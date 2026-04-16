Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

Jutro v Ljubljani se začne počasi. Svetloba se ujame na pročeljih ob Ljubljanici, mesto se prebuja ob kavi in tihih pogovorih, le nekaj ulic stran že odpirajo vrata sejnih sob in začenjajo poslovna srečanja. V istem dnevu lahko obiskovalec brez napora prehaja med sproščenim raziskovanjem starega mestnega jedra in natančno organiziranim poslovnim urnikom. Ljubljana namreč ni enoznačna destinacija. Za nekoga je to mesto secesijskih fasad, počasnih sprehodov in kavnih postankov ob živahnem utripu, za drugega učinkovito poslovno središče z odlično dostopnostjo, razvito kongresno ponudbo in vse bolj izrazito mednarodno vlogo. Prav zato je bivanje v prestolnici odgovor na vprašanje, kakšno izkušnjo gost išče.

Kako torej izbrati prenočišče oziroma hotel, ki bo zagotovil celostno izkušnjo? Hotelska veriga Eurostars Hotel Company v središču prestolnice ponuja tri raznolike hotelske izkušnje, ki na svoj način nagovarjajo tako goste, ki Ljubljano odkrivajo skozi njeno zgodovino in mestni utrip, kot tudi tiste, ki v mesto prihajajo z jasnim poslovnim ciljem.

Grand Hotel Union Eurostars je idealna izbira za goste, ki cenijo zgodovino, eleganco in izrazit značaj prostora. Eurostars uHotel izstopa pri tistih, ki iščejo sodobno udobje in zanesljivo podporo poslovnim srečanjem, kongresom ter drugim dogodkom. Exe Lev pa prepriča z urbano praktičnostjo, sodobnim udobjem in ritmom, ki je pisan na kožo gostom na poslovni poti, pa tudi obiskovalcem, ki želijo imeti mesto na dosegu roke.

Grand Hotel Union Eurostars, secesijska eleganca v središču mesta

Grand Hotel Union Eurostars sodi med najbolj prepoznavne hotelske naslove v Ljubljani. Prav v središču mesta, le nekaj korakov od Prešernovega trga, Tromostovja in starega mestnega jedra, že več kot stoletje soustvarja podobo prestolnice. Odprt je bil leta 1905 in še danes ohranja značilnosti secesijske arhitekture, zaradi česar je bivanje v njem nekaj posebnega.

Hotel je idealno izhodišče za raziskovanje starega mestnega jedra. To je pomembno za goste, ki v Ljubljano prihajajo zaradi oddiha, mestnega raziskovanja ali kulturnega programa, enako pa tudi za tiste, ki pri izbiri prostora za poslovno srečanje ali dogodek iščejo prepoznavno okolje z izrazito identiteto.

Celostno izkušnjo dopolnjujejo tudi vsebine, namenjene udobju in sprostitvi. Velnes z bazenom in razgledom na Ljubljanski grad ponuja prijeten umik po dnevu v mestu, gastronomski prostori z lastnim značajem pa bivanje dodatno povežejo z mestnim utripom. Posebno mesto ima Kavarna Union, ki je že dolgo sestavni del ljubljanske družabne in zgodovinske podobe.

Grand Hotel Union Eurostars je zato privlačna izbira za vse, ki pri obisku prestolnice cenijo eleganco, tradicijo in lokacijo v središču dogajanja. Obenem s svojimi dvoranami in ambientom odpira tudi prepričljivo možnost za poslovne dogodke, ki potrebujejo prostor z zgodbo in jasno prepoznavnostjo.

Eurostars uHotel, sodobna izbira za poslovna srečanja in mestni oddih

Eurostars uHotel v središču Ljubljane nagovarja goste, ki od bivanja pričakujejo predvsem udobje, prilagodljivost in dobro organizirano podporo različnim obveznostim. Zaradi svoje lokacije in zasnove je posebej zanimiv za poslovne goste, organizatorje dogodkov in vse, ki želijo imeti pomembne mestne točke na dosegu roke.

Hotel izstopa z eno celovitejših ponudb za kongrese, sestanke in druge dogodke v Ljubljani. Različni prostori omogočajo izvedbo srečanj v različnih formatih, od manjših poslovnih sestankov do večjih dogodkov, kar je pomembna prednost za podjetja in organizatorje, ki iščejo zanesljivo infrastrukturo v središču mesta. Ob tem hotel ohranja tudi prijeten občutek bivanja, ki ni omejen zgolj na poslovni del obiska.

Sobe so prostorne in zasnovane z mislijo na udobje po delovnem dnevu, velnes z notranjim bazenom pa omogoča sprostitev, ko se urnik umiri. Pomemben del izkušnje dopolnjuje tudi gastronomska ponudba, primerna tako za poslovna kosila, krajša srečanja kot tudi za mirnejši del dneva po opravljenih obveznostih.

Eurostars uHotel tako združuje tisto, kar je v sodobnem mestnem hotelirstvu vse pomembnejše: učinkovitost, udobje in prilagodljivost. Za poslovne goste je premišljena izbira, za druge obiskovalce Ljubljane pa hotel, ki omogoča, da mesto doživijo sproščeno, ob tem pa izkoristijo vse prednosti osrednje lokacije.

Exe Lev, urbana praktičnost z udobjem sodobnega bivanja

Exe Lev je hotel za goste, ki cenijo učinkovitost, dobro lokacijo in udobje, ki sledi ritmu sodobnega mesta. Kot prepoznaven del ljubljanske silhuete ponuja odlično izhodišče za poslovne obiske, hkrati pa tudi prijetno izbiro za vse, ki želijo prestolnico raziskovati z urejenega, dostopnega mestnega naslova.

Njegova bližina poslovnega središča in prostori za sestanke ga uvrščajo med smiselne izbire za poslovne goste ter za manjše dogodke, pri katerih štejeta pregledna organizacija in praktičnost. Obenem hotel ohranja dovolj sproščen značaj, da se v njem dobro počutijo tudi obiskovalci, ki v Ljubljano prihajajo na krajši oddih, kulturni program ali mestni obisk.

Sobe so moderne, svetle in zasnovane za prijetno bivanje, razgledi na mesto pa izkušnji dodajo še občutek odprtosti in urbanega utripa. Tudi gastronomska ponudba s prepletom lokalnih in mednarodnih okusov dopolnjuje hotel kot prostor, kjer se poslovne obveznosti in udobje bivanja naravno srečajo.

Exe Lev tako nagovarja goste, ki iščejo zanesljivo, sodobno in udobno mestno izkušnjo. Za poslovne poti ponuja funkcionalnost in dobro povezanost, za prosti čas pa prijetno izhodišče, iz katerega je Ljubljana vedno blizu.

Tri različne izkušnje, eno mesto Eurostars Hotel Company v Ljubljani ponuja tri različne načine bivanja v mestu, ki vse bolj prepriča tako turiste kot poslovne goste. Izbira hotela je pomemben del celotne izkušnje, saj lahko pomembno vpliva na to, kako gost mesto začuti, doživi in si ga zapomni. INFORMACIJE O HOTELIH Grand Hotel Union Eurostars Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana Telefon: +386 1 308 1989 www.grandhotelunioneurostars.com Eurostars uHotel Miklošičeva cesta 3, 1000 Ljubljana Telefon: +386 1 308 1170 www.eurostarsuhotel.com Exe Lev Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana Telefon: +386 1 308 7000 www.exelev.com

