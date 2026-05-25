Hrvaška, kot je večina turistov sploh ne pozna

Namesto klasičnega turizma si ljudje želijo lokalnih dobrot na domači mizi, iskrenega pogovora in drobnih doživetij, ki se zgodijo, ko se prepustijo krajem in ljudem. Takšna potovanja so odlična priložnost za počasnejše odkrivanje destinacij, ko poleg razgledov in znamenitosti, spoznavamo tudi ljudi in tradicijo ter lokalne navade.

Ena največjih prednosti bivanja pri domačinih so priporočila in zgodbe gostiteljev, ki kraj poznajo skozi vsakdanje življenje, ne preko priporočil v turističnih vodnikih. Na Hrvaškem takšna doživetja povezuje oznaka Local Host. Vse od istrskih gričev in gozdov Gorskega kotarja do slavonskih vinogradov boste z njo zlahka našli gostitelje, pri katerih osebni pristop in ljubezen do lokalnih običajev ustvarita nepozaben dopust. Če si na poti želite več kot le obisk znamenitosti, lahko bivanje pri lokalnih gostiteljih odpre povsem drugačen pogled na kraj, njegove ljudi in vsakdanje življenje.

Projekt Local Host/Vaš gostitelj, ki ga izvaja Hrvaška turistična skupnost, je eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih in je močno povezan s konceptom trajnostnega turizma.

Naj gre za učenje kuhanja tradicionalnih jedi ali udeležbo na lokalnih festivalih, odkrivanje skritih plaž, teh vsakdanjih trenutkov ni mogoče doživeti v klasični hotelski nastanitvi. Sodobni popotniki si na dopustu želimo določen kraj ali regijo doživeti, ne le obiskati. Obiskovalci radi izbiramo manjše nastanitve, kjer se lahko družimo z domačini, okušamo lokalno hrano in se o ogledih posvetujemo z ljudmi, ki poznajo svoj kraj. Vedno bolj priljubljena so počasnejša potovanja, raziskovanje manj obiskanih regij in doživetja, povezana z vsakdanom lokalnega okolja.

Oznaka Local Host, ki jo podeljuje Hrvaška turistična skupnost skupaj z ministrstvom za turizem in šport, je namenjena zasebnim ponudnikom nastanitev, ki gostom približajo lokalne običaje, kulturo in način življenja regije. Poseben poudarek namenjajo gostoljubnosti, osebnemu pristopu, trajnostnemu ravnanju in povezanosti z lokalnim okoljem. Gostitelji obiskovalcem z veseljem priporočijo manj znane kotičke, jim predstavijo domačo gastronomijo, lokalne proizvajalce, vinske poti ali dejavnosti v naravi ter jim tako pričarajo pristno izkušnjo dopusta.

Hrvaška je izjemno raznolika. V nekaj urah vožnje se pokrajina spremeni od kamnitih istrskih vasi in zelenih gričev severa države do gozdov Gorskega kotarja, ravnic Slavonije ali dalmatinskega zaledja. Vsaka regija obiskovalcu pokaže drugačen obraz države.

Istra, ki diši po domači kuhinji, oljčnikih in tartufih

Ko se z istrske obale zapeljemo v notranjost, se morski razgledi spremenijo v razgibano gričevnato pokrajino. Ozke ceste nas vodijo med vinograde, oljčnike in idilične vasi na vrhovih gričev, naš tempo se upočasni in prav tukaj lahko začutimo, zakaj je Istra tako zanimiva tudi izven poletne sezone. Poleg morja obiskovalce privlačijo vinske ceste, lokalna gastronomija, še posebej jedi s tartufi, in manjši kraji, kjer življenje še vedno poteka precej umirjeno.

Na domačiji Ograde House v osrednji Istri gostitelji obiskovalcem približajo prav takšno podobo regije. Kamnita domačija, obdana s travniki in suhozidi, je tesno povezana z naravo, slovi po vrhunski domači kuhinji in istrski tradiciji. Gostje lahko uživajo v lokalni hrani, domačih izdelkih in življenju na podeželju, ki ga v najbolj obiskanih obmorskih krajih ni več mogoče doživeti na tak način.

V številnih istrskih nastanitvah z oznako Local Host pomembno vlogo igra tudi gastronomija. Gostitelji obiskovalce usmerijo do manjših konob, družinskih vinskih kleti ali poti med oljčniki, kjer regija pokaže svojo bolj vsakdanjo podobo. Tudi v Svetvinčentu, kjer stoji Vila Branko, ki je bila med lanskimi prejemniki priznanja vaš gostitelj leta – Local Host na Dnevih hrvaškega turizma 2025, se dopust odvija precej drugače kot ob obalni promenadi. Nastanitev obdaja velika zelena posest z vinogradom, nasadom sivke in gozdnim robom, gostiteljica pa obiskovalcem približa bolj umirjeno podobo notranjosti Istre.

