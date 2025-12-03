  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Potovanja

    Ko so se rudarji poslovili, so prišli jamatlonci

    Udeleženci so se v soboto že enaindvajsetič podali v zasavske jame po adrenalin in utrip preteklosti.
    Jamska gondola, ena od 14 ovir na Jamatlonu; v njej so nekdaj prevažali ponesrečene rudarje. FOTO: Bojan Šibila
    Galerija
    Jamska gondola, ena od 14 ovir na Jamatlonu; v njej so nekdaj prevažali ponesrečene rudarje. FOTO: Bojan Šibila
    Polona Malovrh
    3. 12. 2025 | 05:00
    12:14
    A+A-

    Zasavski knapi so utihnili, namesto njih govorijo jamatlonci – in podzemlje spet živi. V soboto se je mali Hrastnik spremenil v globalno lingvistično vas, kjer so vsi v en glas zatrjevali, da so Jamatlon in jame the best, lo mejor, top, en iyisi ... ali po zasavsko – ta narbulš.

    Nekoč so bili možje, ki so kopali pod zemljo, bila je zemlja, ki ni rodila, in bila je ruda, ki je, dokler je je bilo dovolj, tisočim zagotavljala ne najbolj zdravo, finančno pa precej dostojno življenje. Ko je je zmanjkalo, je ruda rodila upor. In uporu – pisalo se je leto 2014 – je sledil konec. Konec proizvodnje v trboveljskem in hrastniškem rudniku, konec nohšihtov, konec ur, ko se je premogov prah usedal na kožo in v zavest rudarjev. Rovi so opusteli, stroji in krampi so se ustavili, podzemlje je za nekaj časa umolknilo. Dokler ga niso odkrili poletni oziroma zimski jamatlonci ...

    image_alt
    Povej mi zgodbo o Zasavju, da jo povem naprej

    Ti so se v soboto že enaindvajsetič podali v zasavske jame po adrenalin in po utrip preteklosti, v kateri je danes domala neznana vrednota po imenu kameradšaft reševala celo življenja. Za obisk podzemlja se niso odločili zato, da bi dvesto metrov pod zemljo kopali premog, ki je več kot dve stoletji grel domove, desetletja pa gorel tudi v elektrarniški peči, temveč da bi na dobrih pet kilometrov dolgi poti pod Trbovljami in Hrastnikom začutili, kako je, ko korak odmeva med mokrimi stenami, ko noga za hip obstane v blatu med tirnicami, ko dihaš zrak, ki ima čisto poseben vonj, ko kilometre stran od Postojnske jame gledaš nastajajoče kapnike in ko moraš na zadnjih metrih strmine, ki te po vpadniku Barbara končno spet pripelje na svetlo, priznati, da pod zemljo čas teče drugače.

    Turisti namesto knapov

    Dobili smo se pred upravno zgradbo nekdanjega rudnika v Hrastniku: 271 izzivov željnih obiskovalcev v 72 ekipah iz 15 držav. Tudi Delovci smo bili med njimi. Častno pokroviteljstvo nad prireditvijo je prevzel minister za naravne vire in prostor Jože Novak, ki se je tistega dne z Zasavci prišel pogovarjat tudi na temo turizma. »Ko se rudnik zapre, se življenje ne sme ustaviti,« je minister dejal sicer v kontekstu predloga zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, ki ga je vlada sprejela minuli teden. Zaradi ne najboljših izkušenj z zapiranjem svojih jam se Zasavje podpiše pod njegove besede. Tako kot se je država nekoč pod obtožbe, da je v zasavskih jamah poniknilo več sto milijonov evrov ...

    Perkmandeljc, Marjan Frelih - Mančo, je jamatloncem izprašil zadnjice. FOTO: Branko Klančar
    Perkmandeljc, Marjan Frelih - Mančo, je jamatloncem izprašil zadnjice. FOTO: Branko Klančar

    Na srečo tako država kot Zasavje v zasavskih jamah, četudi zaprtih, še vedno vidita prihodnost. Kot je na Jamatlonu dejal Hrastničan in vodja piara pri ministru Novaku Jani Medvešek, novela zakona o rudarstvu, o kateri se je ravno končala javna obravnava, med drugim omogoča, da se tudi zaprti rudniški podzemni objekti lahko uporabljajo v turistične, kulturne in športne namene. Zasavske občine in regionalna razvojna agencija so zelo zainteresirane za sprejetje zakonodaje, ki bo podlaga neštetim možnostim, je še navrgel.

