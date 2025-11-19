  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Potovanja

    Dva izleta, trije kosi opreme, ena ugotovitev: skandinavska oprema, ki zdrži vse

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    V hribe me vleče občutek svobode in oprema, ki mi omogoča, da se bom tja vračal še dolgo. FOTO: osebni arhiv
    Galerija
    V hribe me vleče občutek svobode in oprema, ki mi omogoča, da se bom tja vračal še dolgo. FOTO: osebni arhiv
    Promo Delo
    19. 11. 2025 | 14:25
    11:09
    A+A-

    Kot navdušen ljubitelj aktivnosti na prostem uživam v naravi v vsakršnem vremenu in na najrazličnejših terenih, skoraj vedno v družbi svoje psičke pasme češkoslovaški volčjak, ki obožuje vsakovrstne podvige po zahtevnih stezicah in brezpotjih.

    Slaba stran najinih avantur je izbira prave kombinacije oblačil: med vzponom mi je pogosto prevroče, na vetrovnih mestih premrzlo, vmes pa ves čas nekaj oblačim ali slačim. Poleg tega se med pohodi redko drživa zgolj označenih poti. Vedno naju zamika kakšen kratek obvoz med ruševjem, skalami in podrastjo, ki opremi in oblačilom resnično ne prizanaša.

    Na poti s Planine Dolga njiva na Jezersko pogosto zavijem na neoznačene poti in raziskujem okolico. FOTO: osebni arhiv
    Na poti s Planine Dolga njiva na Jezersko pogosto zavijem na neoznačene poti in raziskujem okolico. FOTO: osebni arhiv

    Domov se vedno vračam poln vtisov, novih idej, s svežo zalogo gob in drugih dobrot, ki jih ponuja gozd, ter seveda z oblačili, ki dajejo videz, da so že »nekaj dala skozi«. Dolgo me to niti ni pretirano motilo, v zadnjem času pa si želim najti nekaj kosov, ki bi mi zanesljivo služili leta in ob katerih mi ne bi bilo treba vsakič znova paziti, kakšne sledi bo na njih pustil naslednji kamen ali veja.

    Enak scenarij se je ponavljal znova in znova: na vzponu mi je bilo prevroče, na vetrovnem grebenu premrzlo, vmes pa sem nenehno preoblačil sloje. Kolikokrat sem si že rekel, da bi bilo življenje pohodnika precej lažje, če bi obstajala ena sama rešitev, ki bi vse to poenostavila. Dolgo sem mislil, da je to le želja vsakega, ki veliko časa preživi v naravi. A potem se je izkazalo, da takšna rešitev vendarle obstaja. Prijatelj mi je predstavil znamko Fjällräven.

    Nenadoma sem ugotovil, da lahko imaš oblačila, ki so trpežna, udobna in pripravljena na vse, kar ti pride naproti, od ostrih skal do muhasto spreminjajočega se vremena.

    Ko naletiš na čudovite jurčke, se vsak kilometer zdi lažji. FOTO: osebni arhiv
    Ko naletiš na čudovite jurčke, se vsak kilometer zdi lažji. FOTO: osebni arhiv

    Ko sem se s prijateljem in psom pred kratkim, že v času meglic in čudovitih jesenskih barv, odpravil na pohod s planine Dolge njive proti Jezerskemu, sem spoznal, zakaj ima to švedsko ime tako zvesto skupnost po vsem svetu. Pot na višini od 1.250 do 1.500 metrov nadmorske višine – najprej po zahtevni označeni poti, nato pa po zelo zahtevnem brezpotju – nam je vzela skoraj šest ur hoje. Med potjo pa naju je razveselila še ena nagrada: globoko v gozdu sva naletela na nekaj res lepih jurčkov, ki so kar čakali, da jih kdo opazi. Ravno ta razgibani teren pa je bil popoln preizkus za oblačila, ki sem jih nosil.

    Na tem jesenskem izletu sem še posebej spoznal, kako pomembno je imeti oblačila, v katerih se dobro počutiš na zahtevnem brezpotju in pozneje, ko greš po celodnevni turi brez težav še na kosilu v restavracijo. Prav to sem našel v kombinaciji dveh kosov, ki sem ju preizkusil na poznojesenskem izletu: hlače Greenland in srajco Skog.

