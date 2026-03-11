Istanbul s Pamukovo knjigo v roki

Pravijo, da je zdaj največje mesto Evrope, pa čeprav ga je velik del v azijskih stepah. Pravijo tudi, da je edino mesto na dveh celinah in da je največkrat v zgodovini menjalo ime: Bizanc, Konstantinopel, Carigrad in današnji Istanbul. Tujec, ki ga obišče, ima na voljo dve možnosti. Turistične brošure so dokaj predvidljive pri opisovanju njegovih znamenitosti, toda Orhan Pamuk, veliki turški pisatelj, pravi, da je mesto mogoče predstaviti tudi drugače.

V svoji knjigi Istanbul: spomini na mesto, o kateri je komisija Nobelovega sklada zapisala »… v iskanju melanholične duše svojega rojstnega mesta je odkril nove simbole trkov in prepletanja kultur«, poskuša dokazati, da se težko spominjamo česarkoli brez nostalgičnega sentimenta. Seveda ima Pamuk privilegij, ki ga obiskovalci nimamo – Istanbul je njegovo mesto, v njem je odraščal. Verjamemo pa, da bi pisci turističnih vodnikov lahko razmišljali z nekaj več domišljije.

Turist, ki je zadovoljen z najbolj znanim

Tako se zgodi, da povprečen turist v Istanbulu vedno išče ista imena. Obišče Bospor, tisto ožino, kjer so nekdaj v oblakih bele pare pluli črni parniki proti vzhodu, in sočasno ožino, ki jo je med pripravami na plavanje v Dardanelah rad obiskoval angleški pesnik lord Byron. Istanbulske vode so bile zanj »romantične in polne zgodovine«, mesto pa »most med svetovi, kaotičen, kontrasten in veličasten«, pri čemer je imel v mislih tako orientalsko arhitekturo kot tudi »dostojanstvene, včasih stroge, a predvsem prijazne ljudi«. Byron je bil odličen plavalec. Ko je živel v Benetkah, je redno plaval po Velikem kanalu in na Lido, za njim pa je v gondoli služabnik vozil njegova oblačila.ž

Bospor in njegove ladje FOTO: Lev Furlan Nosan

Omemba Benetk v naši zgodbi o Istanbulu ni naključna. Prav Benečani so bili skupaj z Genovčani zadnji branitelji grškega mesta pred turško osvojitvijo. Devetindvajsetega maja 1453 je po osmih tednih turškega obleganja mesto doživelo zadnje krščansko jutro. Genovčani so svojega ranjenega poveljnika odnesli na ladjo in skozi odprta vrata v obzidju so vdrli janičarji – elitna turška vojska. Po mestu se je razlegel krik Mesto je padlo!. Genovske in beneške galeje so prebile verigo, ki je ščitila Zlati rog, mestno vodno pot, in odplule polne beguncev. Zadnji bizantinski cesar Konstantin Paleolog je odvrgel cesarske insignije in s spremljevalci planil v boj. Ker njegovega trupla niso nikoli našli, se je med Grki razširila legenda, da se bo nekoč vrnil in mesto osvobodil izpod turške oblasti.

Skromni krojač iz Aleksandrije

Turist si lahko z domačini, ki namakajo trnke v vode Zlatega roga, ogleda sončni zahod. FOTO: Lev Furlan Nosan

Obisk Bosporja nikakor ni izgubljen dan. Istanbul rad govori o porazu, melanholiji in revščini, toda Bospor, njegov Bospor, pred katerim ladje čakajo v karavani, da bodo lahko zaplule v Črno morje, poje o življenju, veselju in sreči. Istanbul vleče moč iz Bosporja. Navsezadnje je v zaspani grški ribiški vasici ob Bosporju, imenovani Tarabya, kjer je zdaj snobovsko mondena promenada, obdana z restavracijami in hoteli, pred več kakor sto leti del otroštva preživel grški pesnik Konstantin Kavafis, skromni krojač iz Aleksandrije, človek, ki je v eni od svojih pesmi pokazal, da si vsak od nas želi svojo Itako.

