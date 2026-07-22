Premalo znano mesto na jugu Turčije, kjer vas pogleda lokalna Mona Liza

Gaziantep se med turškimi mesti po velikosti uvršča takoj za vodilno peterico. Med vožnjo z letališča se pred očmi obiskovalca najprej oblikuje podoba razmeroma bogatega in industrijsko razvitega centra, kamor samo iz Istanbula vsak dan pride deset letal. Toda to je samo prvi vtis. Bistvo mesta in pokrajine je globlje. Recimo v tem, da lahko v enem dnevu z avtom preskočimo od paleolitika do 21. stoletja – in se vmes ustavimo v več tisočletjih človeške zgodovine. A mestu je, kljub zgodovini, ki se tu preriva, uspelo nekaj dragocenega: ni postalo muzejski artefakt, ampak vedno in kar naprej gradi. Mestne obvoznice in vpadnice so speljane tako, da ob prihodu v Gaziantep najprej pride do izraza njegov sodobni del. Po rušilnem potresu pred tremi leti so mesto obnovili hitro in ...