Mlada graščaka želita prebuditi speči dvorec nad vasico Lože

Grad Lože je markanten dvorec nad Vipavsko dolino, tik za vasjo Lože. Kot nad marsikatero drugo graščino ždi nad njim oblak zgodovine, povezan z nacionalizacijo in nato denacionalizacijo ter tudi nekaterimi bolečimi spomini. Martina in Robin Jemec sta mlada naslednika lastnikov, ki neobremenjena s preteklostjo zreta v načete, a še vedno mogočne zidove, od koder se odpirajo izjemni razgledi, ter nizata načrte, kaj bi grad lahko postal. Predvsem si želita, da spet postane del skupnosti, kot je nekoč že bil.

Grad Lože, tudi Leitenburg, je resda v zasebni lasti, a se ne zapira pred obiskovalci. Ob vstopu na območje napisi opozarjajo le, da vstopajo na lastno odgovornost, saj stavbe, ki sestavljajo posest, niso več povsem varne. Grajsko poslopje, ki je tudi spomenik lokalnega pomena, je mogočno in priča o nekdanji veličastnosti, sprehod med njegovimi zidovi, po vrtu in terasi, od koder je kot na dlani Vipavska dolina, popelje nazaj, v čas, ko je grad še živel.