    Bo torej zakon v prihodnje lajšal tudi delo organizatorjem Jamatlona? Marko Planinc, idejni oče Jamatlona in prvi mož zavoda Savus, sicer tudi izdajatelja spletnega portala z istim imenom, za katerim je že 21 oviratlonov, pravi, da si od politike ne obetajo veliko: »Ne od lokalne ne od državne. Vajeni smo se zanašati nase. Hvaležni smo za vsak odziv in pomoč, a pomembneje je, da nam vsako leto pomagajo prostovoljci, ki živijo z našimi prireditvami, in da se dober glas o nas vse bolj širi. Dober glas pa, vemo, seže daleč prek politike.«

    Adijo, sonce

    Z avtobusi so nas iz Hrastnika zapeljali do Ajnzerja, vhoda v trboveljski del nekdanjega Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Eni radovedni, drugi spoštljivi, tretji celo v strahu, vsi pa z naglavnimi svetilkami, smo vstopili v temačen rov, kjer so nekdaj odmevali koraki generacij rudarjev. Knapi so jim rekli. Rudarjenju pa knapovščina, ki je njim in njihovim družinam nekdaj, ko so se v premogovne sloje zajedali še s krampi, rezala zelo trd kruh. Tako trd, kot so znali knapi biti trdi do oblastnikov. Prav tam, na Ajnzerju, je ob štrajku v 90. letih proti energetskemu ministru poletela rudarska čelada ...

    Na poti nas je čakalo štirinajst ovir. FOTO: Bojan Šibila
    Na poti nas je čakalo štirinajst ovir. FOTO: Bojan Šibila

    Rov je bil mestoma osvetljen. V pričakovanju »hudih« ovir smo skoraj spregledali najbolj prijetno stran podzemne preizkušnje – Perkmandeljca, ki nas je tokrat pričakal z letvijo v roki, da krsti naše zadnjice. Z moških se je kot po pravilu prašilo bolj ... Še posebej če niso takoj zdrdrali znamenitega »gesla« iz dveh besed najtrše vseh knapovskih kletvic. Naj ju izdamo zanamcem. »Mat k...,« se glasi. Ker pa ga ni »štemplja« brez šilca žganega, je Perkmandeljc poskrbel še za to. In tudi zato, pravijo, je Marjan Frelih alias Mančo v vlogi zafrkljivega škrata že leta neprekosljiv.

    Z vsakim Jamatlonom so vse bolj »nabrušeni« tudi njegovi pripravljavci. Marko Planinc se spominja: »Prvi Jamatlon je bil adrenalinski, ker nismo vedeli, kako bo vse skupaj potekalo, saj smo vse postavljali na novo. Zdaj smo že utečena ekipa, ki ugotavlja, da na Jamatlon prihajajo udeleženci, ki nosijo vsak svojo zgodbo, bodisi da izhajajo iz Zasavja, da se vanj vračajo, prihajajo pa tudi tujci, ki delajo ali študirajo v Sloveniji, stalne ekipe iz Gradca in Zagreba ...« Še posebej ponosen je na letošnji rekord: na državljane s petnajstih koncev sveta.

    Meni pa, da jame tujcev ne privlačijo nič bolj kot domačinov: »Tudi Zasavce zanimajo. Mnogi se z njimi prvič srečajo šele na jesen življenja. Mladi, denimo, pravijo, da znajo šele po obisku jame prav ceniti delo staršev ali starih staršev, medtem ko je za Slovence iz drugih krajev, ki niso nikoli živeli z jamami ali ob njih, to neke vrste turistični cukrček, Jamatlon pa drugačna izkušnja, za dušo, za ljudi, ki hočejo nekaj več.« To več sta zlasti zasavska kulinarika in glasba po zasavskih taktih, ki vsakič pristavita mastno in glasno piko na Jamatlon.

