Everest pred novo sezono: bodo višje pristojbine zmanjšale naval?

V baznih taborih pod Mount Everestom so že zbrane prve ekipe alpinistov, ki načrtujejo pohod na najvišjo goro sveta. Začetek sezone so pred tremi tedni že napovedali visoko usposobljeni alpinisti, v Nepalu znani kot zdravniki ledenega slapu, ki so začeli popravljati vrvi in ​​lestve na Mount Everestu. Prve priprave alpinistov na vzpon se običajno začnejo marca, prve odprave so na začetku aprila, vrhunec pa sezona doseže v maju. Letošnjo sezono zaznamujejo višje pristojbine in strožja okoljska pravila.

Kot veleva tradicija, je skupina skrbnikov poti najprej opravila sveto slovesnost, da bi pred vstopom na goro pridobila božji blagoslov, potem so se začela dela na zahrbtnem ledenem slapu Khumbu, nenehno spreminjajočem se labirintu razpok in ledenih blokov, ki predstavlja vstop na najvišji vrh sveta, je poročala AFP. Prav zaradi tega izjemno nevarnega predela so tudi ti alpinisti dobili ime zdravniki ledenega slapu. Njihovo delo presega tehnično znanje, saj zahteva pogum, spoštovanje do gora in nešteto ur potrpežljivega dela, da alpinistom omogočijo dostop do 8848 metrov visokega vrha.

Njihovo delo presega tehnično znanje, saj zahteva pogum, spoštovanje do gora in nešteto ur potrpežljivega dela, da alpinistom omogočijo dostop do 8848 metrov visokega vrha. FOTO: Prakash Mathema/AFP

Ekipo so zasnovali v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zaradi številnih smrtnih žrtev, ki jih je povzročilo pomanjkanje varnih poti za prehod čez ledene slapove. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je Odbor za nadzor onesnaževanja Sagarmatha (SPCC) začel zaposlovati in usposabljati profesionalne skrbnike poti. Od takrat posebej izbrana skupina šerp z bogatimi izkušnjami s plezanjem na visokih nadmorskih višinah vsako leto postavi in vzdržuje vrvi, lestve in mostove za varno prečkanje nevarnih razpok.

Z leti, ko se povečuje obisk Everesta, je tudi vse pomembnejša njihova vloga. Zaradi naraščajočega števila plezalcev in posledično kupov smeti, ki ostanejo za njimi, so oblasti letos zvišale pristojbino za dovoljenje za spomladansko sezono z 11.000 dolarjev na 15.000, prav tako so poostrile pravila za zmanjšanje onesnaževanja. Tako morajo vsi plezalci iz baznega tabora 2 odnesti vsaj dva kilograma odpadkov, poleg tega morajo biti opremljeni z vrečkami za iztrebke. Tabor 2 je široka ledeniška dolina nad ledenim slapom Khumbu, kjer plezalci pogosto preživijo več dni, da se aklimatizirajo na višje nadmorske višine.

Nepal je dom osmih od desetih najvišjih vrhov na svetu in vsako pomlad, ko je ozračje toplejše in vetrovi mirnejši, privabi na stotine plezalcev. Po podatkih nepalske turistične organizacije jih je lani vrh Everesta doseglo približno 700, še sto naj bi jih goro osvojilo s severne tibetanske strani. Lani je življenje na poti izgubilo pet ljudi, vsega skupaj pa jih je pri vzponu na Everest umrlo več kot 340. Najpogostejši vzroki nesreč so plazovi, padajoči led in ostre vremenske razmere pa tudi izčrpanost.