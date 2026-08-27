Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

Festival pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče bo tudi letos povezal vodene pohode in kolesarske ture, butična doživetja, predavanja vrhunskih slovenskih športnikov, kulturne dogodke in okuse lokalnega okolja. Jesensko festivalsko zgodbo bosta zaokrožila dva velika kulinarična praznika – 3. oktobra Jestival, festival okusov in umetnosti v Kobaridu, in 10. oktobra FrikaFest, kmečki praznik v Tolminu.

Ko poletni vrvež počasi prepusti prostor mirnejšim dnevom in Dolina Soče zažari v toplih jesenskih barvah, se začne eden najlepših časov za njeno odkrivanje. Razgledi postanejo jasnejši, poti prijetnejše, narava pa dobi povsem drugačen značaj. Prav v tem času, od 4. septembra do 11. oktobra 2026, bo dolina živela v ritmu Festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče.

Festival povezuje vse tisto, zaradi česar je jesen v Dolini Soče tako posebna: gibanje v neokrnjeni naravi, odkrivanje kulturne dediščine, pristne zgodbe domačinov, vrhunska športna doživetja in lokalno kulinariko. Obiskovalce bodo na pot vabili vodeni pohodi in raznolike kolesarske ture, program pa bodo letos še posebej zaznamovali izjemni gostje iz sveta športa – Petra Majdič, Andrej Hauptman, Alenka Klinar in Jani Brajkovič.

Poti nad Dolino Soče nagrajujejo z razgledi, ki jemljejo dih. FOTO: Žiga Koren

Začetek v Bovcu – na kolesu, med lokalnimi okusi in z zgodbo Petre Majdič

Festival se bo letos začel že v petek, 4. septembra, ko bo odprtje Festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče v sodelovanju z 10. jubilejnim Blitz Bovec Maratonom napolnilo glavni trg v Bovcu.

Dogajanje se bo začelo že ob 9. uri. Obiskovalci bodo lahko preizkusili Elanova e-kolesa in se udeležili brezplačne vodene e-kolesarske ture po Bovški kotlini, najmlajše bo čakal kolesarski poligon, čez dan pa bodo na trgu svoje izdelke, pridelke in kulinariko predstavljali ponudniki, vključeni v kolektivno blagovno znamko Iz Doline Soče. Poseben utrip bo odprtju dodal tudi prvi javni posnetek podkasta Peloton Slovenija na temo Slovenije in Julijskih Alp kot kolesarske destinacije.

Večer pa bo pripadel eni najuspešnejših slovenskih športnic. Ob 19.30 bo na glavnem trgu Petra Majdič s predavanjem Naša pot spregovorila o poti do vrhunskih rezultatov, ciljih, vztrajnosti in trenutkih, ko mora človek stopiti iz cone udobja. Njena športna zgodba je zgodba o zmagah, pa tudi o preizkušnjah, odločitvah in iskanju poti naprej – temah, ki segajo daleč preko meja športa.

Festivalski uvod v Bovcu se bo nadaljeval tudi v soboto, 5. septembra, ko bo večerno dogajanje popestril koncert skupine Čuki.

Andrej Hauptman je eden izmed izjemnih gostov letošnjega spremljevalnega programa. FOTO: osebni arhiv Andreja Hauptmana

Štiri športne zgodbe, štirje pogledi na uspeh, padce in prave odločitve

Eden najmočnejših poudarkov letošnjega festivala je spremljevalni program, ki v Dolino Soče prinaša izjemna imena slovenskega športa. Petra Majdič bo festivalsko zgodbo odprla v Bovcu, sledili pa bodo še Andrej Hauptman, Alenka Klinar in Jani Brajkovič – vsak z drugačno zgodbo in pogledom na šport, uspeh in izzive, ki se skrivajo za rezultati.

V petek, 11. septembra, bo v Kobaridu gost Andrej Hauptman s predavanjem Tako razmišljajo zmagovalci – življenje ekipe na največjih kolesarskih dirkah. Nekdanji vrhunski kolesar in danes športni direktor ekipe UAE Team Emirates XRG bo obiskovalce popeljal v zakulisje profesionalnega kolesarstva. Skozi izkušnje z največjih svetovnih dirk in sodelovanje z najboljšimi kolesarji današnjega časa, med njimi tudi Tadejem Pogačarjem, bo razkril, kaj loči dobre od najboljših ter kakšno vlogo pri vrhunskih rezultatih igrajo zaupanje, disciplina, motivacija, ekipno delo in dolgoročno razmišljanje.

Le nekaj dni pozneje, 17. septembra, bo v Tolminu Alenka Klinar na predavanju Prave odločitve v gorah – med plezanjem, telesom in glavo odprla nekoliko drugačne, zelo osebne teme. Skozi izkušnjo pretreniranosti, nesreče in okrevanja bo spregovorila o športu in plezanju, pa tudi o prehrani, psiholoških izzivih ter iskanju ravnotežja med ambicijo in sposobnostjo prisluhniti sebi. To bo zgodba o odločitvah, ki jih sprejemamo v gorah, in tistih, ki jih moramo sprejeti v življenju.

