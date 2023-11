klopceljubezni – po Sloveniji jih je že 50

Vsi tisti, ki radi hodijo v hribe, na griče in razgledne točke, so v zadnjih letih na vrhovih ali ob poteh zagotovo opazili klopce z izrezljanim srčkom. To so klopce ljubezni, projekt, ki spodbuja zdrav način življenja. Najdemo jih že na 50 priljubljenih izletniških točk in pb sprehajalnih poteh po vsej državi. Med največkrat obiskanimi so tiste na Mariborskem Pohorju, Donački gori, Veliki Osojnici tik nad Blejskim jezerom, na Vogarju nad Bohinjskim jezerom in Dreveniški gori pri Boču.

Zgodba se je začela leta 2013, ko je Klemen Klevže, mizar iz Kostrivnice pri Rogaški Slatini, izdelal klopco, ki jo je polepšal z lepo linijo srca. Pokazal jo je prijateljem in ti so bili navdušeni. Sprva je stala na njegovem dvorišču, a je vedel, da ji je namenjeno nekaj večjega. Ko je s prijatelji jadralnimi padalci na bližnji Dreveniški gori odkril skalo s čudovitim razgledom, je vedel, da je našel dom zanjo. S prijateljem sta sklenila, da bosta iz klopce na Dreveniški gori razvila večji projekt, so nam pojasnili v zavarovalnici Generali, ki sodeluje v projektu.

Nagradijo z razgledom

Doslej so postavili že 50 klopc ljubezni. Kot preberemo na spletni strani Planinske zveze Slovenije, navadno stojijo na točkah, ki obiskovalca nagradijo z razgledom, vrednim vsakega koraka do tja, prav tako ustvarjajo romantično atmosfero. Obiskuje jih vedno več pohodnikov, kolesarjev, družin, ljubiteljev narave in zaljubljenih parov.

»Na razpis Klopce ljubezni 2023 se je lahko prijavilo društvo, ki je član PZS in izvaja redni celoletni program rekreativne vadbe. Prednost pri izbiri lokacije za postavitev štirih klopc ljubezni so imela društva na širših območjih, kjer jih še ni, to so predvsem Dolenjska, Notranjska in Škofjeloško-Cerkljansko hribovje,« piše na strani PZS.

Letos so bili tako za nove klopce ljubezni izbrani Snežnik, Stene svete Ane, Kamni grič in Porezen – tam jo bodo zaradi neugodnih vremenskih razmer postavili prihodnje leto.

Interaktivni album

Da so te romantične klopce postale tako priljubljene, je kajpada zaslužen instagram oziroma sploh družbena omrežja. Razgledi namreč kar kličejo po fotografijah, poleg tega je vsaka klopca opremljena s QR-kodo. Ko jo pohodnik skenira, lahko ustvari svoj personalizirani interaktivni album, ki beleži že obiskane tovrstne točke in odkriva tiste, ki jih še ni obiskal. Planinci tako že vrsto let delijo fotografije in spomine z gora na družbenih omrežjih pod oznako #klopcaljubezni.

Namen projekta je povezovanje ljudi in spodbujanje h gibanju, v sodelovanju s planinsko zvezo pa tudi odgovorno ravnanje do narave. Klopi so sicer izdelane iz macesna slovenskega izvora, ki je zaščiten z lanenim oljem.

Predvidena življenjska doba klopi je pet let, v nekaterih okoljih dlje. Žal so deležne tudi vandalizma, zaradi večkratnega namernega poškodovanja in uničenja so tako odstranili klopco na Golteh, v preteklosti pa tisti na Veliki Planini in Polhograjski Grmadi.