    Hlače Greenland so iz materiala G-1000 in se hitro sušijo, so trpežne in funkcionalne. FOTO: Fjällräven
    Hlače Greenland so iz materiala G-1000 in se hitro sušijo, so trpežne in funkcionalne. FOTO: Fjällräven

    Praktične hlače za vsakodnevne opravke in daljše pohode

    Hlače Greenland so trpežne, funkcionalne in vsestranske, narejene iz preverjenega materiala G-1000, ki omogoča hitro sušenje, dobro zračnost in odlično odpornost proti vremenskim vplivom. Kroj je Regular Fit z rahlim zožanjem pri gležnjih, kar pomeni, da so hlače udobne in hkrati dovolj elegantne za vsakodnevno uporabo v naravi in v mestu. Udobno krojena kolena in predel razkoraka skrbita za popolno svobodo gibanja, zato lahko brez težav stopate čez podrta drevesa, skale ali mokrišča. Hlače imajo tudi več uporabnih žepov: klasična sprednja žepa, žep za kovance, dva zadnja žepa ter stranski žep na hlačnici, kamor lahko pospravite zemljevid, telefon ali drobne pripomočke.

    Material lahko po potrebi dodatno impregnirate z impregnacijskim voskom Greenland Wax in tako povečamo odpornost proti vetru in vlagi. Hlače so izdelane brez kemikalij PFAS.

    Zaradi svoje trpežnosti, hitrega sušenja, udobnega kroja in urejenega videza so idealne tako za vsakodnevne opravke kot za daljše pohode, ribolov ali raziskovanje brezpotij.

    Hlače Greenland: popolna izbira za vse, ki želijo ene hlače za vse priložnosti.

    Hlače Greenland so me presenetile z izjemno trpežnostjo, saj sem se brez skrbi prebijal skozi ruševje in čez skale. Hlače so ostale nedotaknjene. So udobne, zračne in dovolj sproščene, da jih lahko nosiš tudi zunaj poti.

    Želel bi si le, da bi bile vsaj malo elastične, a verjetno gre za premišljen kompromis. Takšen robusten material so izbrali, da zagotovijo izjemno trpežnost. Mogoče samo en manjši namig: ker niso elastične, sem moral vzeti za eno številko večji model, čeprav je sicer kroj res udoben. 

    Flanelasta srajca Skog je udobna in vsestranska. FOTO: Fjällräven
    Flanelasta srajca Skog je udobna in vsestranska. FOTO: Fjällräven

    Skandinavski dizajn za celodnevno udobje

    Skog je udobna, vsestranska in lepo krojena flanelasta srajca, izdelana iz prijetnega bombaža, ki zagotavlja prijetno toploto in zračnost. Njen slim fit kroj lepo poudari postavo, hkrati pa ostane dovolj gibljiv za aktivnosti v naravi ali sproščene opravke v mestu.

    Srajca ima gumba za pritrjevanje ovratnika, kar poskrbi za urejen videz tudi po več urah nošenja. Dva prsna žepa z zavihki in gumbi, dodatnima režama za svinčnik ter gumbi na rokavih, ki omogočajo, da ostanejo zavihani rokavi na mestu, ji dodajo praktičnost in robustnost, ki ju od outdoor opreme pričakuješ.

    Ker je del Fjällrävnove družine Övik, združuje klasičen skandinavski dizajn z zanesljivo funkcionalnostjo. Izdelana je brez kemikalij PFAS. Je kot nalašč za jesenske pohode, večurne sprehode s psom ali preprosto za trenutke, ko želiš izgledati dobro in se obenem počutiti popolnoma sproščeno.

    Karirasta flanelasta srajca Skog pa je takoj postala moj najljubši in nepogrešljiv kos hribovske opreme. Ravno prav topla je za jesenske vzpone, a še vedno zračna, da mi ni bilo prevroče. Pa še videti je odlično, tudi ko na terasi sproščeno srkaš vroč čaj, medtem ko se pes utrujen, a srečen uleže pod klop in v nahrbtniku dišijo sveže nabrani jurčki.

