Filzmoos: gorska idila visoko med oblaki

Kdor v manjšem smučarskem središču Filzmoos pričakuje le prijetne smučine na belih pobočjih in brezhibno urejene avstrijske hiše, ga bo presenetil pogled v nebo. Nad krajem namreč januarja ob lepem vremenu, zlasti pa ob ugodnem vetru, poleti množica pisanih balonov.

Zasneženo Dachsteinsko gorovje – če je sreča z vremenom, se vidi celo Triglav – se takrat pokaže v povsem novi razsežnosti: brez žičnic, brez vrveža, le mir, svetloba in občutek, da si za trenutek postal del prostranega neba. Vsake toliko tišino zmoti le gorilnik plina, ki toplozračnemu balonu omogoča, da sploh poleti.