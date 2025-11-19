Evropska gastronomska regija: Ne sramujejo se hrane, ki so jo jedli predniki

Hrvaški Kvarner, priljubljen med slovenskimi gosti, bo prihodnje leto nosil naziv evropska gastronomska regija. Kot je povedala Renata Vincek iz tamkajšnje turistične skupnosti, se sicer v regiji z gastronomijo intenzivno ukvarjajo že skoraj deset let, s preprostim vodilom: vsak gost jé, pa če pride na maraton ali v muzej. V ospredju je seveda lokalno, pri čemer se, kot je dodala, ne sramujejo hrane, ki so jo jedli njihovi predniki.

Kvarner premore približno petino nastanitvenih zmogljivosti na Hrvaškem, prav tolikšen je tudi njegov delež v celotnem hrvaškem turističnem prometu. Do konca oktobra letos so v tej regiji našteli približno 3,2 milijona prihodov turistov, tri odstotke več kot lani, za odstotek več kot leto prej je bilo prenočitev (17,9 milijona), Slovenci so jih ustvarili 2,8 milijona in so tradicionalno na drugem mestu, za Nemci, je delček statistike iz predstavitve Kvarnerja.

Tako kot po vsej Hrvaški se tudi pri njih povečuje obisk zunaj sezone ter v hotelih in kampih, nekoliko se zmanjšuje v zasebnih nastanitvah. Kot poudarjajo predstavniki kvarnerske turistične organizacije, so prav v njihovi turistični regiji v zadnjih letih za kar sto odstotkov povečali zmogljivosti v petzvezdičnih hotelih.

Letos Sicilija in Katalonija

Gastronomija je sicer, kot je dejala Renata Vincek, že nekaj časa v središču pozornosti kvarnerske turistične skupnosti in tako so se prebili tudi do naziva evropska gastronomska regija, ki si ga bodo delili z otokoma Gozo, ki je del Malte, in Kreta v Grčiji. Letos naziv na evropski ravni nosi Sicilija, na svetovni Katalonija, leto prej je bila evropska gastronomska regija Saima na Finskem, svetovna pa Asir v Savdski Arabiji. Naziv je leta 2021 pripadel tudi Sloveniji, prvi, ki ga je dobila kot država.

V Kvarnerju poznajo tri vrste kuhinje: primorsko, otoško in »goransko«. FOTO: Primož Zrnec

Gozo in Kreta Gozo je otok, ki se razprostira na 67 kvadratnih kilometrih in ima manj kot 40.000 prebivalcev. Ne glede na velikost ima vsako naselje svoje značilnosti, tradicijo in seveda hrano, ki vse to povezuje. Ena od značilnih jedi je goški sir – ovčji sir, ki ga ponudijo svežega, posušenega ali mariniranega in popranega, uporablja pa se tudi za nadev domačih raviolov in pastizza. To je najbolj priljubljen slani prigrizek na Malti – miniaturno pecivo, polnjeno s sirom ali grahom.

Kreta, peti največji otok v Sredozemlju, je prav tako neločljivo povezana s tradicijo, ki se vleče od minojske civilizacije, prve organizirane civilizacije v Evropi, do danes. Eden najdragocenejših sestavnih delov kulturne dediščine je kretska prehrana, ki predstavlja srce znane mediteranske prehrane in je model za zdravje in dolgoživost.

Kvarner kot evropsko gastronomsko destinacijo sestavljajo Opatijska riviera, Reka in reški prstan, Crikveniško-vinodolska riviera, otoki Krk, Cres, Lošinj, Rab ter Gorski kotar. »Kvarner je prostor, kjer se srečujejo narava, kultura in ljudje, ki ustvarjajo nepozabna doživetja. Naša gastronomija ni le hrana, je zgodba o tradiciji, morju, gorah in ljudeh, ki z ljubeznijo ohranjajo avtentičnost regije,« je na predstavitvi v Ljubljani poudarila Renata Vincek. Bistvo gastronomske prestolnice je promocija in zaščita gastronomije, »zaščita avtohtonosti in vseh segmentov gastronomije, od kmetijstva do ponudbe«, kot je dodala.

Tri vrste kuhinje

Velika otvoritev bo 12. februarja na Reki, jeseni bodo gostili tudi mednarodni kongres o gastronomiji Svetovne turistične organizacije, sicer pa bodo v vsem letu pripravili številne kulinarične in vinske dogodke, ki bodo poudarili raznolikost regije, v kateri izpostavljajo tri vrste kuhinje: primorsko, otoško in »goransko«. Ta raznolikost se odraža v jedeh, kot so kvarnerski škampi, krške šurlice z jagnjetino, rabska torta, divjačina in postrv, skupaj z vrhunskimi vini in olivnimi olji. Njihove restavracije so si omembe zaslužile v prestižnih vodnikih, kot so Michelin, Gault & Millau in Jeunes Restaurateurs d'Europe. Michelinovo zvezdico ima restavracija Nebo v reškem hotelu Hilton, restavracija Draga di Lovrana nad Kvarnerskim zalivom jo je vrnila.

Kot je še dejala Renata Vincek, se posebej v prihajajočem letu veselijo tudi slovenskih gostov, sicer pa vsem svetuje, da se med obiskom držijo povsem preproste logike: »Jejte lokalno, pijte lokalno, tako najbolj začutite atmosfero v kraju, ki ga obiščete.«