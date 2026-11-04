Kako so domačini oživili grad Borl in haloški turizem

V dneh, ko se jesen nagiba v drugo polovico, so haloški griči prav takšni, kot si jih rišemo v najbolj idiličnih podobah: dvigujejo se nad ravnico ob Dravi in razkazujejo v vseh svojih barvah, ki jih soustvarjajo listi trte, obsijani s soncem. Med njimi je grič, na katerem stoji grad Borl. Nekoč srednjeveška utrdba, v sodobni zgodovini priljubljeno letovišče s prvim bazenom v severovzhodni Sloveniji, se po prenovi uveljavlja kot vstopna točka v Haloze, znanih predvsem po vinogradništvu. In tako je tudi tam v teh dneh vse v znamenju martinovega. Vsem, ki jih je v zadnjih štirih desetletjih pot zanesla mimo gradu Borl, enega najbolj značilnih delov haloške vedute, se je zdelo, da se bo neizogibno spremenil v ruševino. S tem pa se niso mogli sprijazniti domačini, ki jim prebivalci ...