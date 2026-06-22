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    Familypark – doživite največji avstrijski zabaviščni park!

    En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
    Familypark, Biberburg FOTO: Wolfgang Payer
    Galerija
    Familypark, Biberburg FOTO: Wolfgang Payer
    Promo Delo
    22. 6. 2026 | 10:00
    3:43
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    Družine, ki iščejo kraj, kjer lahko vsakdo najde kaj zase, bodo v zabaviščnem parku Familypark ob Nežiderskem jezeru (nem. Neusiedler See) hitro našle pravo destinacijo. Največji avstrijski zabaviščni park združuje skrbno oblikovane tematske svetove z atrakcijami za vse starosti in tako ustvarja ravno tisto mešanico, ki izlet naredi poseben: malo adrenalina, veliko družinske zabave in številni skupni trenutki, o katerih se še dolgo govori.

    Familypark, Azurgo FOTO: Wolfgang Payer
    Familypark, Azurgo FOTO: Wolfgang Payer
    Prav ta raznolikost prispeva k posebnosti zabaviščnega parka Familypark. Kdor si želi hitrosti, se lahko zapelje z atrakcijo Götterblitz, vlakom smrti parka, ki ne poskrbi le za adrenalin, temveč navduši tudi s čudovitim razgledom na Nežidersko jezero (nem. Neusiedler See). Če imate radi še bolj intenzivne občutke, doživite atrakcijo Azurgo, velikansko gugalnico z največjimi G-silami v parku, poseben občutek med letenjem in prijetnim mravljinčenjem v trebuhu. Tudi ljubitelji vode pridete na svoj račun: vodna atrakcija Biberburg ni le priljubljena vodna vožnja, ampak celo najvišja te vrste v Avstriji. V toplih dneh je zato za mnoge družine pravi vrhunec obiska. Povsem drugačno, skoraj lebdečo izkušnjo ponuja atrakcija Leonardos Flugmaschine, pri kateri elegantno drsite skozi zrak in odkrijete park iz nove perspektive

    Familypark, Leonardos Flugmaschine FOTO: Martin Matula
    Familypark, Leonardos Flugmaschine FOTO: Martin Matula

    Še posebej lepo je, da zabaviščni park Familypark ne navdušuje le večjih otrok in odraslih, temveč tudi najmlajšim obiskovalcem ponuja številna primerna doživetja. Pravljični vrtiljak očara s svojim nostalgičnim šarmom, vlakec z jahalnimi pujski poskrbi za veselo prvo izkušnjo v vožnji, povsod po parku pa so skrbno oblikovana območja, kjer lahko otroci skozi igro raziskujejo in odkrivajo nove stvari. Od letos je na voljo tudi nova atrakcija Wilder Winzer, ki najmlajšim obiskovalcem parka obljublja razgibano in zabavno vožnjo. Tako postane obisk izlet, pri katerem res vsaka generacija najde svoj najljubši trenutek.

    Familypark, Wilder Winzer FOTO: Wolfgang Payer
    Familypark, Wilder Winzer FOTO: Wolfgang Payer

    Ponudbi pa se je pridružila tudi nova atrakcija Rotonda, ki bo poskrbela za večjo raznolikost in dodatno popestrila obisk v tej sezoni. Na ogromni vrteči se plošči se vožnja valovito dviga in spušča, z rahlim vznemirjenjem v želodcu in občutkom, da za hip kljubujete gravitaciji.

    Familypark, Rotunda FOTO: Wolfgang Payer
    Familypark, Rotunda FOTO: Wolfgang Payer

    Če želite iz enodnevnega izleta narediti krajši oddih, boste v okolici parka našli številne hotele in penzione. Mnogi med njimi so v regiji okoli Nežiderskega jezera (nem. Neusiedler See) in ponujajo praktične hotel-park pakete, v katerih sta prenočišče in vstopnina že vključena. Tako lahko obisk popolnoma sproščeno združite s kratkimi počitnicami.

    Če vam bolj ugaja enodnevni izlet, je najbolje vstopnice vnaprej rezervirati po spletu: tako prihranite 3 evre na osebo v primerjavi z nakupom na kraju samem. Pri prenočitvi v paketu to seveda ni potrebno, saj je vstop v park tam običajno že vključen.

    Familypark, Schweinchenbahn FOTO: Familypark
    Familypark, Schweinchenbahn FOTO: Familypark

    Familypark je tako veliko več kot le klasični zabaviščni park. Je kraj za majhne preizkušnje poguma, veselo smejanje, sijoče otroške oči in čudovit občutek, da ste skupaj doživeli prav poseben dan. 

    Naročnik oglasne vsebine je Familypark

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