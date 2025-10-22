Kaj se lahko izcimi iz sanj o hiški ob morju? Resort ob Karibskem morju

Kako iz ideje o počitniški hiški nastane resort? Odgovor na to vprašanje lahko dajo štirje Slovenci, ki so pred tremi meseci v bližini Puerto Vieja na karibski obali Kostarike odprli počitniško zatočišče Evia Life Resort z desetimi vilami, tremi bazeni in centrom za jogo.

Da se je vse to izcimilo iz sanjarjenja o drobni hiški – resda v Karibih –, prisega Gašper Pavli, eden od četverice poslovnežev, ki se zdaj preizkušajo v turizmu na obali Karibskega morja.

Vse se je začelo leta 2020, ko sta Gašper, nekdanji tenisač, sicer pa kreativni direktor pri marketinški agenciji Sport Media Focus, in njegova žena Eva odšla na počitnice na Kostariko. Puerto Viejo de Talamanca sta izbrala, ker je na obrobju naravnega parka, ki slovi po bogatem živalskem življu, tudi pticah. Eva je namreč ljubiteljska ornitologinja, zato je bilo prvo potovanje na Kostariko posvečeno predvsem iskanju in opazovanju posebnih vrst, kot je Procnias tricarunculatus, po angleško three-wattled bellbird, po naše menda trikrpi zvonarček, ena najglasnejših ptic na svetu.

Slovenski resort, zasidran med Karibsko morje in tropski gozd

Poleg ptic tako rekoč z vsakega drevesa visijo lenivci, po »milozvočnosti« pa omenjenemu zvonarčku konkurenco delajo vriskači, majhne opice velikih glasovnih sposobnosti. Opice so sicer svetovno znane kot vešči kradljivci, čeprav jih v tistih krajih v tej spretnosti menda prekašajo rakuni, kakor mimogrede izvemo iz obrobnega življenja Evia Life Resorta, zasidranega med Karibsko morje in tropski gozd.

Če človek kaj potrebuje, je to ...

Že naslednje leto sta se Gašper in Eva Pavli, sicer slikarka in glasbenica, vrnila v Puerto Viejo, tokrat za tri mesece – med pandemijo je bilo resda omejeno gibanje, a se je hkrati razmahnila možnost dela na daljavo. V tem času sta spoznala ljudi, njihovo preteklost in kulturo, vezi so se še poglobile, zlasti z družino Bryan, pri kateri sta najemala hiško. Naposled sta se vračala tudi zaradi te družine, ki je, kot pravi Gašper Pavli, kot je po navadi v Latinski Ameriki, ogromna. In tako sta zlagoma začela razmišljati, kako lepo bi bilo, če bi tudi sama imela hiško v tem mestecu. S Hektorjem, glavo družine Bryan, so že začeli skupaj iskati zemljišče in se dogovarjati za skupni projekt, a je Hektor investicijo odložil za nekaj časa, njima pa se je v tej veliki želji zelo mudilo.

Projekt so zasnovali in uresničili štirje Slovenci: Jaka Dolenc, Gašper Pavli, Robert Klun in Uroš Mesojedec. FOTO: osebni arhiv

Potem se je Gašper spomnil na prijatelja Jaka Dolenca, ki se mu je zdel ravno »dovolj nor« za izvedbo česa takega. »Nikoli ni bil na Kostariki, nič ni vedel o njej, a ko sem mu navrgel svojo idejo, je takoj odvrnil: Ja, seveda, če človek kaj potrebuje, je to zemlja na Kostariki!«

Vendar sta bila še vedno sama z idejo, zdaj o dveh hiškah, a brez znanja, kako to izvesti, financirati, projektirati … Po več poskusih in s pomočjo domačinov sta le našla zemljišče, a precej večje od tega, kar bi potrebovala za dve hiški. In tako je Jaka Dolenc, sicer direktor zavarovalniško-posredniške družbe Libra Premia, navezal stik z dobrim znancem, Urošem Mesojedcem, javnosti bolj znanim kot direktor Big Banga, ki se je prav tako strinjal, da »če je treba kaj imeti, je to zemljišče na Kostariki«.

Še zadnji člen v verigi je bil nekdo, ki bi znal te tri hiške sprojektirati. Pot poznanstev jih je vodila do arhitekta Roberta Kluna, ki je med drugim zasnoval slovenski paviljon na Expu 2020 v Dubaju. Tudi on je bil takoj za – »še tretji, ki nikoli ni bil na Kostariki«, kakor je pripoved dopolnil vodja biroja Robert Klun Architects.