V petek, 25. septembra, pa bo v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin sledil še pogovor z Janijem Brajkovičem Iz spirale uspehov in padcev. Nekdanji profesionalni kolesar bo odkrito spregovoril o športni in osebni poti, uspehih in neuspehih ter lekcijah, ki jih prinesejo zahtevne življenjske preizkušnje. Pogovor bo odpiral vprašanja vztrajnosti, notranje moči in tega, kako po padcu poiskati bolj zdrav in trajnosten način poti naprej.

Štiri zgodbe tako povezuje skupna nit: za vsakim uspehom obstaja pot. In prav poti – resnične in simbolne – so srce festivala.

Pohod Livška štorja vodi po razglednih poteh v okolici Livka, ki združuje čudovite razglede in domače zgodbe, štorije in druženje domačinov z obiskovalci. FOTO: Jošt Gantar

Peš do razgledov, zgodb in manj znanih kotičkov Doline Soče

Jedro festivala ostajajo organizirani pohodi, ki obiskovalcem omogočajo, da Dolino Soče odkrivajo v družbi izkušenih vodnikov in z zgodbami, ki jih ob samostojnem obisku zlahka spregledamo.

Program sega od lažjih izletov do zahtevnejših gorskih tur. Že prvi festivalski konec tedna bo ponudil Livško štorjo, pohod med zgodbami, naravo in razgledi nad Livkom, raziskovanje podzemnega labirinta kavern prve svetovne vojne na Vodicah ter pohod po delu poti Juliana Trail in Alpe Adria Trail v okolici Bovca.

V nadaljevanju septembra bodo na svoj račun prišli tudi ljubitelji visokogorja. Na programu so med drugim 22. tradicionalno srečanje planincev na Črni prsti, zahteven pohod na Bovški Gamsovec, pohod na Stol z vodenim opazovanjem ptic in tradicionalni čezmejni pohod iz Bovca čez Skutnik do planine Kot nad Rezijo.

Festival ohranja tudi dogodke, ki so skozi leta postali del pohodniške tradicije tega prostora – od 16. pohoda po Bevkovi poti do 32. tradicionalnega pohoda Breginj–Muzec–Breški Jalovec–Brezje, kjer bodo pohodniki lahko izbirali med različnimi trasami. Posebno doživetje ponujata tudi dve etapi vodenega pohoda po Soški poti, pohod po Rapalski meji in oktobrski pohod po tematski poti Na svoji zemlji.

Skupni imenovalec vseh je priložnost, da pokrajino doživimo počasneje – korak za korakom, ob razgledih, pripovedih in srečanjih z ljudmi, ki prostor poznajo in živijo.

Kolesarska tura na Mangrtsko sedlo. FOTO: Žiga Koren

Dolina Soče na dveh kolesih

Kolesarjenje ima tudi v letošnjem programu pomembno mesto. Vodene ture odpirajo različne obraze doline in širšega prostora Julijskih Alp ter so namenjene tako tistim, ki prisegajo na e-kolesa, kot ljubiteljem cestnega kolesarstva.

Festival se bo s kolesarskim utripom začel že na odprtju v Bovcu z brezplačno vodeno e-kolesarsko turo po Bovški kotlini, sledila pa bo prava poslastica za dobro pripravljene cestne kolesarje – skupinska vožnja iz Trbiža po epskem krogu čez Vršič in Predel.

Program vključuje tudi kolesarsko turo skozi Učjo in čez Sella Carnizza, raziskovanje poti ob Soči in sirarske tradicije z e-kolesom, cestno turo iz Bovca na Most na Soči ter prav posebno izkušnjo Z e-kolesom k notranjemu ravnovesju.

Tako kot pri pohodništvu tudi pri kolesarjenju cilj ni le prihod na določeno točko. Pot omogoča drugačen pogled na prostor – počasnejši od avtomobila in hkrati dovolj razgiban, da lahko v enem dnevu odkrijemo številne obraze doline.

Pod trdnjavo Kluže se nahajajo slikovita korita Koritnice. FOTO: Žiga Koren

Svetovni dan turizma – dan odprtih vrat

Poseben festivalski dan bo spet 27. september, svetovni dan turizma, ko bodo nekatere najbolj prepoznavne naravne in kulturne znamenitosti Doline Soče obiskovalcem odprle vrata brez vstopnine.

Na voljo bo brezplačen vstop v Tolminska korita, do slapa Kozjak in v trdnjavo Kluže. V Tolminskih koritih bosta organizirana tudi dva brezplačna vodena ogleda, na trdnjavi Kluže pa bo dogajanje dopolnila predstava Društva 1313.

