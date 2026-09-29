  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoOdbojkaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Video

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Potovanja

    Istanbul, Barcelona in London – popolna izbira za mestni oddih to jesen in zimo

    Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
    Barcelona FOTO: Počitnice.si
    Galerija
    Barcelona FOTO: Počitnice.si
    Promo Delo
    29. 9. 2026 | 12:10
    29. 9. 2026 | 13:08
    9:11
    A+A-

    Evropska mesta si jeseni in pozimi oddahnejo od poletne gneče in se prelevijo v prave metropole kulture, kulinarike ter pristnega mestnega utripa. Mestna središča so manj oblegana, vrste do znamenitosti so krajše, vzdušje pa je bolj sproščeno in pristno – kot nalašč za 2- do 4-dnevni pobeg v priljubljene evropske metropole: veličastni Istanbul, toplo Barcelono ali kraljevski London.

    Tudi na krajših počitnicah je paketna ponudba zakon!

    Počitnice.si so vaš popolni partner pri načrtovanju mestne avanture – še posebno ko gre za destinacije, na katere lahko poletite z direktnim letom iz soseščine. Istanbul, London in Barcelona so že leta med najbolj priljubljenimi cilji jeseni in zime – gre namreč za mesta, ki se ponašajo z bogato zgodovino in kulturno dediščino ter premorejo bogat nabor atrakcij in aktivnosti za vse generacije in okuse.

    Ker so leti pogosto večkrat na dan, lahko izbirate ne samo število dni, temveč tudi uro odhoda in povratka. Ob tem lahko rezervaciji poleta in hotela dodate še dodatno prtljago, sedeže na letalu, letališki transfer, parkiranje na odhodnem letališču in turistično zavarovanje.

    Pri paketni ponudbi izzive zaradi prestavljenih ali odpovedanih letov rešuje organizator, torej Počitnice.si – tako za letalski prevoz kot namestitev. Gostom je na voljo slovenski kontakt, na katerega se lahko obrnejo pred odhodom in ob morebitnih težavah, zato ste lahko ves čas povsem brez skrbi.

    Istanbul FOTO: Počitnice.si
    Istanbul FOTO: Počitnice.si

    S Počitnice.si lahko na 2- do 4-dnevni mestni oddih v Istanbul, London in Barcelono odpotujete vso jesen in zimo, z direktnimi leti iz Ljubljane, Zagreba in Trevisa pri Benetkah, ki so na voljo celo večkrat na dan. Preverite bogat nabor paketnih ponudb na njihovi spletni strani ali pošljite povpraševanje za izbrano destinacijo na info@pocitnice.si in že v nekaj urah boste na elektronski naslov prejeli najboljše ponudbe glede na vaše želje.

    Za dodatne informacije in pojasnila so vam izkušeni svetovalci pri Počitnice.si na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete v njihovih poslovalnicah v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

    Najbolj priljubljene destinacije za jesenski in zimski mestni oddih

    Obisk velikih evropskih mest, kot so London, Barcelona in Istanbul, jeseni in pozimi ponuja povsem drugačno doživetje kot sredi poletja – središča so manj oblegana, zato je manj gneče tudi v muzejih in drugih objektih, kar pomeni bolj pristno izkušnjo s samo destinacijo. Končno si lahko vse znamenitosti ogledate v miru in začutite lokalni utrip.

    Še bolj čarobno podobo si evropska mesta nadenejo v času adventa in božičnih praznikov. Ulice in trgi zasijejo v soju tisočerih luči, na sporedu so najrazličnejše sezonske prireditve, s stojnic pa prijetno diši po lokalnih dobrotah.

    Tudi po novem letu je veliko razlogov za obisk evropskih velemest – še posebno če gre za kraje, kjer je pozimi občutno topleje kot pri nas. Zato nikar ne odlašajte, preverite paketno ponudbo počitnic v Londonu, Barceloni in Istanbulu na Počitnice.si ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si in že danes rezervirajte nepozabno jesensko ali zimsko mestno avanturo.

    Istanbul – mesto, kjer se zgodovina dogaja pred vašimi očmi

    Istanbul FOTO: Počitnice.si
    Istanbul FOTO: Počitnice.si

    Če si želite več kot zgolj klasičen vikend oddih v velikem mestu, bo Istanbul vsekakor prava izbira za vaš jesenski ali zimski oddih. Tu se prepletajo stoletja zgodovine, orientalski bazarji, veličastne mošeje, sodobne mestne četrti, odlična kulinarika ter pristno gostoljubje – in to kar na dveh celinah.