    Kraška preizkušnja v megli in vlagi

    Radensko polje je kot prvinsko naravovarstveno območje in habitat številnih ogroženih in lokalnih živalskih vrst, kraj, kjer dejansko začutiš divjo naravo. FOTO: osebni arhiv
    Radensko polje je kot prvinsko naravovarstveno območje in habitat številnih ogroženih in lokalnih živalskih vrst, kraj, kjer dejansko začutiš divjo naravo. FOTO: osebni arhiv

    Po tem izletu je sledila še ena preizkušnja, popolnoma drugačna, a nič manj zahtevna. S svojo štirinožno spremljevalko sva se odpravila na Radensko polje, naravni in kulturni biser na severnem robu dolenjskega krasa. Tja se podava kar pogosto, saj naju vedno znova prevzame tišina in neokrnjena, divja narava s svojimi čudovitimi kraškimi pojavi.

    Jakna Övik je na Radenskem polju pokazala svojo pravo vrednost. FOTO: osebni arhiv
    Jakna Övik je na Radenskem polju pokazala svojo pravo vrednost. FOTO: osebni arhiv

    Jesensko jutro je bilo megleno in polno vlage, teren pa razgiban, prepreden z vrtačami in mokrišči. Pot, ki sva jo ubrala, je večinoma potekala kot brezpotje čez celotno polje, kar je zahtevalo precej prilagodljivosti tako od naju kot od opreme.

    Tokrat sem se na pot odpravil v preizkušeni kombinaciji hlač Greenland in srajce Skog, preizkusil pa sem še jakno Övik, saj so razmere obetale hlad, meglo in nekaj hladnega vetra.

    Zakaj je bil ta komplet popolna izbira?

    Za dolge ture potrebujem opremo, ki ji lahko zaupam v vsakem vremenu. FOTO: osebni arhiv
    Za dolge ture potrebujem opremo, ki ji lahko zaupam v vsakem vremenu. FOTO: osebni arhiv

    Eden največjih izzivov pri pohajkovanju po kraških terenih, kot je Radensko polje, je, da se površje vedno znova spreminja od poplavljenosti do presušenosti in nikoli ne veš, kaj te v resnici čaka. Pa tudi jesensko vreme s pršenjem in obilnejšim deževjem je bilo ravno pravšnje, da sem moral obleči trpežno in udobno jakno Övik, ki je zasnovana prav za takšne razmere. Odlično se je obnesla v vlažnem jutru. Še bolj navdušen bi bil, če bi bila kapuca vsaj malo manjša. Ker je res velika, me je dobro zaščitila pred vetrom in mrazom, vendar me je malce ovirala pri razgledu okrog sebe. Občasno sem se počutil, kot da sem zaprt v majhni govorilnici, a kljub temu bo jakna od zdaj naprej na vseh mojih pohodih.  

    Jakna Övik je polnjena s polnilom PrimaLoft® Black Insulation RISE. FOTO: Fjällräven
    Jakna Övik je polnjena s polnilom PrimaLoft® Black Insulation RISE. FOTO: Fjällräven

    Topla in zanesljiva spremljevalka za hladnejše dni

    Jakna Övik je topla, trpežna in zanesljiva jakna, zasnovana za zahtevne razmere. Narejena je iz legendarnega materiala G-1000, ki ga lahko po potrebi dodatno impregniramo z impregnacijskim voskom Greenland Wax in tako povečamo odpornost proti vetru in vlagi. Za toploto poskrbi polnilo PrimaLoft® Black Insulation RISE, jakna pa je prav tako izdelana brez kemikalij PFAS. Odlično se obnese v mrzlih, vetrovnih, zasneženih ali rahlo deževnih razmerah, njen širok in udoben kroj pa omogoča sproščeno, dinamično gibanje tudi na zahtevnih terenih.

    Z njo boste pripravljeni na vsak izziv, hkrati pa je dovolj elegantna in vsestranska, da jo z lahkoto nosite tudi za vsakodnevne opravke.

    Legenda zimskih dni

    Oblačila švedske blagovne znamke Fjällräven so zasnovana za zimske dogodivščine, naj bodo to mile zime v mestu ali pa ostre arktične razmere kje na visokem severu. Fjällrävnu že več kot 60 let zaupajo ljubitelji narave in vsi, ki delajo v najhladnejših delih sveta. Vsaka jakna je rezultat desetletij preizkušanja v resničnih razmerah, tudi na zahtevnih odpravah, kot je Fjällräven Polar, kjer oprema prestane prav vse preizkuse.

