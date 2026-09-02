Kako je pristaniški Hamburg postal mesto muzejev

S približno 1,9 milijona prebivalcev je Hamburg šesto največ­je mesto v EU in tretje največje evropsko kontejnersko pristanišče za Rotterdamom in Antwerp­nom - Bruggejem. Zaradi svoje večplastne zanimivosti pa se v zadnjih letih spreminja tudi v turistično mesto. Število prenočitev ves čas vztrajno narašča in lani so rekord spet presegli: vseh prenočitev je bilo 16,5 milijona, kar ni daleč od lanskega podatka za celotno Slovenijo. Za obiskovalce Hamburga so posebno zanimivi muzeji, ki so tematsko izjemno pestri, nekateri so tudi največji na svetu na svojih področjih. Takšna je na primer Miniaturna dežela čudes (Miniatur Wunderland), ki je vpisana v Guin­nessovo knjigo rekordov kot največ­ji kompleks z modeli vlakov in železnic na svetu. Model hamburške železniške postaje v Miniaturni ...