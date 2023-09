Kjer se obiskovalec z umetniki sreča iz oči v oči

V nadaljevanju preberite:

Uffizi, ena najpomembnejših galerij renesančne umetnosti, je pred nedavnim za javnost odprl novo krilo. To je v celoti posvečeno avtoportretom, galerija si z 2000 umetniškimi deli namreč lasti največjo zbirko avtoportretov na svetu, ki so bili doslej skriti v arhivih.

Zbirka je bila julija prvič razstavljena po več kot 100 letih. Z razstavo so »vrnili življenje avtoportretom velikih mojstrov, kot sta Rubens in Rembrandt, ki si jih zdaj lahko ogledamo v vsej njihovi veličini,« so poudarili v galeriji.