    Zime se spreminjajo in vreme postaja vse bolj nepredvidljivo, zato je zanesljiva topla oprema pomembnejša kot kadar koli do zdaj. Fjällräven se tega zaveda, zato izdeluje jakne, ki trajajo več sezon, pogosto celo desetletja. Več kot 80 % njihovih modelov se ohrani iz sezone v sezono, kar potrjuje brezčasno funkcionalnost njihovih izdelkov.

    Njihova zgodba sega v začetek 60. let, ko je ustanovitelj Åke Nordin neke arktične noči sklenil, da ne želi nikoli več zmrzovati. Iz tega je nastala legendarna Expedition Down Jacket, ki še danes navdihuje njihove najbolj tople modele. Pri Fjällrävnu se zavedajo, da se trajnost ne konča pri uporabi certificiranih materialov, ampak da je pomembno, da oblačilo zdrži dolgo. In prav zato so oblačila Fjällräven naložba v toploto, zanesljivost in udobje, ki vas bodo spremljali še nešteto zimskih dni.

    Naročnik oglasne vsebine je Fjällräven

    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Lestvica najbogatejših

    Najbogatejša Slovenca sta zakonca Dari in Vesna Južna

    Večino seznama zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij. Dončić na robu prve četrtine lestvice kot prvi športnik z več kot stomilijonskim premoženjem.
    Janez Tomažič 19. 11. 2025 | 03:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Raziskava

    Ali je polnozrnati kruh res polnozrnat? Preverili so 58 vzorcev

    Na Inštitutu za nutricionistiko so analizirali sestavo polnozrnatega kruha. Največ odstopanj v manjših, uličnih pekarnah.
    Simona Bandur 18. 11. 2025 | 14:17
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Dva izleta, trije kosi opreme, ena ugotovitev: skandinavska oprema, ki zdrži vse

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba malega bombona z močjo svežine

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 12:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    Več iz teme

    Fjällrävenpohodništvopohodniške hlačepohodniška obutevhribigoregorništvo
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Predsednik Airbusa poziva Evropo, naj izdela svoje jedrsko orožje

    Rene Obermann opozarja na »Ahilovo peto« Evrope: več kot 500 ruskih jedrskih konic v Kaliningradu. Poziva k skupnemu programu odvračanja.
    19. 11. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Velika Britanija

    Opozorilo Londona Kremlju po incidentu: pripravljeni odgovoriti z vojaškimi ukrepi

    Po besedah britanskega obrambnega ministra Johna Healeyja je v širše britanske vode že drugič letos vplula ruska vojaška ladja Yantar.
    19. 11. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odpoklic izdelka

    Nov odpoklic izdelka v Hoferju

    Zaradi možnosti presežene vrednosti bakterije Bacillus cereusz so iz prodaje umaknili Bio začimbo ingver znamke Bio Natura.
    19. 11. 2025 | 15:06
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Podnebna konferenca v Belému

    Preboj na Cop 30 že danes?

    Brazilija načrtuje, da bi države že danes dosegle dogovor o najbolj perečih vprašanjih, tudi o načrtu za prehod od fosilnih goriv in podnebnih financah.
    Maja Prijatelj Videmšek 19. 11. 2025 | 14:23
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Beltinci

    Požar v starem mlinu v Beltincih podtaknil 23-letnik

    Osumljenec je bil aretiran še isti dan, včeraj popoldne pa so ga pristojni s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku.
    19. 11. 2025 | 14:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odpoklic izdelka

    Nov odpoklic izdelka v Hoferju

    Zaradi možnosti presežene vrednosti bakterije Bacillus cereusz so iz prodaje umaknili Bio začimbo ingver znamke Bio Natura.
    19. 11. 2025 | 15:06
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Podnebna konferenca v Belému

    Preboj na Cop 30 že danes?

    Brazilija načrtuje, da bi države že danes dosegle dogovor o najbolj perečih vprašanjih, tudi o načrtu za prehod od fosilnih goriv in podnebnih financah.
    Maja Prijatelj Videmšek 19. 11. 2025 | 14:23
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Beltinci

    Požar v starem mlinu v Beltincih podtaknil 23-letnik

    Osumljenec je bil aretiran še isti dan, včeraj popoldne pa so ga pristojni s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku.
    19. 11. 2025 | 14:09
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo