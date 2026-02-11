Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

V povprečju je kar 340 dni obsijan s soncem, peščene plaže in kristalno čisto morje pa ponujajo neomejene možnosti tako za sproščeno uživanje kot morske užitke.

Grčija je imela zaradi prelepih plaž, izjemne raznolikosti in bogate zgodovinske ter kulturne dediščine dolga leta primat med najbolj priljubljenimi počitniškimi destinacijami v Sredozemlju, v zadnjih letih pa je dobila kar nekaj resnih konkurentk.

Med njimi še posebej izstopa Ciper, tretji največji otok v Sredozemlju, ki je zaradi zgodovinskih, političnih in narodnostnih razlogov razdeljen na dva dela: severni del se imenuje Turška republika Severni Ciper, ki jo priznava le Turčija, južni dve tretjini otoka pa obsega Republika Ciper oziroma Južni Ciper, ki ga večinoma naseljuje grško prebivalstvo.

Južni Ciper: odlično razmerje med kakovostjo in ceno

Počitnice na Južnem Cipru v marsičem spominjajo na grški oddih: vzdolž celotne obale so posejane številne čudovite peščene plaže, mnoge med njimi krasi t. i. modra zastava, kar pomeni, da izpolnjujejo visoke standarde varovanja okolja, varnosti in kakovosti storitev. Tu so tudi taverne, pa številne zgodovinske znamenitosti, da o naravnih lepotah v notranjosti otoka niti ne izgubljamo besed.

Se pa Južni Ciper v vsaj eni točki precej razlikuje od grških otokov: cene tu so namreč (še vedno) občutno prijaznejše do denarnice, pa naj gre za nastanitve, prevoze ali prehrano. Kakovost pri tem ni vprašljiva: hotelska ponudba na Južnem Cipru je vrhunska, prav tako zlahka najdete taverne in restavracije z izvrstno hrano ter bogatim izborom vin.

Še več lahko prihranite, če izkoristite izjemno ponudbo prvomajskih in poletnih počitnic na Južnem Cipru 2026 na Počitnice.si!

Številne ugodnosti za počitnice na Južnem Cipru iz Zagreba

S Počitnice.si lahko do 31. 3. iz Zagreba proti letovišču Pafos v Južnem Cipru poletite ob četrtkih in nedeljah , od 1. 4. do 31. 10. pa kar 5-krat na teden , kar vam omogoča, da počitnice na Cipru v celoti prilagodite svojim željam. Odpravite se torej lahko bodisi na nekajdnevno vikend dogodivščino bodisi na konkretne eno- oziroma dvotedenske počitnice.

Polet do Južnega Cipra iz Zagreba traja le slabi dve uri in pol, kar je precej manj, kot običajno porabite za pot na morje z avtomobilom, na Počitnice.si pa vam poleg povratnega letalskega prevoza in izbrane namestitve na vašo željo uredijo tudi transfer od letališča do hotela in nazaj oziroma poskrbijo za najem avtomobila, s katerim lahko svobodno raziščete lepote Južnega Cipra.

Izbirate lahko v bogatem naboru kakovostnih in skrbno preverjenih hotelov, apartmajev in hotelskih kompleksov različnih kategorij. Večina ponuja prenočitev z zajtrkom ali polpenzion, številni pa imajo tudi priljubljen all inclusive, kar pomeni, da lahko na zasluženem dopustu resnično spustite možgane na pašo.

Nikar ne odlašajte, že danes preverite bogato ponudbo prvomajskih in poletnih počitnic na Južnem Cipru ali izkoristite neverjetne popuste na zgodnje prijave – v posebni akcijski ponudbi si lahko izbrane počitnice na Južnem Cipru namreč zagotovite tudi do 30 % ugodneje!

Sonce, morje, plaže in ležerni utrip Sredozemlja

Čeprav gre za že tako majhen otok v Sredozemlju, ki je še dodatno razdeljen na dve državi, ima Južni Ciper vse, kar potrebujete za nepozaben prvomajski in poletni dopust – ne glede na to, ali ste zaljubljeni pari, mladi, željni zabave, družine z otroki, avanturisti, popotniki, seniorji ali si pač preprosto želite dopusta, da se sprostite in spočijete.

