Dva izleta, trije kosi opreme, ena ugotovitev: skandinavska oprema, ki zdrži vse

Kot navdušen ljubitelj aktivnosti na prostem uživam v naravi v vsakršnem vremenu in na najrazličnejših terenih, skoraj vedno v družbi svoje psičke pasme češkoslovaški volčjak, ki obožuje vsakovrstne podvige po zahtevnih stezicah in brezpotjih.

Slaba stran najinih avantur je izbira prave kombinacije oblačil: med vzponom mi je pogosto prevroče, na vetrovnih mestih premrzlo, vmes pa ves čas nekaj oblačim ali slačim. Poleg tega se med pohodi redko drživa zgolj označenih poti. Vedno naju zamika kakšen kratek obvoz med ruševjem, skalami in podrastjo, ki opremi in oblačilom resnično ne prizanaša.

Na poti s Planine Dolga njiva na Jezersko pogosto zavijem na neoznačene poti in raziskujem okolico. FOTO: osebni arhiv

Domov se vedno vračam poln vtisov, novih idej, s svežo zalogo gob in drugih dobrot, ki jih ponuja gozd, ter seveda z oblačili, ki dajejo videz, da so že »nekaj dala skozi«. Dolgo me to niti ni pretirano motilo, v zadnjem času pa si želim najti nekaj kosov, ki bi mi zanesljivo služili leta in ob katerih mi ne bi bilo treba vsakič znova paziti, kakšne sledi bo na njih pustil naslednji kamen ali veja.

Enak scenarij se je ponavljal znova in znova: na vzponu mi je bilo prevroče, na vetrovnem grebenu premrzlo, vmes pa sem nenehno preoblačil sloje. Kolikokrat sem si že rekel, da bi bilo življenje pohodnika precej lažje, če bi obstajala ena sama rešitev, ki bi vse to poenostavila. Dolgo sem mislil, da je to le želja vsakega, ki veliko časa preživi v naravi. A potem se je izkazalo, da takšna rešitev vendarle obstaja. Prijatelj mi je predstavil znamko Fjällräven.

Nenadoma sem ugotovil, da lahko imaš oblačila, ki so trpežna, udobna in pripravljena na vse, kar ti pride naproti, od ostrih skal do muhasto spreminjajočega se vremena.

Ko naletiš na čudovite jurčke, se vsak kilometer zdi lažji. FOTO: osebni arhiv

Ko sem se s prijateljem in psom pred kratkim, že v času meglic in čudovitih jesenskih barv, odpravil na pohod s planine Dolge njive proti Jezerskemu, sem spoznal, zakaj ima to švedsko ime tako zvesto skupnost po vsem svetu. Pot na višini od 1.250 do 1.500 metrov nadmorske višine – najprej po zahtevni označeni poti, nato pa po zelo zahtevnem brezpotju – nam je vzela skoraj šest ur hoje. Med potjo pa naju je razveselila še ena nagrada: globoko v gozdu sva naletela na nekaj res lepih jurčkov, ki so kar čakali, da jih kdo opazi. Ravno ta razgibani teren pa je bil popoln preizkus za oblačila, ki sem jih nosil.

Na tem jesenskem izletu sem še posebej spoznal, kako pomembno je imeti oblačila, v katerih se dobro počutiš na zahtevnem brezpotju in pozneje, ko greš po celodnevni turi brez težav še na kosilu v restavracijo. Prav to sem našel v kombinaciji dveh kosov, ki sem ju preizkusil na poznojesenskem izletu: hlače Greenland in srajco Skog.

