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    Predstavitvena informacija  |   Potovanja

    Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

    Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
    FOTO: Počitnice.si
    Galerija
    FOTO: Počitnice.si
    Promo Delo
    7. 9. 2026 | 09:27
    9:16
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    Egipt je že leta sinonim za brezskrben oddih ob Rdečem morju. A tisto, kar ga resnično loči od preostalih obmorskih destinacij, je dejstvo, da je tu morje prijetno toplo vse leto, zato so počitnice v Egiptu odlična izbira tudi jeseni in pozimi.

    Poleg tega je Egipt blizu: v najbolj priljubljeni egiptovski turistični letovišči, Hurgado in Šarm el Šejk, lahko s Počitnice.si poletite iz Slovenije oziroma bližnjih letališč v zgolj 4 urah – vse leto! To pomeni, da si lahko tudi jeseni in pozimi privoščite oddih v pravem pomenu besede: z veliko mivke, morskih radosti, bogastvom podvodnega sveta ter ogromno možnostmi za sproščanje in raziskovanje egiptovske kulture od antičnih časov naprej.

    Šarm el Šejk – jesenski ali zimski all inclusive oddih po vaši meri

    Predstavljajte si, da sredi zime še pred zajtrkom skočite v kopalke in se zapodite v toplo morje ter si ogledate barvit in živahen podvodni svet. V Šarm el Šejku je to povsem mogoče: koralni grebeni so tik ob hotelih, ti pa stojijo na peščenih plažah, zato so jutra tu zares posebna – tudi če skok v toplo morje ni prvo, kar si želite narediti, ko odprete oči.

    FOTO: Počitnice.si
    FOTO: Počitnice.si

    Večina hotelov namreč ponuja storitev all inclusive, kar pomeni, da vam je tako za zajtrk kot tudi kosilo in večerjo na voljo bogata izbira najrazličnejših jedi – orientalskih, pa tudi mednarodnih in kontinentalnih. Lačni torej zagotovo ne boste. Ob tem imate ves dan na voljo še neomejene količine raznovrstnih pijač in napitkov ter prigrizkov, na večerjo pa se lahko odpravite tudi v izbrane à la carte restavracije.

    V Šarm el Šejk vso jesen in zimo z direktnim letom iz Benetk

    Šarm el Šejk tako ponuja vse, kar si želite od dopusta: poletne temperature vse leto, čudovito morje, vrhunske hotelske resorte z izjemno all inclusive storitvijo in popolno aktivnost za vsak okus – od ležanja na plaži do raziskovanja podvodnega sveta, tradicionalnih arabskih bazarjev ali mističnega puščavskega sveta.

    In če smo še pred nedavnim lahko v Šarm el Šejk leteli le s čarterskimi poleti v času poletne sezone, lahko zdaj s Počitnice.si v Šejkov zaliv poletite vse leto, z ugodnim povratnim nizkocenovnim letom iz Benetk, ki so ga pri Počitnice.si nadgradili v čisto pravo paketno ponudbo z all inclusive hotelom in transferjem z letališča do izbrane namestitve in nazaj.

    Zato se vam res splača pohiteti na Počitnice.si in čim prej rezervirati nepozabne počitnice v Šarm el Šejku po super ugodni ceni! Hitro preverite izjemno ponudbo TUKAJ ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si in si zagotovite TOP jesenske ali zimske all inclusive počitnice v Šejkovem zalivu!

    Kaj si ogledati v Šarm el Šejku?

    Poleg uživanja v zasluženem počitniškem brezdelju vam Šarm el Šejk ponuja kopico aktivnosti, ki bodo očarale vsakogar. Edinstvena izkušnja je lahko že samo sprehod po stari tržnici ali sodobnem nakupovalnem in zabaviščnem kompleksu SOHO Square, kjer najdete številne trgovine, restavracije in zabavo. Preizkusite se v barantanju s taksisti ali pa preprosto naročite Uber – v obeh primerih boste varno prišli do želene destinacije.

    Vsekakor se na počitnicah v Šarm el Šejku splača obiskati in raziskati tudi podvodni svet nacionalnega parka Ras Mohammed, kjer živi več kot 220 vrst koral in več kot tisoč različnih rib, odlično izhodišče za snorkljanje in potapljanje je lahko tudi otok Tiran, ki leži na vhodu v zaliv Akaba. Adrenalinski navdušenci boste želeli izkusiti vožnjo z džipi skozi puščavo, ljubitelji pohodništva pa se lahko odpravite na turo po zaščitenem območju Nabq Protectorate in obiščete samostan sv. Katarine, enega najstarejših delujočih krščanskih samostanov na svetu. Izjemna izkušnja bo tudi vzpon na goro Sinaj, kjer naj bi po Tori, Svetem pismu in Koranu Mojzes prejel deset božjih zapovedi.

    FOTO: Počitnice.si
    FOTO: Počitnice.si

    Hurgada: arabska klasika, ki nikoli ne razočara

    Hurgada je že leta ena najbolj priljubljenih jesenskih in zimskih počitniških destinacij ne le slovenskih, temveč kar evropskih gostov. Tu se turistična ponudba z veličastnimi hotelskimi kompleksi, prečudovitim Rdečim morjem in številnimi aktivnostmi že desetletja čudovito prepleta z lokalnim življenjem, zato se boste med sprehodom po mestu počutili zelo domače in sprejeto.

