Kam z reichsmarkami in častnim križem nemških mater

Hiša zgodovine Avstrije deluje v prvem nadstropju novega trakta Hofburga, tik za velikim balkonom nad monumentalnim dunajskim Trgom herojev (Heldenplatz). S tega balkona je Hitler 15. marca 1938 – tri dni po tem, ko so njegove čete brez odpora avstrijske vojske in prebivalstva – vkorakale v Avstrijo, pred 250.000 ljudmi razglasil »pristop moje domovine v tretji rajh«. Na galerijskem platoju, takoj za balkonom, je zdaj razstava Odstranjevanje Hitlerja. Na njej med drugim vidimo dve večji Hitlerjevi glavi, kiparska portreta. Našli so ju nedavno, spomladi 2019, v avstrijskem zveznem parlamentu, ko so se začele priprave na temeljito prenovo stavbe. V kovinski omari v kleti so odkrili tudi relief in štiri slike s Hitlerjevo podobo.

Veliko več predmetov iz časa anšlusa, priključitve Avstrije nacistični Nemčiji, je v zasebni lasti.