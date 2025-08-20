Istra po ovinkastih cestah brez morja in brez gneče

V nadaljevanju preberite:

Hrvaška Istra je regija, ki podira rekorde v turističnem obisku, a medtem ko poleti ob obali ni več prostega kotička, se je v notranjosti tudi sredi sezone še mogoče izgubljati po ozkih vijugastih cestah ter po osamljenih vasicah, dišečih po figah in s številom prebivalcev, ki jih preštejemo na prste.

Še v 90. letih je bil ta košček Hrvaške znan bolj ali manj le slovenskim lastnikom parcel ali posameznim tavajočim tujim turistom, ki so se izgubili na njihovih cestah, ugotavlja direktor istrske turistične skupnosti Denis Ivošević. Danes tam nad navigacijo bentijo gostje, ki so prej hodili v Toskano, Provanso, Šampanjo ali Južno Tirolsko.

Nekaj njenih vasic, ki se bohotijo na vrhu hribčkov, smo obiskali tudi mi. Kaj skrivajo Draguć, Hum, Grdoselo, Kringa, Tinjan ...?