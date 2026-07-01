Država, kjer popotnik ne ostane brez kruha, kave in odprtih vrat

Albanija je nenavadna in posebna dežela. Kakšna je njena prihodnost? Ji bo uspelo obdržati ravnovesje med turizmom, ki zaliva njene obale, in naravo, ki se bori za obstoj? Ne vemo, zadnje informacije, ki prihajajo od tam, niso obetavne. Vlada na zaščitenem območju ob reki Vjosi v sodelovanju z zetom ameriškega predsednika gradi megalomanski turistični kompleks z deset tisoč sobami. V odgovor na proteste predsednik te vlade izjavi, da dokler bo on tu, bo tako in nič drugače.

Kaj čaka Škipetarje, te stare Evropejce? Moralo bi jih skrbeti. Njihov klic po svobodnem življenju je morda kot Arhimedov cri de coeur zavojevalnim vojakom, ko jim, ne meneč se za smrt, reče: »Za božjo voljo, ne dotikajte se mojih krogov!«