    Srečno, Velenjčani!

    Ko so rudarji še kopali premog, so obiskovalcem vselej ponudili tobak – da ga požvečiš ali ponjuhaš. Velenjski rudarji, ki so tokrat skrbeli za varnost jamatloncev, tobaka niso ponujali. Z veseljem pa so z radovedno novinarsko ekipo Delovcev delili svoje vtise o jamah. Trboveljska je višja, širša in bolj zračna, je rekel prvi. Drugi jo je ocenil povsem nasprotno in je ne bi menjal za »svojo«, tretji pa je povedal, da je v velenjski jami še več kot 160 kilometrov aktivnih prog in da ne bo imel lahkega dela tisti, ki bi se spomnil, da jih opustijo – tako kot se je zgodilo zasavskim knapom ... Eden od teh je ob zadnjem štrajku leta 2014 rekel: »Mi se borimo za kruh, Velenjčani za češnjo na torti.« Kljub vsemu: Srečno, velenjski knapi!

    Ekipa Delovcev: nagrajeni jamatlonec, Pik as Ivan Potočnik (levo), Polona Malovrh in Uroš Esih FOTO: Branko Klančar
    Ekipa Delovcev: nagrajeni jamatlonec, Pik as Ivan Potočnik (levo), Polona Malovrh in Uroš Esih FOTO: Branko Klančar

    Na poti nas je čakalo štirinajst ovir. Ene smo preskočili, druge preplezali, pod tretjimi smo morali na kolena, izpod četrtih smo se rešili blatnih rokavic in komolcev, dobra telovadba za boke sta bili vstopanje in izstopanje iz parkiranih vozičkov za premog, užitek pa vožnja z reševalno gondolo, s katero so nekdaj prevažali ponesrečene rudarje – no, a le, če si sedel v njej, medtem ko sta jo tovariša jamatlonca požrtvovalno potiskala ...

    Toda najbolj »krvoločna« od vseh ovir je bila kakšnih deset metrov dolga cev premera približno 60 centimetrov. Da so na njenem koncu videli podgano, nas je opozoril velenjski »varuh jame«, vendar nas je kamerad Ivo takoj potolažil, da to ne drži in naj se raje pazimo velikega »voluharja« za sabo ...

    Sonce, tokrat hrastniško

    Ko smo po slabi uri namesto vlage začutili prepih in je prijetnih 15 stopinj Celzija zamenjal hladen zimski piš, smo vedeli, da je cilj blizu. Še zadnji 300-metrski vzpon po vpadniku Barbara, po katerem je leta 2014 po 80 urah, kolikor je trajal zadnji štrajk zasavskih knapov, prikorakalo skoraj 130 mož, in znova smo zagledali sonce! Tokrat hrastniško.

    Funšterc team iz Čeč, ki je moral za knapovsko malico iz funšterca in grenadirmarša ubiti 160 jajc. FOTO: Branko Klančar
    Funšterc team iz Čeč, ki je moral za knapovsko malico iz funšterca in grenadirmarša ubiti 160 jajc. FOTO: Branko Klančar

    Pod toplimi žarki smo premagali še dve nadzemski preizkušnji: za zdaj neolimpijsko disciplino v metu škornja Bata rikverc v kuolmkišto – Delovec Uroš je v polno zadel dvakrat – in pravo knapovsko malico s funštercem in grenadirmaršem. Zanju je Funšterc team iz Čeč, sestavljen iz četverice žensk in enega moškega, kot je povedala Nuša Gregorčič, porabil 160 jajc, 15 litrov radenske, 15 kilogramov moke, deset kilogramov testenin, trikrat toliko krompirja in enako količino čebule ter še 12 kilogramov ocvirkov za povrhu. Njihovi funšterci in grenadirmarši daleč naokrog slovijo kot najboljši. Po Nušinem je skrivnost v šporhetih na drva, ki so jih tudi tokrat pripeljali s seboj v dolino. In seveda v bukovih ter smrekovih drveh, v jajcih domačih, čečenskih kur in ocvirkih tamkajšnjih prašičev.

