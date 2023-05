Grand Hotel Union Eurostars, zgodovinski hotel s secesijsko dušo

Grand Hotel Union Eurostars, zgrajen leta 1905, je znamenita stavba, ki je del zgodovine mesta Ljubljana in države. V veliki in čudoviti secesijski stavbi v slogu dunajske secesijske šole so v preteklosti prenočile številne znane osebnosti iz sveta politike, filma in glasbe, pa tudi člani kraljevskih družin, med drugim tudi britanska kraljica Elizabeta II.

Hotel stoji na privilegirani lokaciji, zelo blizu slavnega Prešernovega trga in Tromostovja. Staro mestno jedro Ljubljane in sprehajališče ob Ljubljanici sta oddaljeni le 200 m, stolnica, Ljubljanski grad, Cankarjev dom, Gospodarsko razstavišče in glavna avtobusna in železniška postaja pa manj kot kilometer. Letališče je enostavno in hitro dostopno, medtem ko sta avtobusno postajališče in železniška postaja oddaljena le nekaj minut hoje.

Elegantna hotelska oprema je urejena s skrbnostjo in pozornostjo za podrobnosti. Grand Hotel Union Eurostars ponuja prostorne sobe z elegantnim dekorjem in najnovejšo tehnološko opremo za brezskrbno bivanje. Med njimi izstopajo Grand Union Suita z več kot 130 m², Grand Corner Suita z 80 m² in Corner Suita s 70 m². Polovica od skupaj 111 sob je bila pravkar deležna večje prenove, ki je popestrila izvirno temo hotela s svežim sodobnim pridihom.

FOTO: Grand Hotel Union Eurostars

Hotel ima tudi bogato gastronomsko ponudbo zaradi legendarne Kavarne Union, kjer lahko okusite najboljše slovenske jedi ob okusnih lokalnih vinih. Hotelska ponudba je zaokrožena s fitnesom in velneškim centrom z bazenom ter čudovitim razgledom na Ljubljanski grad, s številnimi trgovinami in največjim hotelskim konferenčnim centrom v mestu.

FOTO: Grand Hotel Union Eurostars

Več kot 2500 m2 večnamenskih konferenčnih prostorov, ki jih ponuja hotel, je idealnih za organizacijo vseh vrst dogodkov, od gala večerij do poslovnih kosil. Hotel letno organizira okoli 800 dogodkov v različnih salonih in dvoranah, med katerimi izstopa impresivna Unionska dvorana. Dvorana, ki je prava mojstrovina secesijskega sloga, nekoč pa so tam prirejali tudi plese in kino predstave, sprejme do 700 ljudi. Vse hotelske sejne in prireditvene sobe so opremljene z najsodobnejšo tehnično opremo.

Zaradi elegantnega dekorja sta hotel Grand Hotel Union Eurostars in njegova Kavarna Union odlična izbira tudi za poročna slavja, ki jih lahko pomaga organizirati hotelska ekipa za dogodke.

FOTO: Grand Hotel Union Eurostars

FOTO: Grand Hotel Union Eurostars

Grand Hotel Union Eurostars je zagotovo eden tistih hotelov, ki vas ne bodo pustili ravnodušnih. Z veseljem boste preživeli svoj čas v notranjosti in odkrivali njegovo zgodovino in vse očarljive kotičke, medtem ko boste uživali v vseh njegovih vrhunskih storitvah.

GRAND HOTEL UNION EUROSTARS**** Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana reservations@grandhotelunioneurostars.com www.grandhotelunioneurostars.com

