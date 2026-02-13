Ko čas znova postane vrednota

V Hévízu na Madžarskem, enem najbolj znanih zdraviliških mest v Evropi, se filozofija upočasnitve in zavestnega oddiha prepleta v konkretno doživetje. Prav tukaj je Le Primore Hotel & Spa, petzvezdični hotel kategorije Superior, ki ga je kmalu po odprtju priporočil Michelinov vodnik. Hotel temelji na tišini, prostoru in naravnem ravnovesju – ne kot dodatni storitvi, temveč kot osnovnem načelu svojega delovanja.

Velikodušni interierji, naravni materiali in mirno vzdušje ustvarjajo okolje brez naglice in pritiska po učinkovitosti. Le Primore se zavestno izogiba natrpanim programom in namesto tega ponuja prostor za ustavitev, upočasnitev in vrnitev k lastnemu ritmu. Oddih tukaj ne izhaja iz dejavnosti, temveč iz njihove odsotnosti – in prav v tem je njegova resnična vrednost, zlasti v zimskih in zgodnjespomladanskih mesecih.

Zdravilna voda in ciljno usmerjena regeneracija

Ena najizrazitejših prednosti hotela je lasten certificiran vir zdravilne vode, ki napaja posebej klasificiran zdravilni bazen neposredno v hotelskem kompleksu. Drugi termalni bazeni uporabljajo toplo hévíško termalno vodo, bogato z minerali, znano po blagodejnih učinkih predvsem na gibalni aparat.

Ponudbo dopolnjujejo medicinsko vodeni postopki – blatne obloge, podvodne vlečne terapije in ciljno usmerjeni zdravilni programi. Notranji in zunanji bazeni, raznoliki svetovi savn ter zasebni spa in hammam prostori omogočajo globok, individualno doživet oddih.

Gastronomija, kjer je čas del recepta

Filozofija upočasnitve se odraža tudi v gastronomiji. V Le Primoru obedovanje ni obveznost, temveč doživetje. Mirni zajtrki, premišljena kosila in večerje potekajo v ritmu okusov, pogovorov in skupnih trenutkov – ne po urniku.

Osnova ponudbe je Le Restaurant, glavna hotelska restavracija s kakovostno samopostrežno gastronomijo, ki združuje mednarodne jedi s poudarkom na madžarskih sestavinah. En Bistro ponuja lažjo, sodobnejšo kuhinjo, hotelski bari pa premišljen izbor pijač, prilagojen različnim delom dneva.

Vrh gastronomske zasnove je strešna restavracija La Vie Gourmet Restaurant, ki jo je Gault&Millau leta 2025 nagradil z dvema kuharskima kapama. Pod vodstvom izvršnega chefa Attile Borde in njegove ekipe kuhinjo zaznamujejo čisti okusi, tehnična natančnost in sezonske jedi, zasnovane predvsem na madžarskih sestavinah. Fine dining tukaj ni sam sebi namen – je razumljiv, uravnotežen in samozavesten.

Srečanje chefov – dialog kuhinj

Pomemben del ponudbe restavracije La Vie je program Srečanje chefov. Ta koncept se 27. in 28. februarja nadaljuje v duhu elegantne podeželske gastronomije. Gost večera bo László Ruprecht, v ospredju pa bodo madžarske sestavine, trajnostno razmišljanje in sodobna interpretacija regionalnih kulinaričnih tradicij.

Skupaj ustvarjeni degustacijski meni ni le rezultat sodelovanja dveh chefov, temveč dialog o podeželskih koreninah in prihodnosti madžarske kuhinje. Pomembno je tudi, da je La Vie Gourmet Restaurant odprta tudi za zunanje goste, s čimer se uveljavlja kot samostojna fine dining destinacija.

Timeless Escape – ko čas postane darilo Čas postane razkošje takrat, ko ni treba šteti minut in ur. Paket Timeless Escape, na voljo v okviru programa zvestobe Le Privileged, temelji prav na tem načelu. Ponudbo je mogoče rezervirati do 28. februarja, bivanje pa izkoristiti do konca aprila. Ob prihodu v nedeljo ali ponedeljek gostje pri rezervaciji treh prenočitev prejmejo četrto noč kot darilo, da oddih traja dlje in je upočasnitev resnično občutna. Paket vključuje namestitev, gastronomske storitve, neomejen vstop v velnes in spa svet, savnske cone, fitnes center ter udeležbo na dnevnih programih. Več informacij in rezervacije: https://leprimore.hu/en

Naročnik oglasne vsebine je Le Primore Hotel & Spa