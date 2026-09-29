Istanbul, Barcelona in London – popolna izbira za mestni oddih to jesen in zimo

Evropska mesta si jeseni in pozimi oddahnejo od poletne gneče in se prelevijo v prave metropole kulture, kulinarike ter pristnega mestnega utripa. Mestna središča so manj oblegana, vrste do znamenitosti so krajše, vzdušje pa je bolj sproščeno in pristno – kot nalašč za 2- do 4-dnevni pobeg v priljubljene evropske metropole: veličastni Istanbul, toplo Barcelono ali kraljevski London.

Tudi na krajših počitnicah je paketna ponudba zakon!

Počitnice.si so vaš popolni partner pri načrtovanju mestne avanture – še posebno ko gre za destinacije, na katere lahko poletite z direktnim letom iz soseščine. Istanbul, London in Barcelona so že leta med najbolj priljubljenimi cilji jeseni in zime – gre namreč za mesta, ki se ponašajo z bogato zgodovino in kulturno dediščino ter premorejo bogat nabor atrakcij in aktivnosti za vse generacije in okuse.

Ker so leti pogosto večkrat na dan, lahko izbirate ne samo število dni, temveč tudi uro odhoda in povratka. Ob tem lahko rezervaciji poleta in hotela dodate še dodatno prtljago, sedeže na letalu, letališki transfer, parkiranje na odhodnem letališču in turistično zavarovanje.

Pri paketni ponudbi izzive zaradi prestavljenih ali odpovedanih letov rešuje organizator, torej Počitnice.si – tako za letalski prevoz kot namestitev. Gostom je na voljo slovenski kontakt, na katerega se lahko obrnejo pred odhodom in ob morebitnih težavah, zato ste lahko ves čas povsem brez skrbi.

Istanbul FOTO: Počitnice.si

S Počitnice.si lahko na 2- do 4-dnevni mestni oddih v Istanbul, London in Barcelono odpotujete vso jesen in zimo, z direktnimi leti iz Ljubljane, Zagreba in Trevisa pri Benetkah, ki so na voljo celo večkrat na dan. Preverite bogat nabor paketnih ponudb na njihovi spletni strani ali pošljite povpraševanje za izbrano destinacijo na info@pocitnice.si in že v nekaj urah boste na elektronski naslov prejeli najboljše ponudbe glede na vaše želje. Za dodatne informacije in pojasnila so vam izkušeni svetovalci pri Počitnice.si na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete v njihovih poslovalnicah v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

Najbolj priljubljene destinacije za jesenski in zimski mestni oddih

Obisk velikih evropskih mest, kot so London, Barcelona in Istanbul, jeseni in pozimi ponuja povsem drugačno doživetje kot sredi poletja – središča so manj oblegana, zato je manj gneče tudi v muzejih in drugih objektih, kar pomeni bolj pristno izkušnjo s samo destinacijo. Končno si lahko vse znamenitosti ogledate v miru in začutite lokalni utrip.

Še bolj čarobno podobo si evropska mesta nadenejo v času adventa in božičnih praznikov. Ulice in trgi zasijejo v soju tisočerih luči, na sporedu so najrazličnejše sezonske prireditve, s stojnic pa prijetno diši po lokalnih dobrotah.

Tudi po novem letu je veliko razlogov za obisk evropskih velemest – še posebno če gre za kraje, kjer je pozimi občutno topleje kot pri nas. Zato nikar ne odlašajte, preverite paketno ponudbo počitnic v Londonu, Barceloni in Istanbulu na Počitnice.si ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si in že danes rezervirajte nepozabno jesensko ali zimsko mestno avanturo.

Istanbul – mesto, kjer se zgodovina dogaja pred vašimi očmi

Istanbul FOTO: Počitnice.si

Če si želite več kot zgolj klasičen vikend oddih v velikem mestu, bo Istanbul vsekakor prava izbira za vaš jesenski ali zimski oddih. Tu se prepletajo stoletja zgodovine, orientalski bazarji, veličastne mošeje, sodobne mestne četrti, odlična kulinarika ter pristno gostoljubje – in to kar na dveh celinah.

Na Počitnice.si vam mestni oddih v Istanbulu sestavijo povsem po vaših željah. To pomeni, da se lahko v turško velemesto odpravite za 3, 4 oziroma 5 dni ali na daljše potovanje, z direktnim letom iz Ljubljane ali Zagreba. Ob tem imate na voljo tudi veliko izbiro preverjeno kakovostnih hotelov različnih kategorij v različnih delih mesta, kar vam lahko prihrani veliko časa pri ogledih.

