Kitajsko novo leto: rdeči trak za družino, srečo, zdravje

Z včerajšnjim dnem se je končalo praznovanje kitajskega novega leta, ki hkrati naznanja pomlad. Praznovanje s spominom na mamo Xing in strica Qianga.

Ludougao, rumenkaste kolačke v velikosti večje rumove kroglice, ki so videti, kot da bi jih iztisnili iz prefinjenih modelčkov za peko, sem prvič pokusila prav v času kitajskega novega leta. Okus sladice iz fižola mungo se mi je sprva zdel nenavaden, kasneje me je povsem zasvojil. Te blage maslene tortice nikakor niso presladke in v kremi skrivajo suhe brusnice. Mama Xing se je zmerom smehljala, ko sva jih z bratom, ki me je takrat obiskal na Kitajskem, z užitkom nosila v usta. Ko ji je njen sin, klicala sva ga stric Qiang, ob tem nekaj prigovarjal v mandarinščini, se je ob pogledu na brata, ki je glasno mlaskal, dobrovoljno namuznila. Letos so Kitajci novo leto oziroma praznik pomladi, kot ga pogosto imenujejo, praznovali med 17. februarjem in 3. marcem – vstopili smo v leto ognjenega ...