Hlače Greenland so iz materiala G-1000 in se hitro sušijo, so trpežne in funkcionalne. FOTO: Fjällräven

Praktične hlače za vsakodnevne opravke in daljše pohode Hlače Greenland so trpežne, funkcionalne in vsestranske, narejene iz preverjenega materiala G-1000, ki omogoča hitro sušenje, dobro zračnost in odlično odpornost proti vremenskim vplivom. Kroj je Regular Fit z rahlim zožanjem pri gležnjih, kar pomeni, da so hlače udobne in hkrati dovolj elegantne za vsakodnevno uporabo v naravi in v mestu. Udobno krojena kolena in predel razkoraka skrbita za popolno svobodo gibanja, zato lahko brez težav stopate čez podrta drevesa, skale ali mokrišča. Hlače imajo tudi več uporabnih žepov: klasična sprednja žepa, žep za kovance, dva zadnja žepa ter stranski žep na hlačnici, kamor lahko pospravite zemljevid, telefon ali drobne pripomočke. Material lahko po potrebi dodatno impregnirate z impregnacijskim voskom Greenland Wax in tako povečamo odpornost proti vetru in vlagi. Hlače so izdelane brez kemikalij PFAS. Zaradi svoje trpežnosti, hitrega sušenja, udobnega kroja in urejenega videza so idealne tako za vsakodnevne opravke kot za daljše pohode, ribolov ali raziskovanje brezpotij. Hlače Greenland: popolna izbira za vse, ki želijo ene hlače za vse priložnosti.

Hlače Greenland so me presenetile z izjemno trpežnostjo, saj sem se brez skrbi prebijal skozi ruševje in čez skale. Hlače so ostale nedotaknjene. So udobne, zračne in dovolj sproščene, da jih lahko nosiš tudi zunaj poti.

Želel bi si le, da bi bile vsaj malo elastične, a verjetno gre za premišljen kompromis. Takšen robusten material so izbrali, da zagotovijo izjemno trpežnost. Mogoče samo en manjši namig: ker niso elastične, sem moral vzeti za eno številko večji model, čeprav je sicer kroj res udoben.

Flanelasta srajca Skog je udobna in vsestranska. FOTO: Fjällräven

Skandinavski dizajn za celodnevno udobje Skog je udobna, vsestranska in lepo krojena flanelasta srajca, izdelana iz prijetnega bombaža, ki zagotavlja prijetno toploto in zračnost. Njen slim fit kroj lepo poudari postavo, hkrati pa ostane dovolj gibljiv za aktivnosti v naravi ali sproščene opravke v mestu. Srajca ima gumba za pritrjevanje ovratnika, kar poskrbi za urejen videz tudi po več urah nošenja. Dva prsna žepa z zavihki in gumbi, dodatnima režama za svinčnik ter gumbi na rokavih, ki omogočajo, da ostanejo zavihani rokavi na mestu, ji dodajo praktičnost in robustnost, ki ju od outdoor opreme pričakuješ. Ker je del Fjällrävnove družine Övik, združuje klasičen skandinavski dizajn z zanesljivo funkcionalnostjo. Izdelana je brez kemikalij PFAS. Je kot nalašč za jesenske pohode, večurne sprehode s psom ali preprosto za trenutke, ko želiš izgledati dobro in se obenem počutiti popolnoma sproščeno.

Karirasta flanelasta srajca Skog pa je takoj postala moj najljubši in nepogrešljiv kos hribovske opreme. Ravno prav topla je za jesenske vzpone, a še vedno zračna, da mi ni bilo prevroče. Pa še videti je odlično, tudi ko na terasi sproščeno srkaš vroč čaj, medtem ko se pes utrujen, a srečen uleže pod klop in v nahrbtniku dišijo sveže nabrani jurčki.

Kraška preizkušnja v megli in vlagi

Radensko polje je kot prvinsko naravovarstveno območje in habitat številnih ogroženih in lokalnih živalskih vrst, kraj, kjer dejansko začutiš divjo naravo. FOTO: osebni arhiv

Po tem izletu je sledila še ena preizkušnja, popolnoma drugačna, a nič manj zahtevna. S svojo štirinožno spremljevalko sva se odpravila na Radensko polje, naravni in kulturni biser na severnem robu dolenjskega krasa. Tja se podava kar pogosto, saj naju vedno znova prevzame tišina in neokrnjena, divja narava s svojimi čudovitimi kraškimi pojavi.

Jakna Övik je na Radenskem polju pokazala svojo pravo vrednost. FOTO: osebni arhiv

Jesensko jutro je bilo megleno in polno vlage, teren pa razgiban, prepreden z vrtačami in mokrišči. Pot, ki sva jo ubrala, je večinoma potekala kot brezpotje čez celotno polje, kar je zahtevalo precej prilagodljivosti tako od naju kot od opreme.

