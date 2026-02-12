Drežniška koza, edina avtohtona pri nas, resno ogrožena. Prav tako njeni rejci

Nocoj bodo film Drežniška koza in njeni ljudje predvajali na 20. Festivalu gorniškega filma. Dokumentarni film je nastal v sodelovanju z biotehniško fakulteto.

Drežniško kozo vsaj po imenu poznamo tako rekoč vsi, ki smo kdaj v šoli prepevali Čin, čin, čin Drežnica, kje so kozice ... Le malokdo – razen če ga res zanese v tiste kraje v okolici Drežnice – pa ve kaj več o tej edini slovenski avtohtoni pasmi koz. V zadnjih desetletjih je, najsibo še tako trpežna in prilagojena težkim življenjskim razmeram, resno ogrožena. Zgodbo o drežniški kozi in njenih ljudeh je v dokumentarni film spravil režiser Marko Kumer - Murč. Danes bo na ogled tudi na Festivalu gorniškega filma. Zaradi velikega zanimanja so projekcijo prestavili v večjo, Linhartovo dvorano ­Cankarjevega doma. Asociacija na znano ljudsko pesem je morda res obrabljena, a kljub vsemu veliko pove, je med pogovorom spomnil režiser in producent Marko Kumer, ustanovitelj zavoda Rusaalka. »V tej ...