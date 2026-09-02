Kako je pristaniški Hamburg postal mesto muzejev

Miniaturna dežela čudes je največji kompleks z modeli vlakov na svetu. V mestu ob Labi najdemo tudi bogate zbirke iz pomorstva, trgovine in evropske umetnosti.
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Hamburški Speicherstadt je od leta 2015 na Unescovem seznamu svetovne kulturne dediščine. FOTO: Christian Spahrbier/Mediaserver Hamburg
S približno 1,9 milijona prebivalcev je Hamburg šesto največje mesto v EU in tretje največje evropsko kontejnersko pristanišče za Rotterdamom in Antwerpnom - Bruggejem. Zaradi svoje večplastne zanimivosti pa se v zadnjih letih spreminja tudi v turistično mesto. Število prenočitev ves čas vztrajno narašča in lani so rekord spet presegli: vseh prenočitev je bilo 16,5 milijona, kar ni daleč od lanskega podatka za celotno Slovenijo.
Za obiskovalce Hamburga so posebno zanimivi muzeji, ki so tematsko izjemno pestri, nekateri so tudi največji na svetu na svojih področjih. Takšna je na primer Miniaturna dežela čudes (Miniatur Wunderland), ki je vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot največji kompleks z modeli vlakov in železnic na svetu.
Model hamburške železniške postaje v Miniaturni ...
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