Želeli smo ustvariti kraj, ki diha – kjer se zbudiš ob zvokih džungle in zaspiš pod spokojnim zvezdnim nebom, pravijo investitorji. FOTO: Evia Life Resort

Z njim je projekt še dodatno zrasel. »Enkrat ali dvakrat smo se dobili in se pogovarjali o štirih hiškah, ko smo se dobili tretjič, je prišel Robi z velikanskim papirjem in načrtom za resort. Kakšen resort? O čem govoriš? Kje je tu romantika?« je Gašper Pavli med smehom podoživljal tiste trenutke. »Da ne govorimo o denarju? Še ko je bil projekt bistveno bolj skromno zastavljen, sem se spraševal, kako bom zbral toliko denarja.« Medtem ko so njegovi kolegi iskali investitorje in delali finančni plan, je sogovornik svojo hiško iz predala z napisom »romantika« prestavil v predal »biznis«.

Les deloma uvožen iz Slovenije

A s tem, da so se našli skupaj štirje Slovenci, čeravno med njimi takšni, ki so vešči izpeljati zahtevne finančne in arhitekturne projekte, seveda še ni bilo narejenega nič. Kot poudarja Gašper Pavli, jim gotovo ne bi uspelo, če ne bi imeli pomoči med domačini, zlasti Hektorjeve. Ta je takrat že 25 let delal na križarki. Počasi so ga prepričali, da pusti dobro plačano službo in postane upravnik resorta; on je tudi veliko stvari koordiniral na terenu, poiskal odvetnika na Kostariki, lokalnega arhitekta, ki lahko tam podpiše projektno dokumentacijo, izvajalce … Ob vsej papirologiji, s katero so se spopadali, so si življenje nekoliko zapletli s tem, da so v nasprotju z drugimi investitorji na Kostariki izbrali les; deloma so uporabili lokalnega, deloma so ga uvozili iz Slovenije, predvsem za opremo in pohištvo. Prav tako so iz Slovenije pripeljali vsa platna, ki tvorijo dvojne strehe vil, vzmetnice, odeje, iz evropskih držav so uvozili armature za kopalnice, luči …

Ekipa, ki vodi resort, Hektor Bryan in njegova žena Rosa sta prva z leve. FOTO: Evia Life Resort

Kljub vsemu so projekt v letu in pol izpeljali, torej od dne, ko so kupili zemljišče, do dne, ko so resort odprli. »V tem času v Sloveniji ne dobim mnenj, kaj šele gradbeno dovoljenje,« je vzporednico potegnil Klun. Seveda so redno potovali na Kostariko, zgolj v času projekta je bil tam vsak približno sedemkrat.

Ta del Kostarike je v nasprotju z obalo Tihega oceana, ki je znana po velikih resortih, še vedno zelo avtentičen, tudi obala je zaščitena s posebno urbanistično regulativo, ki prepoveduje gradnjo na njej. Njihov resort je približno 400 metrov zračne linije od plaže, a so ga zasnovali tako, da je mogoče čutiti piš z morja in slišati njegovo valovanje, kakor je opisal arhitekt Robert Klun. Hiške so približno dva metra dvignjene, odprte na tri strani s steklenimi pomičnimi stenami, vsaka ima svojo teraso, združene so v tri otočke z bazenom, skupni prostor je center za jogo. Na fotografijah iz resorta je videti domačine, ki skrbijo za to počitniško zatočišče, s čimer je asociacija na zadnjo sezono serije Beli lotos tako rekoč popolna. »Ne, nismo se zgledovali po tem,« sta takoj vzkliknila sogovornika, navsezadnje je njihov resort nastajal že prej.

Tudi projekt družine Bryan

Družina Bryan s slovenskimi prijateljiv FOTO: osebni arhiv

Zdaj se vsi učijo tudi turizma, povezujejo se z lokalnimi ponudniki in drugimi tujci, ki tam delajo, ter si prizadevajo za razvoj Puerto Vieja de Talamanca kot blagovne znamke. »V Puertu Vieju se turizem res razvija, a je v nasprotju s pacifiškim delom, kjer prevladujejo Američani, tu veliko ekspatov iz Evrope,« je opisal Gašper Pavli. V resortu dela od pet do sedem ljudi. »Marsikdo tudi reče, da je to projekt družine Bryan, ki je v lokalnem okolju zelo spoštovana. Hektorjevi starši so namreč v sedemdesetih letih v Puerto Vieju postavili prvi hotel in ga poimenovali po njegovi sestri Maritzi. Ta hotel še vedno deluje. Njegov nečak je lokalni didžej, sinova državna prvaka v deskanju, ki je tam zelo priljubljen šport.«

Zasedenost resorta, ki se še trži po otvoritvenih cenah, počasi raste, imeli so že nekaj gostov na medenih tednih, med njimi slovenski par, kot je Robert Klun pokazal fotografijo, ki mu jo je poslal Hektor Bryan. Čeprav so komaj končali ta projekt, se pri tem ne nameravajo ustaviti, ampak imajo v načrtu verigo resortov Evia, za začetek še enega na Kostariki, nato tudi v Savdski Arabiji, na Hrvaškem in v Sloveniji …

Slikoviti Puerto Viejo FOTO: osebni arhiv