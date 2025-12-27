Gneča v Madonni di Campiglio: omejili število dnevnih vozovnic

Priljubljeno smučarsko središče v italijanskim Dolomitih Madonna di Campiglio se je na vrhuncu novoletnih praznikov odločilo začasno omejiti dnevno število izdanih smučarskih vozovnic in tako zmanjšati gnečo na smučiščih. Upravljalci žičnic bodo tako med 28. decembrom in 5. januarjem lahko dnevno izdali 15.000 vozovnic.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je Madonna di Campiglio prvo smučarsko središče v Italiji, ki se je odločilo za tovrstno omejitev. Ta sicer velja le za dnevne in urne smučarske vozovnice. Omejitev za sezonske in večdnevne vozovnice ni. Ljubitelji smučanja, ki si želijo prihodnji teden zagotoviti kakšen dan smučanja v Madonni di Campiglio, lahko tako smučarsko vozovnico kupijo vnaprej.

Omejitev prodaje smučarskih vozovnic bo za zdaj veljala le prihodnji teden, ko je na smučiščih pričakovati večje število ljudi. Če se bo ta izkazala za uspešno, pa bi jo lahko tudi ponovili, in sicer med poznim januarjem in sredino februarjem, ko je prav tako pričakovati povečano število ljudi na smučiščih.

Smučarsko središče Madonna di Campiglio leži v vzhodnih italijanskih Alpah in nudi spektakularne razglede na okoliške gore. Ponuja 155 kilometrov smučarskih prog, na katerih skupaj deluje skoraj 60 žičniških naprav. Naravnega snega je trenutno razmeroma malo, a je večina prog že odprtih.