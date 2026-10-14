Namig za izlet: Gries, »slabi del Gradca«

Ko se obiskovalci odpravijo v Gradec, drugo največje avstrijsko mesto, jih običajno najprej pritegne zgodovinsko jedro z Glavnim trgom, ki je pod Unescovo zaščito, mogočnimi pročelji in ozkimi ulicami, ki vodijo proti grajskemu griču z znamenitim urnim stolpom. A glavno mesto zvezne dežele Štajerska ima tudi drugačen obraz – manj turističnega blišča in več vsakdanjega vrveža in ustvarjalnosti. Ta je na drugem bregu Mure, v Griesu, petem mestnem okrožju, kjer se prepletajo sledi industrijske preteklosti, zanimiva arhitektura, študentska energija in sodobna urbana kultura. Prav tu nastaja podoba Gradca, ki jo je vredno spoznati pobliže in si vzeti čas za postanek v katerem od tamkajšnjih lokalov, kjer se včasih zdi, kot da smo se udobno namestili pri nekom doma. Kjer so bili trgovci in ...