To je dan, ko lahko obiskovalci nekatere najlepše zgodbe doline spoznajo nekoliko drugače – ob strokovnem vodenju, pripovedih in doživetjih, ki naravni ali kulturni znamenitosti dodajo novo razsežnost.

Butično vodeno doživetje »Diši po gobah« s certifikatom kakovosti Iz Doline Soče. FOTO: Žiga Koren

Butična doživetja Iz Doline Soče

Festival dopolnjujejo tudi vodena doživetja s certifikatom kakovosti Iz Doline Soče, namenjena tistim, ki želijo prostor spoznati skozi njegove ljudi, tradicijo in okuse.

Na Kolovratu bo preteklost prve svetovne vojne zaživela skozi Pripoved vojaka s soške fronte. V Bovcu bo doživetje Diši po gobah – od gozda do krožnika povezalo odkrivanje narave z lokalno kulinariko, na Mostu na Soči pa bo Oko reke razkrivalo zgodbe kraja ob smaragdni vodi. Prav posebna kulinarična zgodba je tudi doživetje Ni bojšga ku prasc na Kmetiji Pr' Lukčevih.

To so doživetja, pri katerih obiskovalec ni le opazovalec. V ospredju so stik z domačini, zgodbe prostora in čas, ki si ga vzamemo, da kraj resnično začutimo.

Od gora tudi na filmsko platno

Spremljevalni program bodo poleg velikih športnih imen oblikovali še drugi dogodki. 2. oktobra bo v Logu pod Mangartom Nadija Šuler na predavanju Naši gorski vodniki v delih J. Kugyja in H. Tume osvetlila pomemben del gorniške zgodovine tega prostora, 4. oktobra pa bo svoja vrata brezplačno odprla spominska cerkev Svetega duha v Javorci.

Proti zaključku festivala se zgodba znova vrača v Bovec. V petek, 9. oktobra, bo v Stergulčevi hiši na ogled Prihodnost plezanja, najboljši plezalni film 20. Festivala gorniškega filma. Dokumentarec odpira vprašanje razvoja sodobnega plezanja in izzivov, ki jih imajo zaradi njegove vse večje priljubljenosti naravna plezališča.

Kar dva kulinarična festivala: Jestival v Kobaridu in FrikaFest, kmečki praznik v Tolminu. FOTO: Žiga Koren

Okusi jeseni v Dolini Soče

Jeseni v Dolini Soče ne doživljamo samo z očmi in skozi gibanje. Doživljamo jo tudi skozi okuse. Prav zato sta nepogrešljiv del festivalskega časa dva velika kulinarična dogodka, ki prvo in drugo soboto v oktobru napolnita Kobarid in Tolmin.

V soboto, 3. oktobra, bo Kobarid gostil Jestival – festival okusov in umetnosti. V središču dogajanja bodo tudi letos kobariški štruklji, ob njih pa bogata kulinarična ponudba iz Doline Soče in širšega območja Julijskih Alp, lokalni izdelki in kulturni program. Okusi Jestivala se začnejo že pred samim dogodkom, saj bodo pri lokalnih gostinskih ponudnikih na voljo tudi Jestivalski meniji.

Teden dni pozneje, 10. oktobra, se bo jesensko praznovanje preselilo v Tolmin, kjer bo FrikaFest – kmečki praznik zaznamoval čas, ko se življenje z visokogorskih planin počasi vrača v dolino.

Glavno mesto bo seveda pripadlo friki – preprosti, a izjemno značilni jedi iz krompirja in sira – ob njej pa si bodo obiskovalci lahko privoščili tudi sire in druge lokalne dobrote. FrikaFest ni le kulinarična prireditev, temveč praznovanje tradicije živih planin, sirarstva in načina življenja, ki je Dolino Soče oblikoval skozi stoletja.

Jestival in FrikaFest tako na najbolj okusen način pokažeta, da so narava, človek in kulinarika v Dolini Soče neločljivo povezani.

Butično vodeno doživetje »Oko reke« s certifikatom kakovosti Iz Doline Soče. FOTO: Žiga Koren

Jesen, ki jo je vredno doživeti

Festival pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče 2026 je povabilo, da jesen preživimo zunaj – na poti, na kolesu, v družbi navdihujočih ljudi in ob dobri hrani.

Je priložnost za tiste, ki iščejo športni izziv, družine, ki želijo skupaj odkrivati naravo, ljubitelje gora in kolesarjenja, poslušalce dobrih zgodb ter vse, ki jim je blizu pristna lokalna kulinarika.

Od 4. septembra do 11. oktobra vas Dolina Soče vabi, da odkrijete njene poti, okuse in zgodbe. Peš, na kolesu ali ob mizi.

Celoten program in prijave: Festival pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče 2026

Naročnik oglasne vsebine je JZ za turizem Dolina Soče