Kaj torej v Istanbulu še išče turist, ki uživa v atmosferi in nima prevelikih zahtev? Morda si skupaj z domačini, ki z obvezno cigareto v ustih na obeh straneh Galatskega mostu namakajo trnke v vode Zlatega roga, ogleda sončni zahod. Ta potop sonca je dober uvod v tisoč in eno noč v palači sultanov Topkapi na polotoku Sarayburnu, kjer se stikajo vode Bosporja in Marmarskega morja. Tukaj je bila v starih časih akropola Bizanca in od tod ni daleč do Kapali čaršije – Velikega bazarja.

V njegovi okolici ga lahko ujamejo prodajalci preprog, ki še kako uspešno opravljajo svoje poslanstvo, kar ima za posledico res veličasten prizor, ob katerem se Istanbulčani prav noro zabavajo. Onstran Galate, kjer pristajajo križarke s tisoči potnikov, se ta prizor ponavlja znova in znova. Pred odhodom ogromne ladje se proti njej vali predvidljiva kolona parov in skoraj vsak moški predstavnik se poti pod težo bolj ali manj lepo stkane volnate turške preproge, pravilneje imenovane anatolska. Domačini posedajo na obali, ob turški kavi, o kateri Grki seveda pravijo, da je grška. Sonce sije, življenje je tako zanimivo.

Vsak turist vsaj enkrat, morda je to na kak vroč dan, ko soparen veter piha z juga, vstopi v kakšno prijetno hladno sakralno stavbo. Zanesljivo se napoti v mošejo sultana Ahmeda, katere arhitekt je narobe razumel naročilo in ji zgradil šest minaretov. Mošeji v Meki so zato morali dozidati še sedmega, da je ohranila primat.

Mošeji sultana Ahmeda so popularno ime Modra mošeja nadeli evropski popotniki, ki jih je očaral modrikast sijaj dvajset tisoč ročno izdelanih modro-belih keramičnih ploščic. FOTO: Murad Sezer/Reuters

Popularno ime Modra mošeja so ji nadeli evropski popotniki, ki jih je očaral modrikast sijaj dvajset tisoč ročno izdelanih modro-belih keramičnih ploščic, narejenih v mestu Iznik, zgodovinsko slavni Nikeji, kjer je središče te obrti. Ali pa vstopi v Sveto modrost – Hagijo Sofijo, kamor je po osvojitvi Carigrada kar na konju, kot pravi ena od legend, prijahal sultan Mehmed Osvajalec. Svojim vojakom je prepovedal uničenje krščanske stavbe in jo spremenil v mošejo. Vstop v »muslimansko cerkev« je za ljudi z zahoda kot vstop v nov svet. Izbira je velika. V mestu naj bi bilo okoli tri tisoč mošej.

Turist, ki išče manj znano

Turist, ki ni zadovoljen z najbolj znanim, bo kmalu ugotovil, da je Istanbul res melanholično mesto. V čem je torej pamukovska melanholija tega kraja, kjer ladja, ki prihaja z zahoda, potrebuje skoraj dve uri plovbe ob predmestjih, da pride do Zlatega roga? Že Ahmet Rasim, še en turški pisatelj, je precej pred Pamukom vedel, da se lepota pokrajine skriva v njeni melanholiji. Seveda jo vsak – Grk drugače kakor Turek, Turek drugače kakor Evropejec – doživlja na svoj način.

Pamuk pojasnjuje, da istanbulski hüzün, kar je turška beseda za melanholijo, ni le razpoloženje, »je tudi pogled na življenje, ki vključuje vse nas, torej ne le duhovno stanje, ampak tudi stanje zavesti«. Čutiti hüzün pomeni »videti prizore in obujati spomine, v katerih samo mesto postane ponazoritev«. To je priložnost za ljudi, ki si želijo zvedeti več, kot piše v brošurah in vodnikih. Stvari, o katerih govori pisatelj, so bistvo hüzüna. Opazi jih človek, ki išče skrito lepoto in razmišlja o njej. Obišče, na primer, postajo Sirkeci pri Galatskem mostu, kjer je ljubek majhen muzej, posvečen Orient Expressu. Prav tukaj je na slavni vlak vstopil Hercule Poirot v znamenitem romanu.