    Tudi v Hurgadi ima poletje svojo rezidenco vse leto, resorti pa ne skoparijo z izjemno all inclusive ponudbo, ki v Egiptu resnično vključuje vse: od neomejenih količin hrane in pijače ves dan do zanimivih animacij, aktivnosti, spa in velneških storitev, otroškega varstva in vodnih parkov.

    Kateri hotel v Hurgadi izbrati za jesenske oziroma zimske počitnice?

    Izbira hotela v Hurgadi je odvisna predvsem od tega, kaj pričakujete od dopusta. Za občutek pristnega egiptovskega življenja velja izbrati hotel prav v središču mesta, ki vam bo ponudil vpogled v tipičen vsakdan lokalnih prebivalcev. Mestnemu vrvežu se lahko izognete z izbiro namestitve v zalivu Sal Hašiš, ki leži približno 15 km južno od središča Hurgade in je popolna izbira za vse, ki uživate v dolgih sprehodih ob morju.

    Dodatnih 15 km južneje leži mondeni predel Makady Bay, ki se lahko pohvali z lastnim koralnim grebenom, dostopnim kar z obale, in številnimi hotelskimi kompleksi, ki vključujejo vodne parke za adrenalinske navdušence vseh starosti. Še 10 kilometrov južneje boste na svoj račun prišli ljubitelji umirjenih počitnic – zaliv Soma Bay in mesto Safaga namreč ponujata popoln odklop ter brezskrbno uživanje na zasluženem dopustu.

    FOTO: Počitnice.si
    FOTO: Počitnice.si

    Na jesenske in zimske počitnice v Hurgado iz Ljubljane ali Gradca

    Na Počitnice.si najdete ugodne pakete jesenskih in zimskih počitnic v vseh delih Hurgade, prav vsi paketi pa poleg ugodnega direktnega povratnega leta iz Ljubljane ali Gradca vključujejo še namestitev v izbranem hotelu 4* ali 5* z izjemno all inclusive ponudbo ter transfer od letališča do namestitve in nazaj.

    Privoščite si torej nepozabno zimsko all inclusive razvajanje v Hurgadi po noro ugodnih cenah! Preverite bogato ponudbo počitniških paketov v Hurgadi na Počitnice.si ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si in že v nekaj urah boste prejeli najboljše ponudbe po svoji meri.

    Izkušeni svetovalci na Počitnice.si so vam na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko osebno obiščete v fizičnih poslovalnicah, v nakupovalnih centrih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

    Jesenske in zimske počitnice v Hurgadi za vsak okus

    Počitnice v Hurgadi so popolna izbira za vse generacije. Na svoj račun boste denimo prišle družine, ki naravnost obožujete tobogane in akcijo ves dan. Ogromno hotelov v Hurgadi se lahko namreč pohvali z ogromnimi vodnimi parki za različne starostne skupine, zato je zabava zagotovljena. Vragolije na bazenih lahko odlično dopolnite še z izletom z ladjico do otoka Orange Bay in snorkljanjem na odprtem morju, kjer vas lahko s svojo prisotnostjo počastijo tudi delfini.

    Za adrenalinske navdušence bo v Hurgadi kot nalašč safari izlet v puščavo, ki vključuje vožnjo z džipi ter štirikolesniki pod vodstvom izkušenih puščavskih vodnikov, na katerih se boste med sipinami in gorami zapeljali v globine Sahare, do vasice Beduinov – arabske nomadske etnične skupine, ki živi daleč stran od sodobnega sveta. Vsekakor dogodivščina, ki je nikoli ne boste pozabili.

    FOTO: Počitnice.si
    FOTO: Počitnice.si

    Tudi pari boste na počitnicah v Hurgadi zagotovo prišli na svoj račun. Poleg uživanja na plaži in ob bazenih z osvežilno pijačo v roki boste v ogromnih hotelskih kompleksih zagotovo brez težav našli prijeten kotiček za sproščanje v dvoje, nepozabno izkušnjo pa lahko nadgradite še z obiskom spa in velneških storitev v sklopu izbranega hotela.

    Romantičen oddih v dvoje lahko dopolnite z obiskom veličastnih piramid in novega impresivnega muzeja v Kairu, prav tako se lahko odpravite na organiziran izlet do mogočnega kompleksa svetišč, stebrov in obeliskov v tempeljskem kompleksu Karnak v Luksorju. Zadnjega lahko nadgradite še z obiskom Doline kraljev s čudovitimi grobnicami in pogrebnega templja kraljice Hačepsut, edinega terasastega templja v Egiptu, ki je postavljen v naravnem amfiteatru v pečinah in se dviga iz puščavske ravnice. 

    Kam torej na jesenske in zimske počitnice, v Hurgado ali Šarm el Šejk? Ni pomembno, samo da so počitnice v Egiptu – s Počitnice.si!

    Naročnik oglasne vsebine je Počitnice.si

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