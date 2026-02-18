Ko je vsem zastal dih: 13. sekunda številke 13

Svetovno izpostavljena politična in krizna žarišča sta v zadnjih dneh, vsaj kar zadeva medijsko poročanje in vsakodnevne debate, izpodrinila Milano in Cortina. Slednje je okrajšajva za Cortina d'Ampezzo, mesto v severnoitalijanski Benečiji, ki je eno od prizorišč letošnjih zimskih olimpijskih iger.

Milano – Cortina 2026, kot igre poimenujejo, so že 25. po vrsti. Posebne so tudi zato, ker so se prvič v zgodovini uradno razdelile med dve mesti, tekmovanja pa potekajo na širokem območju severne Italije, vključno s prizorišči, kot so Bormio, Predazzo, Livigno in Val di Fiemme.