Izjemno priljubljen je predel Sultanahmet, ki je odlično izhodišče za ogled osrednjih znamenitosti. Taksim in ulica Istiklal sta kot nalašč za tiste, ki bi radi doživeli pristen lokalni mestni utrip in spoznali turško kulinariko, območje Galate pa daje odličen vpogled v sodobnejši utrip mesta.

Med obiskom Istanbula vsekakor velja obiskati zgodovinsko Hagijo Sofijo, Modro mošejo in palačo Topkapi, se sprehoditi po Velikem bazarju in bazarju začimb, si ogledati Sulejmanovo mošejo, palačo Dolmabahçe in si privoščiti razvajanje v hamamu. Z ladjico se lahko zapeljete skozi Bosporsko ožino mimo zgodovinskih palač, trdnjav, mošej in starih otomanskih vil z evropske na azijsko stran in začutite kontrast dveh celin v enem mestu.

London ponuja nekaj za vsak okus – v vseh letnih časih

London FOTO: Počitnice.si

Čeprav je London izjemno priljubljena destinacija vse leto, je jesen kot nalašč za sprehode po mestu in razne oglede, december za druženje na božičnih sejmih, zima pa za obisk muzejev in galerij.

S Počitnice.si lahko v London poletite večkrat na teden z direktnimi leti iz Ljubljane, Zagreba in Trevisa pri Benetkah, na vašo željo vam uredijo tudi povratni letališki transfer do izbranega hotela.

Ker je London izjemno veliko in razvejano mesto, so na Počitnice.si še posebej osredotočeni na kakovost in lokacijo hotelov. V njihovi ponudbi najdete preverjene hotele na dobrih lokacijah, v bližini javnega prevoza, ki odlično povezuje glavne dele mesta. Vožnjo lahko praviloma plačate z brezstično kartico ali kartico Oyster, sistem pa vključuje tudi dnevne in tedenske omejitve zaračunavanja, zato ni treba za vsako posamezno vožnjo kupovati vozovnice.

Ob krajšem obisku Londona je vsekakor dobro vnaprej pripraviti seznam znamenitosti, ki si jih želite ogledati. Med najbolj priljubljenimi so Buckinghamska palača, Big Ben in Westminstrska palača, pa znamenita mostova Tower of London in Tower Bridge ter British Museum. Panoramo mesta si lahko ogledate na velikem kolesu London Eye, mestni utrip pa začutite v znameniti četrti Covent Garden. Camden Market vam bo ponudil vpogled v bolj alternativno plat mesta, sprehod ob Temzi nepozabne razglede, West End pa uživanje v izbranem muzikalu ali gledališki predstavi.

Barcelona jeseni in pozimi: 'city break' s sredozemskim pridihom

Barcelona FOTO: Počitnice.si

Če se vam v jesenski sivini in zimskem mrazu rado toži po soncu in prijetnih temperaturah, potem je nekajdnevni oddih v Barceloni to jesen ali zimo pravi recept za boljše počutje. Namesto da bi se skrivali pred poletno vročino, se lahko peš odpravite na raziskovanje mesta ali dolg sprehod ob morju, potem pa si privoščite uživanje na terasah restavracij in barov.

Proti sončni Barceloni lahko s Počitnice.si poletite z direktnimi leti iz Ljubljane in Zagreba in si privoščite podaljšan vikend, nekajdnevni mestni oddih ali daljše raziskovanje mesta. Poleg letalskega prevoza rezervacija vključuje tudi izbrano namestitev iz nabora preverjenih hotelov na dobrih lokacijah, zato je Barcelona odlična izbira tudi za tiste, ki greste prvič na potep po evropskih mestih.

Barcelona s svojo arhitekturo prevzame vse generacije. Družine in ljubitelji umetnosti boste navdušeni nad znamenito gotsko katedralo Sagrada Familia, parkom Güell, pa nad Caso Batlló, La Pedrero in drugimi stvaritvami arhitekta Gaudija, ki je poskrbel za prepoznavno podobo mesta. Mladi pari boste zagotovo uživali na sprehodih po promenadi La Rambla, v izjemni lokalni kulinariki in pestrem nočnem življenju. V Barceloni na svoj račun pridete tudi ljubitelji športa: mesto je namreč dom kultnega kluba FC Barcelone, zato lahko nogometni navdušenci mestni oddih povežete z obiskom klubskih znamenitosti ali tekme.

Že podaljšan vikend je lahko dovolj, da se umaknete iz vsakdana, spoznate novo kulturo in si napolnite baterije. Zato nikar ne čakajte, rezervirajte jesenski ali zimski oddih v Istanbulu, Londonu in Barceloni na Počitnice.si, pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličite 01/280 30 00 in si zagotovite nepozaben evropski 'city break'!

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