Kaj se dogaja z ikoničnim hotelom, ki ga vidimo v seriji Takšno je življenje

Hotel Bor, ki je s svojo značilno silhueto nad jezerom v Preddvoru ena bolj prepoznavnih podob slovenskega turizma, je zadnja desetletja propadal in tonil v pozabo. Ko je dobil vlogo v novi sezoni serije Takšno je življenje na RTV Slovenija, se je marsikdo spet spomnil na nekdanjo priljubljeno točko.

Prav letos je hotel, ob katerem se kopajo in snujejo poslovne načrte glavni junaki serije, dobil novega lastnika. Sprehodili smo se skozi zapuščene prostore in preverili, kakšni so načrti investitorja in kaj pričakujejo domačini.