Počitnice na Južnem Cipru lahko zaradi številnih možnosti preživljanja prostega časa namreč v celoti prilagodite svojim željam. Družine boste zagotovo uživale na dolgih peščenih plažah v čudovitih zalivih Coral Bay in Nissy Bay v bližini Pafosa, se zabavale v vodnem parku Pafos s številnimi tobogani ter vodnimi atrakcijami in uživale v Zooparku Pafos, ki slovi po izjemni predstavi papig.

Zelo priljubljena je med družinami tudi plaža Dassoudi v letovišču Limassol, ki leži na skrajnem jugu Južnega Cipra, tople večere pa velja vsekakor izkoristiti za sprehod do mestnih središč Pafosa in Limasola, ki navdušita s številnimi zgodovinskimi zakladi. Na vzhodu je pravi raj za družine plaža v zalivu Fig Tree Bay, ki se redno uvršča med najlepše plaže v Evropi.

Južni Ciper se nasploh ponaša s čudovitimi peščenimi plažami in kristalno čistim morjem, zato je to popolna destinacija za vse, ki bi se na dopustu enostavno radi odpočili. Če se naveličate hotelske plaže, velja na območju Pafosa obiskati Venus Beach s prekrasnimi sončnimi zahodi, zanimiv je tudi zaliv Lara, kjer deluje zaščitna postaja za morske želve. Plaža Kourion Beach je znana po močnejših valovih, zato je priljubljena zlasti med deskarji, na vzhodu pa velja vsekakor kak dan preživeti na plaži Landa Beach ter v zalivih Konnos Bay in Green Bay, ki sta zaradi zanimivega podvodnega sveta kot nalašč tudi za snorkljanje.

Južni Ciper – popolna kombinacija sprostitve in doživetij

Počitnice na Južnem Cipru lahko odlično dopolnite z ogledom kopice znamenitosti, ki pričajo o bogati zgodovini tega sredozemskega otoka. Vsekakor velja obiskati mesto Pafos, se sprehoditi do pristanišča in si ogledati grad, ki je bil prvotno bizantinska utrdba za zaščito pristanišča, danes pa je razglašen za antični spomenik.

Zanimiv je tudi arheološki park na prostem Kato Pafos, kjer vas bodo očarale številne najdbe iz časa prazgodovine do srednjega veka. Še posebej impozantne so dovršene rimske vile z odlično ohranjenimi mozaičnimi tlemi ter Grobnica kraljev, kjer pa niso pokopani kralji, temveč premožni meščani.

V bližnjem mestecu Fasouri naj bi se iz morske pene rodila boginja lepote in ljubezni Afrodita. Na mestu, kjer naj bi prvič stopila iz morja, je še danes Afroditina skala, ki velja za eno največjih turističnih znamenitosti otoka.

Na skrajnem jugu Južnega Cipra velja obiskati letovišče Limasol, ki navdušuje s prekrasnimi plažami in čudovitim srednjeveškim mestnim jedrom ter starim gradom. V bližini najdete še Kourion, ostanek pomembne mestne države iz časa stare Grčije, od katere so ostale ruševine gledališča, rimskega foruma, mozaikov, zgodnjekrščanske bazilike, kopališča in hiše gladiatorjev.

Središče zabave na Južnem Cipru je letovišče Ayia Napa na vzhodu, ki se lahko pohvali s številnimi restavracijami, bari in diskotekami, zato je znano po izjemnem nočnem življenju. Ayia Napa je pogosto imenovana celo ciprska Ibiza, kar privablja mlajše popotnike, željne zabave, hkrati pa kraj ponuja tudi možnosti za sproščen oddih ob morju.

Avanturisti pa boste na svoj račun prišli zlasti v notranjosti Južnega Cipra, kjer se razprostira gorovje Troodos, ki navdušuje s čudovitimi pohodniškimi potmi, z zelenimi gozdovi, slikovitimi vasmi in čudovitimi razgledi. Odpravite se na pohodniško turo do slapov Millomeris in Kalidonija ter obiščite očarljivo visokogorsko vasico Omodos. Sprehodite se po njenih tlakovanih ulicah, obiščite samostan in pokusite znano ciprsko sladko vino commandaria.

Naj bo zgodaj spomladi, za prvi maj ali poleti – Južni Ciper je popolna počitniška destinacija v skoraj vseh letnih časih, zato izkoristite ugodno paketno ponudbo na Počitnice.si in si privoščite čaroben oddih na Cipru po izjemni ceni – tudi do 30 % ugodneje!