Tokrat sem se na pot odpravil v preizkušeni kombinaciji hlač Greenland in srajce Skog, preizkusil pa sem še jakno Övik, saj so razmere obetale hlad, meglo in nekaj hladnega vetra.

Zakaj je bil ta komplet popolna izbira?

Za dolge ture potrebujem opremo, ki ji lahko zaupam v vsakem vremenu. FOTO: osebni arhiv

Eden največjih izzivov pri pohajkovanju po kraških terenih, kot je Radensko polje, je, da se površje vedno znova spreminja od poplavljenosti do presušenosti in nikoli ne veš, kaj te v resnici čaka. Pa tudi jesensko vreme s pršenjem in obilnejšim deževjem je bilo ravno pravšnje, da sem moral obleči trpežno in udobno jakno Övik, ki je zasnovana prav za takšne razmere. Odlično se je obnesla v vlažnem jutru. Še bolj navdušen bi bil, če bi bila kapuca vsaj malo manjša. Ker je res velika, me je dobro zaščitila pred vetrom in mrazom, vendar me je malce ovirala pri razgledu okrog sebe. Občasno sem se počutil, kot da sem zaprt v majhni govorilnici, a kljub temu bo jakna od zdaj naprej na vseh mojih pohodih.

Jakna Övik je polnjena s polnilom PrimaLoft® Black Insulation RISE. FOTO: Fjällräven

Topla in zanesljiva spremljevalka za hladnejše dni Jakna Övik je topla, trpežna in zanesljiva jakna, zasnovana za zahtevne razmere. Narejena je iz legendarnega materiala G-1000, ki ga lahko po potrebi dodatno impregniramo z impregnacijskim voskom Greenland Wax in tako povečamo odpornost proti vetru in vlagi. Za toploto poskrbi polnilo PrimaLoft® Black Insulation RISE, jakna pa je prav tako izdelana brez kemikalij PFAS. Odlično se obnese v mrzlih, vetrovnih, zasneženih ali rahlo deževnih razmerah, njen širok in udoben kroj pa omogoča sproščeno, dinamično gibanje tudi na zahtevnih terenih. Z njo boste pripravljeni na vsak izziv, hkrati pa je dovolj elegantna in vsestranska, da jo z lahkoto nosite tudi za vsakodnevne opravke.

Legenda zimskih dni

Oblačila švedske blagovne znamke Fjällräven so zasnovana za zimske dogodivščine, naj bodo to mile zime v mestu ali pa ostre arktične razmere kje na visokem severu. Fjällrävnu že več kot 60 let zaupajo ljubitelji narave in vsi, ki delajo v najhladnejših delih sveta. Vsaka jakna je rezultat desetletij preizkušanja v resničnih razmerah, tudi na zahtevnih odpravah, kot je Fjällräven Polar, kjer oprema prestane prav vse preizkuse.

Zime se spreminjajo in vreme postaja vse bolj nepredvidljivo, zato je zanesljiva topla oprema pomembnejša kot kadar koli do zdaj. Fjällräven se tega zaveda, zato izdeluje jakne, ki trajajo več sezon, pogosto celo desetletja. Več kot 80 % njihovih modelov se ohrani iz sezone v sezono, kar potrjuje brezčasno funkcionalnost njihovih izdelkov.

Njihova zgodba sega v začetek 60. let, ko je ustanovitelj Åke Nordin neke arktične noči sklenil, da ne želi nikoli več zmrzovati. Iz tega je nastala legendarna Expedition Down Jacket, ki še danes navdihuje njihove najbolj tople modele. Pri Fjällrävnu se zavedajo, da se trajnost ne konča pri uporabi certificiranih materialov, ampak da je pomembno, da oblačilo zdrži dolgo. In prav zato so oblačila Fjällräven naložba v toploto, zanesljivost in udobje, ki vas bodo spremljali še nešteto zimskih dni.

Naročnik oglasne vsebine je Fjällräven