    Na Počitnice.si vam mestni oddih v Istanbulu sestavijo povsem po vaših željah. To pomeni, da se lahko v turško velemesto odpravite za 3, 4 oziroma 5 dni ali na daljše potovanje, z direktnim letom iz Ljubljane ali Zagreba. Ob tem imate na voljo tudi veliko izbiro preverjeno kakovostnih hotelov različnih kategorij v različnih delih mesta, kar vam lahko prihrani veliko časa pri ogledih.

    Izjemno priljubljen je predel Sultanahmet, ki je odlično izhodišče za ogled osrednjih znamenitosti. Taksim in ulica Istiklal sta kot nalašč za tiste, ki bi radi doživeli pristen lokalni mestni utrip in spoznali turško kulinariko, območje Galate pa daje odličen vpogled v sodobnejši utrip mesta.

    Med obiskom Istanbula vsekakor velja obiskati zgodovinsko Hagijo Sofijo, Modro mošejo in palačo Topkapi, se sprehoditi po Velikem bazarju in bazarju začimb, si ogledati Sulejmanovo mošejo, palačo Dolmabahçe in si privoščiti razvajanje v hamamu. Z ladjico se lahko zapeljete skozi Bosporsko ožino mimo zgodovinskih palač, trdnjav, mošej in starih otomanskih vil z evropske na azijsko stran in začutite kontrast dveh celin v enem mestu.

    London ponuja nekaj za vsak okus – v vseh letnih časih

    London FOTO: Počitnice.si
    London FOTO: Počitnice.si

    Čeprav je London izjemno priljubljena destinacija vse leto, je jesen kot nalašč za sprehode po mestu in razne oglede, december za druženje na božičnih sejmih, zima pa za obisk muzejev in galerij.

    S Počitnice.si lahko v London poletite večkrat na teden z direktnimi leti iz Ljubljane, Zagreba in Trevisa pri Benetkah, na vašo željo vam uredijo tudi povratni letališki transfer do izbranega hotela.

    Ker je London izjemno veliko in razvejano mesto, so na Počitnice.si še posebej osredotočeni na kakovost in lokacijo hotelov. V njihovi ponudbi najdete preverjene hotele na dobrih lokacijah, v bližini javnega prevoza, ki odlično povezuje glavne dele mesta. Vožnjo lahko praviloma plačate z brezstično kartico ali kartico Oyster, sistem pa vključuje tudi dnevne in tedenske omejitve zaračunavanja, zato ni treba za vsako posamezno vožnjo kupovati vozovnice.

    Ob krajšem obisku Londona je vsekakor dobro vnaprej pripraviti seznam znamenitosti, ki si jih želite ogledati. Med najbolj priljubljenimi so Buckinghamska palača, Big Ben in Westminstrska palača, pa znamenita mostova Tower of London in Tower Bridge ter British Museum. Panoramo mesta si lahko ogledate na velikem kolesu London Eye, mestni utrip pa začutite v znameniti četrti Covent Garden. Camden Market vam bo ponudil vpogled v bolj alternativno plat mesta, sprehod ob Temzi nepozabne razglede, West End pa uživanje v izbranem muzikalu ali gledališki predstavi.

    Barcelona jeseni in pozimi: 'city break' s sredozemskim pridihom

    Barcelona FOTO: Počitnice.si
    Barcelona FOTO: Počitnice.si

    Če se vam v jesenski sivini in zimskem mrazu rado toži po soncu in prijetnih temperaturah, potem je nekajdnevni oddih v Barceloni to jesen ali zimo pravi recept za boljše počutje. Namesto da bi se skrivali pred poletno vročino, se lahko peš odpravite na raziskovanje mesta ali dolg sprehod ob morju, potem pa si privoščite uživanje na terasah restavracij in barov.

    Proti sončni Barceloni lahko s Počitnice.si poletite z direktnimi leti iz Ljubljane in Zagreba in si privoščite podaljšan vikend, nekajdnevni mestni oddih ali daljše raziskovanje mesta. Poleg letalskega prevoza rezervacija vključuje tudi izbrano namestitev iz nabora preverjenih hotelov na dobrih lokacijah, zato je Barcelona odlična izbira tudi za tiste, ki greste prvič na potep po evropskih mestih.

