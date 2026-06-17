Kako je tabor nad Cerovim ugnal Turke in čas

Obisk kulturne znamenitosti lahko prepletemo z Županovo jamo in Vodomčevim gajem.

Tabor nad Cerovim v bližini Grosupljega je morda res drobna turistična znamenitost, a ima veliko zgodbo. Cerkvica, ki se dviguje s 492 metrov visokega griča, prav letos praznuje 500. obletnico prve omembe. Praznovali bodo jeseni, dotlej pa je znamenitost, ob omembi katere najpogosteje slišimo podatek, da je to najbolje ohranjen protituriški tabor pri nas, kot običajno odprta ob koncih tedna. Čeprav letos praznujejo 500. obletnico omembe, je zgodovina tabora, ki ga v Visit Grosuplje imenujejo tudi kamniti varuh dežele, precej daljša. Gremo lahko vse do prazgodovine, ko je bil grič že poseljen. Pozneje je bila na njem rimska trdnjava, na njenih ostankih so na začetku 13. stoletja začeli graditi cerkev, najprej samo njeno ladjo. Danes velja za enega redkih ohranjenih taborov. FOTO: Blaž ...