Gorski kotar, kjer dopust narekuje zelena narava

Povsem drugačno podobo Hrvaške razkriva Gorski kotar. Regija med Karlovcem in Kvarnerjem velja za eno najbolj zelenih območij države. Gosti gozdovi, reke, jezera in planinske poti ustvarjajo okolje, kjer obiskovalci hitro pozabijo na poletno gnečo ob obali.

V lesenih hišah in manjših nastanitvah sredi narave oznaka Local Host obljublja tesno povezanost z okoljem. Prijazni gostitelji vam lahko priporočijo poti do manj znanih razglednih točk ali kanjonov, kakršen je Kamačnik pri Vrbovskem, ena najbolj priljubljenih naravnih znamenitosti regije.

Med ponudniki izstopa Divjake Log Home – Kraljica gozda, lesena hiša, kjer so iz naravnih materialov ustvarili romantično nastanitev, obdano z gozdom. Takšne lokacije privabljajo goste, ki želijo nekaj dni preživeti v naravi, brez napornih urnikov in predvsem brez gneče turističnih središč. Podajte se na pohod, kolesarjenje, raziskovanje gozdov ali preprosto počivajte na terasi med drevesi.

Gorski kotar postaja zanimiv tudi za družine z otroki, saj omogoča aktiven oddih v naravi in obisk kmetij v hribovitih delih Hrvaške.

Majhni kraji na severu Hrvaške med vinogradi in termami

Na severu Hrvaške se pokrajina znova spremeni. Po gričevnatih območjih Zagorja in Medžimurja se razprostirajo vinogradi, sadovnjaki in kraji s termami, med njimi pa ležijo manjše vasi, kjer še vedno sledijo podeželski tradiciji.

V Krapinsko-zagorski županiji so zelo živahni enološka kultura, domača kulinarika in ohranjanje običajev tega dela države. Nastanitve, kot sta Hygge in Coha Holiday Home, ponujajo domačnost, stik z naravo in sproščen oddih. Gostom ponujajo raziskovanje vinskih cest, termalnih krajev ali pohodniških poti med griči.

Sever Hrvaške je zanimiv tudi za obiskovalce, ki potujejo zunaj glavne turistične sezone. Jeseni potekajo trgatve in kulinarične prireditve, pozimi termalni oddih, spomladi pa pohodništvo in kolesarjenje med zelenimi griči.

V Varaždinski županiji Family & Wine House Kanizsay povezuje nastanitev z vinsko tradicijo in lokalno gastronomijo, v Žumberku pa Javor Holiday House obiskovalcem odpira vrata v eno najbolj zelenih območij v bližini Zagreba, kjer se gozdovi in travniki prelivajo v hribovito pokrajino in kjer majhne vasi še vedno ohranjajo miren tempo življenja.

Slavonija in Baranja skozi kulinariko in življenje ob reki

Vzhod Hrvaške obiskovalce preseneti predvsem z občutkom prostornosti. Slavonija in Baranja obiskovalca sprejmeta s širokimi ravnicami, vinogradi, rekami in gostoljubjem, ki je v teh krajih del vsakdanjega življenja. Stik z domačini je lahko eden najbolj pristnih delov potovanja.

Baranja je v zadnjih letih postala zanimiva predvsem za ljubitelje vina, lokalne kulinarike in aktivnega oddiha. Kolesarske poti vodijo med vinogradi in polji, ob Donavi in Dravi pa življenje poteka počasneje kot v najbolj obiskanih obalnih krajih.

V apartmajih Ondine gostitelji obiskovalcem približajo prav takšno podobo regije. Poleg nastanitve vam lahko priporočijo lokalne vinske kleti, družinske restavracije ali sprehode skozi naravni park Kopački rit, kjer lahko opazujete eno največjih mokrišč v tem delu Evrope.

Tudi v Slavoniji oznaka Local Host poudarja tesno povezanost z lokalnim okoljem. V Vukovarsko-sremski županiji Kuća za odmor Šokačka lady ohranja elemente tradicionalne slavonske dediščine, Kuća za odmor Akord v Požeško-slavonski županiji pa obiskovalce povezuje z vinorodno pokrajino in umirjenim življenjem v notranjosti države.

V teh krajih so gostitelji odlični sogovorniki in vam z veseljem predstavijo lokalne običaje, priporočijo domače jedi ali pokažejo manj znane kotičke regije. Prav zaradi tega številni gostje Hrvaško danes raziskujejo precej drugače kot nekoč, počasneje in z več zanimanja za ljudi, ki tam živijo.

Oznaka Local Host vam bo pomagala prepoznati tiste nastanitve, kjer osebni stik, lokalna identiteta in spoštovanje do okolja postajajo vedno bolj pomemben del turistične izkušnje. Od istrskih domačij in gozdov Gorskega kotarja do vinogradov Slavonije in severa Hrvaške takšne nastanitve kažejo, kako raznolika je lahko država, ki jo večina obiskovalcev še vedno najprej povezuje predvsem z morjem in poletjem.

