opravljeno posredniško storitev, vendar pa zgolj opredelitev plačila kot nadomestila za posredovanje v primeru odstopa od pogodbe še ne pomeni, da je zadržanje tudi zakonito, so opozorili pri ZPS. To bi namreč lahko nakazovalo, da je ponudnik poskušal obiti zakonske določbe o vračilu prevoznine oziroma uporabiti nepošteni pogodbeni pogoj, ki pa je po zakonu o varstvu potrošnikov prepovedan. »Dvomljivo je lahko predvsem zadržanje nesorazmerno visokega zneska glede na obseg dejansko opravljene storitve,« pravijo pri ZPS.

Presoja, ali gre za nepošten pogodbeni pogoj, je odvisna od konkretnih okoliščin in vsebine splošnih pogojev poslovanja posameznega ponudnika, pri čemer morajo biti ti skladni z veljavno zakonodajo. »Potrošnikom v takšnih primerih svetujemo, da od ponudnika zahtevajo pisno pojasnilo o pravni podlagi za zadržanje plačila.«

Če menijo, da uporablja nepoštene pogodbene pogoje, lahko podajo prijavo Tržnemu inšpektoratu RS ali se za pomoč obrnejo na Zvezo potrošnikov Slovenije, so sklenili.

Kaj storiti, če je let odpovedan?

Že ob začetku napadov na Bližnjem vzhodu, ki so bili ravno med našimi zimskimi počitnicami, zaradi česar so na letališčih obtičali tudi številni slovenski državljani, smo iskali tudi odgovor na vprašanje, kaj storiti, če je odpovedan polet.

V tem primeru mora letalski prevoznik ponuditi vračilo kupnine ali preusmeritev na drugi let – ne glede na razlog za odpoved, so takrat pojasnili pri ZPS. To velja tudi v primeru izrednih razmer, saj prevoznik ne sme obdržati plačila za storitev, ki je ni opravil. Izredne razmere tako vplivajo zgolj na pravico do odškodnine, ne pa na osnovne pravice potnika.

Izredne razmere so okoliščine, ki se jim ni bilo mogoče izogniti, tudi če bi prevoznik sprejel vse razumne ukrepe. To so, denimo, hude vremenske razmere, varnostna tveganja, nujni zdravstveni primeri na letu, odločitve kontrole zračnega prometa ...

Če potniki menijo, da letalski prevoznik ni upošteval njihovih pravic, na ZPS svetujejo, da se najprej obrnejo neposredno nanj in vložijo reklamacijo. Če prevoznik na pritožbo ne odgovori v osmih tednih ali potnik z odgovorom ni zadovoljen, se lahko obrne na pristojni nacionalni nadzorni organ. V Sloveniji je to Javna agencija za civilno letalstvo RS.

Če gre za spor s prevoznikom iz druge države članice EU, lahko pomaga tudi Evropski potrošniški center Slovenija, ki sodeluje z mrežo centrov po EU.