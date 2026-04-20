Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Le nekaj ur vožnje iz Slovenije leži Hévíz, kraj, ki ga večina povezuje s termalnim jezerom, zdraviliško tradicijo in umirjenim ritmom. Prav zato je že dolgo privlačna izbira za vse, ki si želijo krajšega oddiha brez dolge poti, a z dovolj občutka, da so za nekaj dni res stopili iz vsakdana. Takšne destinacije so še posebej dobrodošle za pare, ki iščejo miren pobeg, za posameznike, ki potrebujejo premor, in za družine, ki želijo nekaj dni preživeti v bolj sproščenem tempu.

V to okolje se naravno umešča Hotel & Spa Le Primore v Hévízu, ki praznuje svojo prvo obletnico. Od odprtja se je v kratkem času uveljavil kot ena vodilnih velneških in spa destinacij v regiji, pri čemer v ospredje postavlja mir, prostornost in individualno zasnovan oddih. Že v prvem letu je prejel priporočilo vodnika Michelin Guide, kar dodatno potrjuje njegov položaj v mednarodnem prostoru.

Le Primore in koncept umirjenega oddiha

V središču filozofije hotela Le Primore Hotel & Spa je jasna ideja: prispeti, se umiriti in znova najti svoj notranji ritem. Eden Spa na več kot 11.500 kvadratnih metrih ponuja okolje, kjer se vsakdanji tempo umakne mirnejšemu ritmu. Bazeni s termalno vodo, doživljajski bazeni in tri različne savne, družinska, tekstilno neobvezna in ekskluzivno za ženske, sestavljajo prostor sprostitve, ki deluje umirjeno, prostorno in premišljeno. Bližina naravnega rezervata še okrepi občutek odmaknjenosti, zasebni spa prostori, hamam rituali ter tretmaji Omorovicza in GAIA pa izkušnjo zaokrožijo v celovit velneški oddih.

Enaki logiki sledi tudi program ob prvi obletnici, ki ga zaznamujejo skrbno izbrana doživetja z dovolj prostora za uživanje, umik in počasnejši tempo.

Jubilejni program za ljubitelje kulinarike, tradicije in glasbe

Ob 15. maju Le Primore vabi na vrsto edinstvenih dogodkov, ki na poseben način povezujejo kulinariko, tradicijo in kulturo:

• 24.–25. april: večerja štirih v restavraciji La Vie Gourmet

Portugalski vrhunski chef Tiago Sabarigo skupaj z izvršnim chefom hotela ustvarja ekskluziven meni, ki združuje mediteranske vplive s sodobno fine dining kulinariko. Restavracija La Vie je bila nagrajena z dvema kapama Gault&Millau.

• 1. maj: tradicionalno postavljanje mlaja

Dogodek, ki oživlja regionalne običaje in ustvarja pristno skupnostno doživetje v elegantnem okolju.

• 14.–15. maj: jubilejno praznovanje z zabavo White Eden in ognjemetom

Vrhunec je prefinjena zabava White Eden v Eden Spa, ki jo dopolnjujejo ambientalna osvetlitev, glasba in spektakularen ognjemet.

• 22.–25. maj: binkoštni programi za vse generacije

Raznolike aktivnosti za družine in goste vseh starosti ustvarjajo skupne trenutke in nepozabna doživetja.

• 29.–30. maj: večerja štirih rok z gostujočim chefom Ádámom Thürjem v La Vie Gourmet

Chef restavracije IKON iz Debrecena skupaj z izvršnim chefom predstavlja sodobno interpretacijo madžarske kuhinje na osnovi sezonskih sestavin.

• 13. junij: ekskluziven klavirski večer s Balázsom Havasijem

Mednarodno priznani pianist in skladatelj nastopa v intimnem ambientu. Gostje lahko koncert spremljajo s svoje zasebne terase ali iz ekskluzivnega prostora, ob spremljavi šampanjca in sveč.

FOTO: Le Primore Hotel & Spa

Od kulinarike do bivanja z občutkom miru

Pomemben del hotelske izkušnje je tudi kulinarika. Restavracija La Vie Gourmet z dvema kapama Gault&Millau velja za osrednjo gastronomsko točko hotela, ponudbo pa dopolnjujejo še restavracija Le Restaurant s poudarkom na konceptu od kmetije do mize, bistro z lahkotnejšimi jedmi ter bari z izbrano ponudbo vina in žganja.

Le Primore ima 285 sob, studiev in suit z balkonom. V interierju prevladujejo naravni materiali in umirjene oblikovne rešitve, ki ustvarjajo občutek zasebnosti in udobja. V penthouse suitah so na voljo zasebni džakuziji, prostorne terase in dostop do neskončnega bazena.

Premišljeno je zasnovan tudi del ponudbe za družine. Notranja avanturistična cona, velika več kot 800 kvadratnih metrov, Kids Spa, Mignon Club in animacijski programi otrokom ponujajo njihov prostor za igro in doživetja, odraslim pa nekoliko več miru. Prav jasno ločena območja poskrbijo, da se tukaj dobro počutijo tako družine kot gostje, ki iščejo predvsem tišino in odmik.

Sobe in suite z balkoni poudarjajo občutek zasebnosti, z naravnimi materiali in umirjenim dizajnom. FOTO: Le Primore Hotel & Spa

Eden Spa na več kot 11.500 kvadratnih metrih združuje termalne bazene, savne in zasebne spa prostore. FOTO: Le Primore Hotel & Spa

Posebna ponudba ob prvi obletnici Članstvo v programu zvestobe Le Privileged prinaša številne prednosti: že od prve rezervacije gostje uživajo ekskluzivne ugodnosti in prilagojene ponudbe, vključno s posebnimi akcijami, kot je aktualni rojstnodnevni popust. Ob prvi obletnici Le Primore vabi na zavesten oddih s posebno rojstnodnevno ponudbo: gostje prejmejo 20 % popusta za bivanja med tednom. Ponudba velja za rezervacije do 15. maja in bivanja do 3. julija. Jubilej spremlja tudi jasno sporočilo, da si v hitrem vsakdanu velja kdaj vzeti čas zase in za sprostitev. Več informacij in rezervacije