    Barcelona s svojo arhitekturo prevzame vse generacije. Družine in ljubitelji umetnosti boste navdušeni nad znamenito gotsko katedralo Sagrada Familia, parkom Güell, pa nad Caso Batlló, La Pedrero in drugimi stvaritvami arhitekta Gaudija, ki je poskrbel za prepoznavno podobo mesta. Mladi pari boste zagotovo uživali na sprehodih po promenadi La Rambla, v izjemni lokalni kulinariki in pestrem nočnem življenju. V Barceloni na svoj račun pridete tudi ljubitelji športa: mesto je namreč dom kultnega kluba FC Barcelone, zato lahko nogometni navdušenci mestni oddih povežete z obiskom klubskih znamenitosti ali tekme.

    Že podaljšan vikend je lahko dovolj, da se umaknete iz vsakdana, spoznate novo kulturo in si napolnite baterije. Zato nikar ne čakajte, rezervirajte jesenski ali zimski oddih v Istanbulu, Londonu in Barceloni na Počitnice.si, pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličite 01/280 30 00 in si zagotovite nepozaben evropski 'city break'!

    Naročnik oglasne vsebine je Počitnice.si

    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Odločitev ZDA sprožila novo povišanje svetovnih cen nafte

    Cene nafte so se znova povišale po tem ko so Združene države Amerike zavrnile iransko ponudbo začasnega premirja.
    28. 9. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Nov odpoklic izdelka v Lidlu

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je odvzela vzorec, v katerem je bila ugotovljena salmonela.
    28. 9. 2026 | 19:18
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Regulacija cen

    Pocenitev dizelskega goriva, rekordna cena bencina

    Vlada podaljšala veljavnost uredbe o znižanju okoljskih dajatev, na dovoljenje Bruslja za znižanje trošarin še čaka.
    Karel Lipnik 28. 9. 2026 | 15:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Lockheed Martin

    Dele vojaških letal F-35 namesto v ZDA poslali na Kitajsko

    Za zdaj ni znano, ali je preusmeritev pošiljke posledica naključja ali uspeh kitajske vohunske dejavnosti.
    28. 9. 2026 | 15:44
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Zgodba ob železniških progah, ki je prerasla Slovenijo

    Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 13:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ali Slovenci res znamo varčevati?

    Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ključi stanovanja v roki. Kaj vas čaka zdaj?

    Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
    25. 9. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kdo bo med najprodornejšimi zdravniki in farmacevti v regiji?

    Natečaj International Medis Awards for Medical Research poteka že trinajstič.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 11:37
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Trgovalne platforme

    Trgovanje na klik privablja predvsem mlajše

    Možnost nakupa in prodaje vrednostnih papirjev s kavča preko digitalnih platform spodbuja k prehodu od varčevanja k vlaganju in krepi trg kapitala.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Financiranje podjetij

    Skladi zasebnega dolga most do kreditiranja na banki

    V novi sklad kot investitor vstopa tudi Evropski investicijski sklad.
    Milka Bizovičar 29. 9. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Vsi težimo k prevladi, a je kitajski pristop manj ofenziven kot zahodni

    Janez Škrabec o poslovanju s Kitajsko, Srednjo Azijo, priložnostih v Ukrajini ter aktualnih temah – energetiki, davkih in umetni inteligenci.
    Nejc Gole 28. 9. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podkast Izvozniki

    Slovenski izvozniki v izogib »igri pokra«: ključ so podatki in priprava

    Tine Novak in Ines Čigoja o tem, na kaj morajo biti podjetja pozorna pri iskanju novih priložnosti in da se izognejo tveganjem pri vstopanju na tuje trge.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    pocitnice.sipromoIstanbulBarcelonaLondonpotovanjaturizemjesenoddih
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Slovaška

    Osmošolec z nožem divjal po šoli: ubil učiteljico in ranil dve osebi

    Napad se je zgodil na severovzhodu Slovaške; motiv še ni znan. Predsednik republike je pozval k umiritvi ozračja in medsebojnemu spoštovanju.
    29. 9. 2026 | 13:24
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Formula 1

    Fernando Alonso napovedal konec kariere, a ne še takoj

    Dvakratni svetovni prvak in ljubljenec občinstva Fernando Alonso je v nekoliko hudomušnem videoposnetku prestrašil navijače, saj je napovedal upokojitev.
    29. 9. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Civilna iniciativa

    Zahteve v Zeleni jami: zgodba, ki se ne konča pri nekdanji Kolinski

    Civilna iniciativa Zelena jama zahteva, da imajo prebivalci glas za mizo takrat, ko se rešitve še oblikujejo.
    29. 9. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Evropsko prvenstvo