Razkošje Velikega bazarja FOTO: Kemal Aslan/Reuters

Povedali smo že, tujec lahko izbira, če se s Pamukovo knjigo v roki odloči spoznati istanbulski hüzün. Lahko opazi večere, ko sonce zgodaj zahaja v noč v Carigradu, očete, ki se pod uličnimi svetilkami v stranskih ulicah vračajo domov in nosijo plastične vrečke, in stare bosporske trajekte, zasidrane v zapuščenih pristajališčih sredi zime. Otroke, ki se z žogo igrajo med avtomobili na tlakovanih ulicah. Zakrite ženske, ki stojijo na zakotnih postajah utrujenega dolmuša, chevroleta iz petdesetih let, nekakšnega skupinskega taksija, hropečega po najožjih uličicah, v rokah stiskajo nakupovalne vrečke in ne govorijo z nikomer. Lahko bere knjigo in gleda v živo prazne čolnarne starih bosporskih vil in čajnice, do vrha polne brezposelnih moških. Gre mimo lesenih stavb, v katerih je vsaka deska škripala že, ko so bile še dvorci paš, mimo desettisočev popolnoma enakih vhodov v stanovanjske hiše, katerih pročelja so obledela od umazanije, rje, saj in prahu. Sede na polomljeno gugalnico v praznem parku ali na mestno obzidje, ruševine s konca bizantinskega obdobja.

Mesto priseljencev

Zlati rog ob sončnem zahodu FOTO:o Sara Lovrec

Galebi čepijo na zarjavelih barkah, obraslih z mahom in školjkami. Dekleta se vrstijo pred vrati trgovin, saj so prodajalne v Istanbulu najmikavnejše v Evropi. Domačinke plaho barantajo na tržnicah, da so lepe, se jim vidi v očeh. Kadar v zgodovinskih učbenikih ne berejo o zmagah otomanskega cesarstva, poskušajo šolarji na ulicah vsakemu mimoidočemu prodati isti zavojček robčkov. Star moški že štirideset let na istem mestu prodaja razglednice, ki jih skoraj nihče več ne kupuje. Turisti zdaj beležijo vtise na drugačne načine. Močan vonj po urinu te zadene v podhodih, nagnetenih avenijah, pristaniščih in prehodih, toda rdečkastooranžni odblesk sije v oknih onstran Bosporja ob sončnem zahodu. Trebušna plesalka pleše, diši po citronah in datljih.

Ne vemo, ali se zdolgočaseni gimnazijci pri urah angleščine še vedno ne naučijo nič drugega kot »da« in »ne«, kot pravi Pamuk, zanesljivo pa se priseljenci iz vse Anatolije še gnetejo na bosporskih in galatskih dokih, ker Istanbul je priseljensko mesto, obljuba novega in boljšega življenja. Skoraj dvajset odstotkov prebivalcev te ogromne azijske države živi tukaj. Ladje na morju hkrati zatrobijo s svojimi rogovi, ko se mesto vsakega desetega novembra ustavi, da bi počastilo spomin na utemeljitelja sodobne Turčije, Atatürka. Marmorne razbitine, ki so bile stoletja veličastni vodnjaki, zdaj stojijo suhe, ker so z njih pokradli vse pipe. Štorklje z Balkana letijo nad mestom, v katerem množice moških v lokalih na plastičnih stolih gledajo nogometne tekme in kadijo cigarete.

To je hüzün. »Šele ko ga vidimo, ko pokažemo spoštovanje zanj na mestnih ulicah, v razgledih in v ljudeh, ko ga končno začnemo zaznavati vsepovsod, v hladnih zimskih jutrih, ko sonce nenadoma pade na Bospor in se s površine prične dvigati tista šibka izparina, je hüzün tako zgoščen, da se ga skoraj lahko dotakneš, skoraj vidiš, kako se širi kot film po ljudeh in pokrajinah.« Tako pravi Orhan Pamuk, domačin iz Istanbula, ki je dobil Nobelovo nagrado za literaturo.

Mošeja Sulejmanija in Galatski stolp FOTO: Yasin Akgul/AFP

Po vsem tem ni več pomembno, ali turist pride na trg Taksim, srce mesta, ali zaide v ozke kotičke ulic v četrtih Beyoğlu in Nişantaşi. Zdaj lahko zares izbere med znanim in manj znanim. Veliki roman in veliki film bi morda poiskala eno in drugo. Kaj pa homo viator, človek popotnik? Kako se bo odločil?