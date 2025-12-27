  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Potovanja

    Gneča v Madonni di Campiglio: omejili število dnevnih vozovnic

    Omejitev prodaje smučarskih vozovnic bo za zdaj veljala le prihodnji teden, ko je na smučiščih pričakovati večje število ljudi.
    Smučarsko središče Madonna di Campiglio leži v vzhodnih italijanskih Alpah in nudi spektakularne razglede na okoliške gore. FOTO: promocijsko gradivo
    Galerija
    Smučarsko središče Madonna di Campiglio leži v vzhodnih italijanskih Alpah in nudi spektakularne razglede na okoliške gore. FOTO: promocijsko gradivo
    STA
    27. 12. 2025 | 14:02
    1:52
    A+A-

    Priljubljeno smučarsko središče v italijanskim Dolomitih Madonna di Campiglio se je na vrhuncu novoletnih praznikov odločilo začasno omejiti dnevno število izdanih smučarskih vozovnic in tako zmanjšati gnečo na smučiščih. Upravljalci žičnic bodo tako med 28. decembrom in 5. januarjem lahko dnevno izdali 15.000 vozovnic.

    Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je Madonna di Campiglio prvo smučarsko središče v Italiji, ki se je odločilo za tovrstno omejitev. Ta sicer velja le za dnevne in urne smučarske vozovnice. Omejitev za sezonske in večdnevne vozovnice ni. Ljubitelji smučanja, ki si želijo prihodnji teden zagotoviti kakšen dan smučanja v Madonni di Campiglio, lahko tako smučarsko vozovnico kupijo vnaprej.

    Omejitev prodaje smučarskih vozovnic bo za zdaj veljala le prihodnji teden, ko je na smučiščih pričakovati večje število ljudi. Če se bo ta izkazala za uspešno, pa bi jo lahko tudi ponovili, in sicer med poznim januarjem in sredino februarjem, ko je prav tako pričakovati povečano število ljudi na smučiščih.

    Smučarsko središče Madonna di Campiglio leži v vzhodnih italijanskih Alpah in nudi spektakularne razglede na okoliške gore. Ponuja 155 kilometrov smučarskih prog, na katerih skupaj deluje skoraj 60 žičniških naprav. Naravnega snega je trenutno razmeroma malo, a je večina prog že odprtih.

    Premium
    Nedelo
    Velika družina Kmet

    Niti sanjala nista o takem življenju, danes imata osem otrok

    Petra Kmet si v mladosti ni predstavljala, da bi se poročila in imela otroke, Boštjan Kmet se je vedno videl v vlogi očeta. Zdaj sta srečna z osmimi otroki.
    Grega Kališnik 25. 12. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letni barometer

    SDS v vodstvu, Svoboda se krepi, pred vrati v parlament pa nepredvidljivo tesno

    SD je utrjena nad parlamentarnim pragom, preostale stranke pa so v bližini nad oziroma pod parlamentarnim pragom, kar kaže na nepredvidljivo predvolilno bitko.
    Uroš Esih 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Preiskava

    V Švici našli štiri trupla, domnevno družina iz Lihtenštajna

    Državna kriminalistična policija preiskuje smrtne primere z obsežno prisotnostjo policistov.
    25. 12. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote in še več prihrankov: brez poseganja v zasnovo doma

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    VideoWall
    Razno
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    smučanjeturizemItalija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Tretja zmaga

    Juila Scheib dopolnila avstrijski dan

    Avstrijka zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark na avstrijskem prizorišču Semmering. Edina slovenska finalistka Ana Bucik Jogan 22.
    27. 12. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Neurje

    Božični prometni kaos v ZDA: zaradi zimske nevihte odpovedali 1700 letov

    Največ letov je bilo odpovedanih na letališčih John F. Kennedy in LaGuardia v New Yorku in na letališču Newark v sosednjem New Jerseyju.
    27. 12. 2025 | 14:19
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Smučišče

    Gneča v Madonni di Campiglio: omejili število dnevnih vozovnic

    Omejitev prodaje smučarskih vozovnic bo za zdaj veljala le prihodnji teden, ko je na smučiščih pričakovati večje število ljudi.
    27. 12. 2025 | 14:02
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Avstrijec ustavil Švicarje

    Livigno prvič gostil svetovni pokal, druga zaporedna zmaga Marca Schwarza

    Avstrijski alpski smučar najhitrejši v superveleslalomu, naš edini tekmovalec Mtija Hrobat pa je odstopil. Vodilni v skupnem seštevku Marco Odermatt le četrti.
    27. 12. 2025 | 13:25
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Naloga zdravnika je delati v dobro pacienta

    Osebni zadržki ali neka interpretacija etičnih pravil ne morejo biti temelj, da se nekomu onemogoči izvedbo ustavne pravice.
    27. 12. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Smučišče

    Gneča v Madonni di Campiglio: omejili število dnevnih vozovnic

    Omejitev prodaje smučarskih vozovnic bo za zdaj veljala le prihodnji teden, ko je na smučiščih pričakovati večje število ljudi.
    27. 12. 2025 | 14:02
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Avstrijec ustavil Švicarje

    Livigno prvič gostil svetovni pokal, druga zaporedna zmaga Marca Schwarza

    Avstrijski alpski smučar najhitrejši v superveleslalomu, naš edini tekmovalec Mtija Hrobat pa je odstopil. Vodilni v skupnem seštevku Marco Odermatt le četrti.
    27. 12. 2025 | 13:25
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Naloga zdravnika je delati v dobro pacienta

    Osebni zadržki ali neka interpretacija etičnih pravil ne morejo biti temelj, da se nekomu onemogoči izvedbo ustavne pravice.
    27. 12. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

    Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
    Odprta kuhinja 23. 12. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

    Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nova vozna sredstva v potniškem in tovornem prometu in nagrade za trajnost.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAJLEPŠE HIŠE

    Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

    Razmišljate o gradnji hiše? Spoznajte deset montažnih hiš Lumar.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Katera je zdaj cenovno ugodna izbira za ogrevanje?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo