Ko briško olje pride do Michelinove kuhinje

Najprej je mehko, sadno, potem nekoliko grenko, in ko olje že skoraj pogoltneš, pride še pikantnost, ki jo intenzivno čutiš v grlu. »To je razlika,« poudari Kris Brataševec, medtem ko pred nami na mizi stoji več majhnih kozarčkov, v vsakem pa drugačno oljčno olje. Ne okušamo ga s kruhom, temveč ga nekaj sekund zadržimo v ustih, med zobmi vdihnemo malo zraka in počakamo, da se pokaže njegov značaj. Prvi je lečin, italijanska sorta, ki so jo v oljčnikih Villa Eva družine Brataševec v Kozani izbrali tudi zato, ker zgodaj dozori, kar je pri ekološki pridelavi pomembno, saj oljčne muhe ne morejo zatirati s pesticidi, zgodnejše sorte pa jim omogočajo, da jih poberejo, preden škodljivec naredi več škode. Potem pride drobnica, avtohtona briška sorta, katere plodovi ob zorenju niso samo zeleni ...