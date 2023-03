Višjim cenam v turizmu se tudi na Hrvaškem ne bo mogoče izogniti

V nadaljevanju preberite:

Hrvaška je minulo turistično sezono končala z rekordnimi rezultati, rada se pohvali, da je že tretje leto zapored šampion v Mediteranu, in zre morda proti še eni rekordni sezoni. Kako pa se bo pred tem spoprijela z izzivi, kot so podaljševanje sezone, zagotavljanje kadra in držanje cen na ravni, na kateri bodo dosegljive tudi Slovencem, ki zasedajo med tujimi gosti drugo mesto? O tem in drugih trendih v turizmu, ki jih v sosednji državi načrtujejo v prihodnjih osmih letih, smo se pogovarjali z Brunom Bonifačićem, direktorjem slovenskega predstavništva Hrvaške turistične skupnosti.