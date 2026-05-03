Turiste v Grčiji presenetila močna ohladitev, ponekod sta padala dež in sneg

V Grčiji je domačine in turiste te dni presenetila močna ohladitev, ki je s seboj prinesla tudi obilen dež in močan veter. Ponekod sta padala tudi sneg in toča. Temperature se bodo ponovno dvignile prihodnji teden in se ponekod povzpele do 27 stopinj Celzija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Namesto pomladnega vremena je začetek maja v Grčiji zaznamovala močna ohladitev. Prevladoval je obilen dež, veter pa je dosegal hitrost prek 80 kilometrov na uro.

Glede na navedbe vremenoslovcev naj bi šlo za najhladnejši začetek maja v več desetletjih.

V gorah v okolici Aten, na Peloponezu in na Kreti je zapadel sneg, ponekod pa je padala tudi toča.

Z vremenom pa so bili zadovoljni kmetje, saj sta dež in sneg po dolgem sušnem obdobju ponovno napolnila rezervoarje za vodo.

Glede na napovedi vremenoslovcev se bo vreme začelo izboljševati v ponedeljek. Temperature bodo med tednom naraščale in ponekod dosegle tudi 27 stopinj Celzija.