BBC Slovenijo primerjal s Švico in Italijo, a poudaril njeno pomembno prednost

Slovenija je najboljši primer strnjenega evropskega šarma tega poletja, so v članku o destinacijah, ki so še vedno vredne ogleda, zapisali pri BBC. Zaradi majhne velikosti, ki je primerljiva z Walesom, so vse pomembnejše znamenitosti kot tudi aktivnosti na dosegu roke: kopanje v jezerih, degustacije vina, sprehodi po mestu in razgled na gore. Strokovnjaki s področja potovanj Slovenijo primerjajo s Švico in severno Italijo, a s pomembno prednostjo – nižje cene in manj turistov.

Pri luksuzni potovalni agenciji Unforgettable Travel Company so zaznali 286-odstotni porast pri rezervacijah za potovanje v Slovenijo, predvsem pri tistih popotnikih, ki si želijo aktivnih počitnic. »Slovenija ponuja boljši izkoristek za nastanitev, potovanje in stroške v primerjavi z bolj priljubljenimi destinacijami; je okoli 15 odstotkov cenejša kot Avstrija in 25 odstotkov cenejša kot Švica,« je za BBC povedala Charlotte Wells, globalna direktorica za izdelke in poslovanje. »Slovenija je za družine varna in lahko dostopna destinacija, kar pomeni, da je čas potovanja krajši, cene pa so ugodnejše,« je še izpostavila.

Monya Mandich, podpredsednica trženja pri podjetju Rome2Rio, je dejala, da je slovenska prestolnica zaradi Ljubljanice podobna Benetkam, Bohinjsko jezero, Bled in Soča pa so umirjene alternative italijanskemu jezeru Como.

Radi bi Italijo ali Francijo, a brez gneče

Turisti se v zadnjih letih pogosteje odločajo za počitnice v baltskih državah in na Balkanu kot za dolgo časa priljubljene Rim, Pariz in Dublin. Privlačijo jih mir in odmaknjenost od množic turistov, hkrati pa iščejo cenejše alternative, predvsem sredi vse višjih cen goriva, ki vplivajo tako na kopenski kot letalski promet. Številne letalske družbe so zmanjšale število letov, cene za posamezne karte pa vse višje.

Število julijskih letov iz ZDA v Evropo so 11 odstotkov nižji kot v istem obdobju lani, poroča BBC, precejšen upad pa so zaznali tudi pri letih do najbolj priljubljenih evropskih destinacij, kot sta Rim in Pariz.

Obisk Črne gore je ugoden, vključuje pa vse od kulturnega do morskega vzdušja, ki ga turisti pričakujejo od evropskih destinacij. FOTO: Stevo Vasiljevic/Reuters

»Ljudje si še vedno želijo občutka Italije ali Francije, ampak brez gneče,« je dejal ustanovitelj podjetja INTRO Travel Bryce Collins. »Hrvaška je dober primer, še posebno zunaj Dubrovnika. Kraji, kot je Korčula, ponujajo enako arhitekturo kot v Benetkah in Jadransko morje, a je tempo bolj umirjen in manj je gneče,« je še izpostavil.

Pri BBC so kot bisere letošnjega poletja poleg Slovenije predstavili še Latvijo, Črno goro in Albanijo.