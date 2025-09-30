Dvorec Haasberg: ko ruševine oživijo

V nadaljevanju preberite:

Primorska avtocesta je že tako rekoč sinonim za gnečo. Skoraj nemogoče je najti čas, ko bi se lahko brezskrbno zapeljali proti lokacijam, ki vlečejo ob cesti proti morju. A kdaj pa kdaj je ta gneča dober izgovor, kajti takrat je smiselno ubrati tisto drugo, bistveno lepšo pot, po Planinskem polju, polju, ki nekajkrat na leto postane jezero. Prav tam, ob vznožju planinskih serpentin, kjer enkrat mirno teče, drugič se divje bohoti kraška Unica, stoji en grad – Hošperk ali Haasberg.

Pravzaprav je ruševina, prav takšna, kakršne ruševine morajo biti: iz zelenja se mogočno proti modremu nebu dvigujejo zidovi in ohranjajo ravno toliko detajlov, da izdajajo svojo nekdanjo imenitnost in veličastnost. Kakšna je njegova zgodovina in kdo zdaj skbi zanj?