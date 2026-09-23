Kaj je regenerativni turizem in zakaj trajnostni ne deluje?

Vsi radi potujemo, obiskujemo nove dežele, plavamo v tujih morjih, a prav ta človekova prostočasna dejavnost vse bolj kaže pogubne posledice v okolju, naravi, življenju domačinov. Že lep čas govorimo o trajnosti, toda na koncu turistični kraji kot merilo uspeha še vedno navajajo število prihodov turistov in prenočitev. Na forumu, ki ga je pripravil Geografski inštitut Antona Melika, so kot rešitev izpostavili regenerativni turizem. O tem, kaj koncept pomeni in v čem je ustreznejši od trajnostnega turizma, smo se pogovarjali s strokovnjakinjo s tega področja dr. Ireno Ateljević. Poklicna pot Irene Ateljević je neločljivo povezana z življenjsko. Kot se sama opiše, je rojena, vzgojena in ponosna Dalmatinka. Rodila se je na nekoč idiličnem, danes pa obleganem otoku Murter. Po študiju ...