    Ne le štarta, Pogačar lahko na evropskem prvenstvu tudi zmaga

    Vedno bolj glasna so namigovanja, da Tadej Pogačar še ni prečrtal nastopa na EP. Mit Bračič ne dvomi, da je v nedeljo lahko nared za podvig.
    Nejc Grilc 29. 9. 2026 | 12:40
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poplave 1926: Panika, Sora podira jezove, tri žrtve na Tržaški cesti

    Najhuje je bilo na Polhograjskem, Škofjeloškem in Idrijsko-Cerkljanskem, boj za reševanje golih življenj in imetja ni prizanesel niti Ljubljani.
    Vojko Urbančič 29. 9. 2026 | 12:38
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Civilna iniciativa

    Zahteve v Zeleni jami: zgodba, ki se ne konča pri nekdanji Kolinski

    Civilna iniciativa Zelena jama zahteva, da imajo prebivalci glas za mizo takrat, ko se rešitve še oblikujejo.
    29. 9. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Evropsko prvenstvo

    Ne le štarta, Pogačar lahko na evropskem prvenstvu tudi zmaga

    Vedno bolj glasna so namigovanja, da Tadej Pogačar še ni prečrtal nastopa na EP. Mit Bračič ne dvomi, da je v nedeljo lahko nared za podvig.
    Nejc Grilc 29. 9. 2026 | 12:40
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poplave 1926: Panika, Sora podira jezove, tri žrtve na Tržaški cesti

    Najhuje je bilo na Polhograjskem, Škofjeloškem in Idrijsko-Cerkljanskem, boj za reševanje golih življenj in imetja ni prizanesel niti Ljubljani.
    Vojko Urbančič 29. 9. 2026 | 12:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Edinstvena sestavina, ki jo še vedno raziskujejo

    Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
    17. 9. 2026 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    POLNJENJE

    »V tem primeru je polnjenje najdražje.« Kako se izogniti najdražjim cenam?

    Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
    22. 9. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kamorkoli boste rekli: OTP Leasing slavnostno predstavil novo blagovno znamko

    Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRODELNI TEK

    Je ta šport primeren za vas?

    Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
    23. 9. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGETIKA

    Slovenski energetski velikan posebej za slovenska podjetja

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    24. 9. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

    India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tehnologijo lahko kupiš, ekipe pa ne.

    Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo bo vodil našo državo leta 2045?

    Pred letom dni je učiteljica pogledala svoje učence in rekla: »Še nikoli nisem videla toliko iskric v njihovih očeh.« Učitelji iz sosednjih šol so rekli isto.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Ko dom postane prostor oskrbe: kaj je dobro vedeti, ko skrbite za bližnjega?

    »Najbolj me skrbi, ko moram za nekaj ur od doma.«
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dupuytrenova kontraktura: krčenje prstov na roki

    Če na dlani opazite zatrdlino, opazujte njeno spreminjanje.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Najboljši čas je bil pred 20 leti, drugi najboljši je danes (video)

    Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
    Promo Delo 22. 9. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Darilo za prve korake v prihodnost

    Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije nadgrajuje uporabniško izkušnjo

    Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
    28. 9. 2026 | 10:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Gorivo je drago, a ob četrtkih se voznikom dizla splača na bencinski servis

    Cene goriva so se v zadnjem obdobju povzpele na rekordne ravni, zato vozniki še bolj pozorno spremljajo, kako lahko pri vsakodnevnih poteh kaj prihranijo.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 13:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    5 navad aktivnih ljudi, ki želijo trenirati tudi čez leta

    Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Miti in legende, ki jim še verjamemo o investiranju v sklade

    Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
    21. 9. 2026 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem tednov in rezultati so vidni

    O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
    25. 9. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Plača ni vse: kaj je pri novi zaposlitvi še pomembno

    Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
    22. 9. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    HITREJE

    Zdravstvena oskrba brez dolgega čakanja

    Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Mislite, da z denarjem na računu ne tvegate?

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    KAKO VESTE, DA STE VARNI?

    Več kot 400 inženirjev na tem dela vsak dan, tudi v Sloveniji

    Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
    14. 9. 2026 | 12:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Vikend, ki ga nekateri otroci brez tega ne bi doživeli

    Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
    28. 9. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Istanbul, Barcelona in London – popolna izbira za mestni oddih to jesen in zimo

    Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 12:10
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoOdbojkaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo