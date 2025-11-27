Podarite trenutke, ki ostanejo v spominu

Za zaključek še enega napornega in delovnega obdobja, ko ste le redko našli čas za popolno sprostitev, si privoščite odklop z velnesom in se po praznikih podajte v novo leto kot prerojeni.

Masaže, tretmaji, savnanje in kopeli bodo imeli blagodejen učinek tako na vaše telesno zdravje kot tudi na dobro počutje na splošno. Sprostitev in razvajanje ob termalnih vrelcih je lahko odlična priložnost za pobeg od prazničnega stresa, za razstrupljanje po prazničnih pojedinah ali pa odklop za vso družino.

Kam? Odločitev je preprosta

Odločitev o tem, v katere terme, zdravilišče ali hotel se boste podali ter kaj si boste tam privoščili, je lahko toliko lažja z WellCardom, najbolj priljubljenim bonom za velnes, ki je fleksibilno unovčljiv pri več kot 650 ponudnikih v 11 različnih državah. Naj gre za spontan obisk termalne kopeli, pomirjujočo masažo, dolg vikend v dvoje ali sproščujoče velneške počitnice. Preprosto izberite želeni objekt in zmenek ter uživajte v najlepših velneških doživetjih.

Preverite, kje vse lahko unovčite WellCard.

WellCard kot darilna kartica za velnes namreč navdušuje uporabnike po vsej Evropi, odslej pa je na voljo tudi v Slovenji, pri več kot 50 velneških središčih, ki vam ponujajo nepozabne trenutke sprostitve in udobja.

FOTO: Wellcard

Kako deluje WellCard

Darilno kartico lahko čisto preprosto napolnite s poljubnim zneskom – od 10 do 2000 € – in to vrednost izkoristite za bivanje, kulinarično razvajanje, termalna doživetja ali pomlajevalni tretma. Če bi želeli znesek dopolniti, lahko to storite na spletu – pri čemer pa vam bo, poleg želenega zneska dopolnjevanja, na voljo še 10-odstotno bonus dobroimetje. Če na primer kartico WellCard napolnite s 100 €, ji bo dodanih 110 €. Preprosto več dobrega počutja za vaš denar!

Kartico lahko unovčite neposredno na blagajni ali recepciji ponudnika. Če zneska ne porabite v celoti, vam dobroimetje ostane na kartici in ga je mogoče uporabiti pozneje.

Za hiter začetek vašega potovanja vam WellCard ponuja poseben 10-odstotni popust za vaš prvi nakup. Vendar pohitite, ta ponudba je na voljo le kratek čas! Vseeno pa vas bodo za ponovno polnjenje kartice nagradili z 10-% bonusom. Torej najprej popust, pozneje pa dodaten bonus. Tako bo obisk vašega najljubšega kopališča ali hotela vedno 10 odstotkov cenejši.

Podarite dobro počutje

WellCard ni le odlična priložnost za ljubitelje velnesa, temveč tudi popolno in dobro premišljeno božično darilo, ki ga bodo veseli vsi (za kratek čas z 10-odstotnim uvodnim popustom). V božičnem času lahko podarite posebne praznične masaže, morda aromaterapijo z božičnimi esencami, praznične kopeli, posebne lepotne tretmaje, morda tečaj meditacije, joge ali pa okušanje vrhunske kulinarike tamkajšnjih chefov.

FOTO: Wellcard

Visokokakovostna darilna kartica WellCard je na voljo z lepo darilno embalažo, ob kateri lahko pustite tudi svoje osebno sporočilo obdarovancu. Za vse zamudnike, ki darilo iščejo v zadnjem trenutku, pa je na voljo tudi možnost Print@Home. Tako kartico takoj prejmete v obliki elektronske pošte, jo natisnete in uporabite na popolnoma enak način.

Raziščite neskončne možnosti in prihranke, ki jih ponuja kartica WellCard. Če želite izkoristiti to časovno omejeno ponudbo in začeti svojo pot udobja in prihrankov, obiščite https://www.wellcard-kupon.si/si ali kontaktirajte z nami na info@wellcard.cc.

Za trenutke, ki štejejo – zase ali za najdražje – Wellcard.

Naročnik oglasne vsebine je New Mediacheck.