    Medtem ko so se še zadnji udeleženci Jamatlona krepčali pri Funšterc teamu, so jamatlonci iz 15 držav na odru govorili o svojih vtisih – vsak v svojem jeziku, in poskrbeli, da je mali Hrastnik postal globalna vas. Čisto doživetje je bilo prisluhniti angleščini, portugalščini, francoščini, italijanščini, balkanskim jezikom, nemščini, češčini, slovaščini, turščini in indijskemu jeziku v vsega nekaj minutah. In vsi so sporočali isto: Da sta Jamatlon in jama ta narbulš.

    Najbolj srčna ekipa: Robi Taler in Vesna Horvat, Prahistorik duo, našemljena v jamska človeka. Pripadel jima je naziv herc šafla. FOTO: Branko Klančar
    Najbolj srčna ekipa: Robi Taler in Vesna Horvat, Prahistorik duo, našemljena v jamska človeka. Pripadel jima je naziv herc šafla. FOTO: Branko Klančar

    Nagrajeni jamatlonci

    Najboljši metalec škornja Bata rikverc u kuolmkišto: Stane Kovač iz ekipe PGD Čemšenik

    Najboljši čas: Dolski copatarji I in II, PGD Čemšenik, Kumlanske šafle in Zvesta rudarja

    Pik as in Domfrca – najbolj izkušena udeleženca: Ivan Pavlič (Delovci) in Mojca Majerle (Hribovke)

    Lerhajer in lerhajerka – najmanj izkušena udeleženca: Jan Verbajs (Špukjn krbid) in Nelly Ojsteršek (Malo mešano)

    Udeleženca iz najbolj oddaljenega kraja: Benjamin North in Thatcher Tait s Tasmanije

    Jamska kura in Luftrajder – najbolj simpatična udeleženca: Špela Venc (Kumlanske šafle) in Mario Garcia Lopez (Cueva-Roo's)

    Najbolj srčna ekipa: Robi Taler in Vesna Horvat, Prahistorik duo, našemljena v jamska človeka. Pripadel jima je naziv herc šafla.

    Dritl kumarati ali najbolj tovariška ekipa: Petorčki v postavi Boštjan Pečjak, Rok Strahovnik, Marko Doberšek, Jani Sevšek in Denis Turnšek

    Hoznšajzerja – najbolj prestrašena udeleženca po izboru Perkmandeljca: Blaž Kos in Živa Bratkovič

    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Pristojni pri FIS po zmagi kaznovali Mikaelo Shiffrin

    Kakor poudarjajo odgovorni, pravila v alpskem smučanju veljajo za vse enako – tudi za največje ikone v tem športu.
    Miha Šimnovec 1. 12. 2025 | 23:01
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Avstrija

    Umor vplivnice: ubil jo je v transu, zdaj joče v celici

    Za medije je spregovorila odvetnica Slovenca, ki je po predaji Avstrijcem priznal umor Stefanie Pieper.
    Tomica Šuljić 1. 12. 2025 | 13:36
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Avstrija

    Umor vplivnice: zdaj se je v zagovoru pojavil še nož

    Potek kaznivega dejanja je kompleksen, za Delo pojasnjuje odvetnica Patrika M., ki je ubil avstrijsko vplivnico Stefanie.
    Tomica Šuljić 2. 12. 2025 | 11:15
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Stožice

    Zoran Janković razkril tudi skrivnost o Virantu

    Janković o Stožicah, investitorjih, Golobovi vladi, Logarju, Vučiću in sodnih postopkih pred volitvami 2026.
    1. 12. 2025 | 11:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako premagati fobijo, ki vam lahko prikrajša celo dober obrok

    Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIKI

    L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

    L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Smučanje

    Večina smučarskih poškodb se zgodi pri rekreativnih smučarjih

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samopreskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Novi zvezdi na podjetniškem nebu sta podjetji Unichem in NGEN

    Strokovna komisija je podelila naziv Delove podjetniške zvezde v kategoriji MSP podjetju z Vrhnike, v kategoriji velikih podjetij pa družbi iz Žirovnice.
    Milka Bizovičar, Vojko Urbančič 27. 11. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Didszuweit je predstavil inovacije v poslovanju Mastercarda

