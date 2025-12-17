Kje se v Evropi splača izgubiti

Letos je 66-milijonsko Francijo obiskalo več kot sto milijonov turistov. Španijo, ki ima 50 milijonov prebivalcev, le nekaj milijonov manj, v Grčiji pa je bilo razmerje med tujimi obiskovalci in domačini 38 proti desetim milijonom. Toda kot sem odkrila v štirih letih potovanj po 38 evropskih državah, se turistični gneči ni težko izogniti. Preprosto: treba se je držati stranskih cest. Nanje turistični avtobusi zlepa ne zaidejo, zato tam tudi ni špalirjev trgovin s spominki ter velikanskih restavracij in hotelov.

In vendar ta turistično manj sloveča območja po naravnih lepotah, lokalnih znamenitostih in gastronomski ponudbi ne zaostajajo prav veliko za turističnimi težkokategorniki. Poleg tega se s stranskih cest odcepijo še manjše poti in steze, primerne za pohodniške in kolesarske podvige.

Francija: Od normandijskih vasi do spektakularne soteske

Že samo seznam 180 najlepših francoskih vasi je neizčrpen vir potovalnih idej. Pays d'Auge, srce celinske Normandije, denimo, ima razvejeno mrežo podeželskih cest, ki pripeljejo do prijetnih vasi, kot so Beuvron-en-Auge, Crèvecoeur-en-Auge, Orbec in Camembert. Centralni masiv (Massif Central) je po krivem spregledano območje v središču šesterokotnika. V Parku (ugaslih) vulkanov v Auvergneju lahko zaideš v kotičke, kjer ni nikogar, še domačinov ne.

Za odhod iz Provanse (mimogrede, tudi tam se še da najti vasi, kjer se na tržnih dneh zbere več domačinov kot turistov) se splača izbrati cesto, ki pelje skozi sotesko Verdon. Čeprav ne držijo trditve, da je to najgloblji evropski kanjon (tisti na črnogorski Tari ga nedvomno prekaša), je vseeno spektakularen. Od tam se je mogoče po stranskih cestah izogniti gneči ob sredozemski obali in se čez Alpes-Maritimes, Sredozemske Alpe, prebiti v Italijo.

Španija: Pod vršaci Pirenejev, in skriti biser Galicije

Pireneji so neizčrpen vir skritih kotičkov. Zabavno je čez prelaze izmenično voziti po francoski in španski strani. Kolesarski navdušenci lahko preizkusijo trase, na katerih sta zmagovala Primož Roglič in Tadej Pogačar. Pohodniki lahko izbirajo med neštetimi dnevnimi in večdnevnimi pohodi, ljubitelji tradicionalne arhitekture in kulinarike pa uživajo v odmaknjenih aragonskih vaseh, kot so Ansó, Hecho in Aínsa.

Ribeira Sacra se od srednjega veka imenuje območje vzhodno od mesta Ourense v španski Galiciji. Tako zelo odročni hribovski kraji so to, da je cestišče ponekod komajda dovolj široko za dve vozili, zato ni čudno, da so mnoge vasi opustele.

Tudi gneča »zloglasne« Coste del Sol se presenetljivo hitro razredči takoj, ko zapeljemo proč od obale. Že ob stranski cesti med Gibraltarjem in Rondo, dvema pomembnima turističnima postojankama, se nizajo zanimive bele andaluzijske vasi, zahodno od Ronde pa se razteza velikansko območje dveh naravnih parkov Alcornocales in Grazalema, v katerih med obilo zelenja gnezdijo zanimive vasice.

Španija: V odročni Ribeiri Sacri v španski Galiciji so mnoge vasi opustele.

Romunija: Skrajni čas

je za Maramureș​

Romunija postaja turistično vse bolj zanimiva, zato je zadnji čas za roadtrip po stranskih cestah, če želimo doživeti podeželje, ki nas spomni na naše kraje pred pol stoletja in več. Denimo Maramureș na severu države, kjer tradicionalne senene kopice vse bolj zamenjujejo v plastiko zavite bale, nošnja tradicionalnih oblačil pa na srečo še ni rezervirana samo za folklorne festivale.

Severna Makedonija: Neznano Mariovo

Čeprav se imamo Slovenci za velike poznavalce območja nekdanje Jugoslavije, tu in tam naletimo na neznano. Takšno odkritje je redko poseljena planota Mariovo. Dostopna je iz treh smeri, Bitole, Prilepa in Kavadarcev. Že samo potovanje je avantura, na cilju pa nas pričakajo domačini, ki ne skoparijo s tipično balkansko gostoljubnostjo. In raj za kolesarje, saj je prometa zelo malo.

Italija: Lepote na konici škornja

Če imamo čas (in živce) za počasno potovanje po lokalnih cestah, Italija na vsakem kilometru ponuja kaj zanimivega. Že takoj za mejo, denimo, Benečijo in izliv reke Soče, pa obalno cesto južno od Benetk, ki prečka številne rokave reke Pad … Bolj ko gremo proti jugu škornja, bolj se mreža stranskih cest dotika neznanih krajev brez velikih znamenitosti, a z veliko lokalnega šarma.

Zlasti peto in konico škornjev se splača temeljito prevoziti. Apulija ima poleg čudovitih plaž niz mest z ogleda vrednimi kulturno-zgodovinskimi jedri (Lecce, Ostuni, Alberobello, Locorotondo, Polignano a Mare). Z južnih kalabrijskih plaž vodijo v notranjost vratolomne poti, denimo v nacionalni park Sila, od koder se lahko z višavij spustiš na severno obalo. Od tam lahko potovanje nadaljuješ proti jugu, na Sicilijo, ali proti severu, do Pompejev in Neaplja. Počasno potovanje po stranskih cestah, vzdolž obale, je pravi užitek, toda tudi vožnja po avtocesti A2 je – izjemoma – izredno zanimiva (in brezplačna). Autostrada del Mediterraneo med Reggio Calabrio in Salernom si s predori utira pot skozi Apenine, prek mojstrsko zamišljenih viaduktov prečka globoke doline in ponuja razglede na obalo.

Samostan Prodromos na peloponeški pohodni poti Menalon ne slovi samo po zgodovinskem pomenu, ampak tudi po gostoljubnosti menihov.

za pohodnike

V celinski Grčiji se je prav tako mogoče »izgubiti« na stranskih poteh. Čeprav je območje Zagori na skrajnem severu uvrščeno na Unescov seznam svetovne dediščine, je teren tako razgiban, da se tako potnik na štirih ali dveh kolesih kot pohodnik hitro znajde na samem.

Z zemljevidom, na katerem so z zeleno označene panoramske ceste, lahko po dolgem in počez prekrižariš Peloponez in za vsakim ovinkom odkriješ kaj zanimivega. Skozi osrčje antične Arkadije, denimo, pelje Menalonova pot; lahko se peljemo po rečni dolini in obiščemo vasi Stemnitsa in Dimitsana ali pa v dramatični pokrajini uživamo v počasnejšem tempu, na šestdnevnem pohodu. In ko smo že ravno tam, se po ovinkasti cesti številka 74 spustimo še do antične Olimpije!

Za konec se je treba zapeljati še do konice vsakega izmed štirih prstov na jugu Peloponeza. Presenetljivo: celo na polotoku, na katerem živijo sloviti potomci Špartancev, Manijci, ni pretirane turistične gneče.