    Inspirativni trenutek na podelitvi je pripadel podpredsedniku za razvoj izdelkov in storitev pri Mastercardu.
    27. 11. 2025 | 20:15
    Preberite več

    Več iz teme

    ZasavjeHrastnikVelenjeturizemrudarstvo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Angleško prvenstvo

    Na trilerju v Londonu Haaland podrl Shearerjev rekord

    Na dvoboju med Fulhamom in Manchester Cityjem so s 5:4 slavili meščani. Pred današnjo tekmo Arsenala za topničarji zaostajajo le za dve točki.
    3. 12. 2025 | 07:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina in Rusija

         V živo: Putin: Rusija je pripravljena na vojno z Evropo

    Pogajanja o miru med Ukrajino in Rusijo so trajala pet ur, a kompromisa niso dosegli.
    3. 12. 2025 | 07:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Umor vplivnice

    Kdo je razvpita odvetnica Astrid Wagner? Branila je celo Fritzla

    Med njimi je tudi ljudožerec Alfred Ulrich, ki danes v zaporu kuha za Fritzla, tudi njenega klienta.
    3. 12. 2025 | 07:21
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Velika cimetka – cimetove rolice, ki dobijo obliko torte (VIDEO)

    Odkrijte recept za puhasto cimetovo torto z mehko notranjostjo, lepljivim vrtincem in božanskim kremnim prelivom. Popolna za decembrsko razvajanje.
    Jasmina Pirnar Krope 3. 12. 2025 | 07:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ruski plin

    Od jeseni 2027 popolna prepoved ruskega plina v EU, zagrožene tudi kazni

    Za dolgoročne pogodbe za uvoz LNG bo medtem prepoved veljala od 1. januarja 2027.
    3. 12. 2025 | 06:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Umor vplivnice

    Kdo je razvpita odvetnica Astrid Wagner? Branila je celo Fritzla

    Med njimi je tudi ljudožerec Alfred Ulrich, ki danes v zaporu kuha za Fritzla, tudi njenega klienta.
    3. 12. 2025 | 07:21
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Velika cimetka – cimetove rolice, ki dobijo obliko torte (VIDEO)

    Odkrijte recept za puhasto cimetovo torto z mehko notranjostjo, lepljivim vrtincem in božanskim kremnim prelivom. Popolna za decembrsko razvajanje.
    Jasmina Pirnar Krope 3. 12. 2025 | 07:06
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ruski plin

    Od jeseni 2027 popolna prepoved ruskega plina v EU, zagrožene tudi kazni

    Za dolgoročne pogodbe za uvoz LNG bo medtem prepoved veljala od 1. januarja 2027.
    3. 12. 2025 | 06:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Čist zrak

    Strokovnjaki opozarjajo na porast slabega počutja zaradi te prikrite nevarnosti

    Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    ZAVOD AKTIVNA STAROST

    Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

    Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznična pojedina

    Sladki trenutki z Deluxe: praznične sladice, ki jih morate pokusiti

    Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    SVET ILUSTRACIJ

    Kako nastajajo najbolj čarobne mojstrovine?

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    REŠITEV

    Slovenski gradbeni sektor na razpotju: kakšne spremembe nas čakajo?

    Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    »To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

    Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

    Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
    Promo Delo 30. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBER ZGLED

    Zakaj je Koroška postala zgled za Evropo

    Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
    Promo Slovenske novice 2. 12. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kaj storiti, ko potrkajo davčni inšpektorji

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

    Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljša investicija v vaše počutje

    WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    BODITE PREVIDNI

    Bodite previdni: to so klici, ki vam lahko zagrenijo življenje (video)

    Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Brezplačno do klimatske ali prezračevalne naprave

    Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    »Življenje je pot, zdravje je cilj!«

    Ena največjih globalnih groženj zdravju

    Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pot do brezogljičnega cementa v Sloveniji

    Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 10:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pošta

    Pošta Slovenije nudi eno izmed najbolj naprednih orodij za pošiljanje pošte

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Soseska Pod Šmarno goro: kjer hiša postane dom

    V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ne zapravi priložnosti

    Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Najstniki in britje – kako poenostaviti pomemben ritual vsakega mladeniča

    Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

    Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo