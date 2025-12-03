Ko so se rudarji poslovili, so prišli jamatlonci

Zasavski knapi so utihnili, namesto njih govorijo jamatlonci – in podzemlje spet živi. V soboto se je mali Hrastnik spremenil v globalno lingvistično vas, kjer so vsi v en glas zatrjevali, da so Jamatlon in jame the best, lo mejor, top, en iyisi ... ali po zasavsko – ta narbulš.

Nekoč so bili možje, ki so kopali pod zemljo, bila je zemlja, ki ni rodila, in bila je ruda, ki je, dokler je je bilo dovolj, tisočim zagotavljala ne najbolj zdravo, finančno pa precej dostojno življenje. Ko je je zmanjkalo, je ruda rodila upor. In uporu – pisalo se je leto 2014 – je sledil konec. Konec proizvodnje v trboveljskem in hrastniškem rudniku, konec nohšihtov, konec ur, ko se je premogov prah usedal na kožo in v zavest rudarjev. Rovi so opusteli, stroji in krampi so se ustavili, podzemlje je za nekaj časa umolknilo. Dokler ga niso odkrili poletni oziroma zimski jamatlonci ...

Ti so se v soboto že enaindvajsetič podali v zasavske jame po adrenalin in po utrip preteklosti, v kateri je danes domala neznana vrednota po imenu kameradšaft reševala celo življenja. Za obisk podzemlja se niso odločili zato, da bi dvesto metrov pod zemljo kopali premog, ki je več kot dve stoletji grel domove, desetletja pa gorel tudi v elektrarniški peči, temveč da bi na dobrih pet kilometrov dolgi poti pod Trbovljami in Hrastnikom začutili, kako je, ko korak odmeva med mokrimi stenami, ko noga za hip obstane v blatu med tirnicami, ko dihaš zrak, ki ima čisto poseben vonj, ko kilometre stran od Postojnske jame gledaš nastajajoče kapnike in ko moraš na zadnjih metrih strmine, ki te po vpadniku Barbara končno spet pripelje na svetlo, priznati, da pod zemljo čas teče drugače.

Turisti namesto knapov

Dobili smo se pred upravno zgradbo nekdanjega rudnika v Hrastniku: 271 izzivov željnih obiskovalcev v 72 ekipah iz 15 držav. Tudi Delovci smo bili med njimi. Častno pokroviteljstvo nad prireditvijo je prevzel minister za naravne vire in prostor Jože Novak, ki se je tistega dne z Zasavci prišel pogovarjat tudi na temo turizma. »Ko se rudnik zapre, se življenje ne sme ustaviti,« je minister dejal sicer v kontekstu predloga zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, ki ga je vlada sprejela minuli teden. Zaradi ne najboljših izkušenj z zapiranjem svojih jam se Zasavje podpiše pod njegove besede. Tako kot se je država nekoč pod obtožbe, da je v zasavskih jamah poniknilo več sto milijonov evrov ...

Perkmandeljc, Marjan Frelih - Mančo, je jamatloncem izprašil zadnjice. FOTO: Branko Klančar

Na srečo tako država kot Zasavje v zasavskih jamah, četudi zaprtih, še vedno vidita prihodnost. Kot je na Jamatlonu dejal Hrastničan in vodja piara pri ministru Novaku Jani Medvešek, novela zakona o rudarstvu, o kateri se je ravno končala javna obravnava, med drugim omogoča, da se tudi zaprti rudniški podzemni objekti lahko uporabljajo v turistične, kulturne in športne namene. Zasavske občine in regionalna razvojna agencija so zelo zainteresirane za sprejetje zakonodaje, ki bo podlaga neštetim možnostim, je še navrgel.

Bo torej zakon v prihodnje lajšal tudi delo organizatorjem Jamatlona? Marko Planinc, idejni oče Jamatlona in prvi mož zavoda Savus, sicer tudi izdajatelja spletnega portala z istim imenom, za katerim je že 21 oviratlonov, pravi, da si od politike ne obetajo veliko: »Ne od lokalne ne od državne. Vajeni smo se zanašati nase. Hvaležni smo za vsak odziv in pomoč, a pomembneje je, da nam vsako leto pomagajo prostovoljci, ki živijo z našimi prireditvami, in da se dober glas o nas vse bolj širi. Dober glas pa, vemo, seže daleč prek politike.«

Adijo, sonce

Z avtobusi so nas iz Hrastnika zapeljali do Ajnzerja, vhoda v trboveljski del nekdanjega Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Eni radovedni, drugi spoštljivi, tretji celo v strahu, vsi pa z naglavnimi svetilkami, smo vstopili v temačen rov, kjer so nekdaj odmevali koraki generacij rudarjev. Knapi so jim rekli. Rudarjenju pa knapovščina, ki je njim in njihovim družinam nekdaj, ko so se v premogovne sloje zajedali še s krampi, rezala zelo trd kruh. Tako trd, kot so znali knapi biti trdi do oblastnikov. Prav tam, na Ajnzerju, je ob štrajku v 90. letih proti energetskemu ministru poletela rudarska čelada ...

Na poti nas je čakalo štirinajst ovir. FOTO: Bojan Šibila

Rov je bil mestoma osvetljen. V pričakovanju »hudih« ovir smo skoraj spregledali najbolj prijetno stran podzemne preizkušnje – Perkmandeljca, ki nas je tokrat pričakal z letvijo v roki, da krsti naše zadnjice. Z moških se je kot po pravilu prašilo bolj ... Še posebej če niso takoj zdrdrali znamenitega »gesla« iz dveh besed najtrše vseh knapovskih kletvic. Naj ju izdamo zanamcem. »Mat k...,« se glasi. Ker pa ga ni »štemplja« brez šilca žganega, je Perkmandeljc poskrbel še za to. In tudi zato, pravijo, je Marjan Frelih alias Mančo v vlogi zafrkljivega škrata že leta neprekosljiv.

Z vsakim Jamatlonom so vse bolj »nabrušeni« tudi njegovi pripravljavci. Marko Planinc se spominja: »Prvi Jamatlon je bil adrenalinski, ker nismo vedeli, kako bo vse skupaj potekalo, saj smo vse postavljali na novo. Zdaj smo že utečena ekipa, ki ugotavlja, da na Jamatlon prihajajo udeleženci, ki nosijo vsak svojo zgodbo, bodisi da izhajajo iz Zasavja, da se vanj vračajo, prihajajo pa tudi tujci, ki delajo ali študirajo v Sloveniji, stalne ekipe iz Gradca in Zagreba ...« Še posebej ponosen je na letošnji rekord: na državljane s petnajstih koncev sveta.

Meni pa, da jame tujcev ne privlačijo nič bolj kot domačinov: »Tudi Zasavce zanimajo. Mnogi se z njimi prvič srečajo šele na jesen življenja. Mladi, denimo, pravijo, da znajo šele po obisku jame prav ceniti delo staršev ali starih staršev, medtem ko je za Slovence iz drugih krajev, ki niso nikoli živeli z jamami ali ob njih, to neke vrste turistični cukrček, Jamatlon pa drugačna izkušnja, za dušo, za ljudi, ki hočejo nekaj več.« To več sta zlasti zasavska kulinarika in glasba po zasavskih taktih, ki vsakič pristavita mastno in glasno piko na Jamatlon.

Srečno, Velenjčani!

Ko so rudarji še kopali premog, so obiskovalcem vselej ponudili tobak – da ga požvečiš ali ponjuhaš. Velenjski rudarji, ki so tokrat skrbeli za varnost jamatloncev, tobaka niso ponujali. Z veseljem pa so z radovedno novinarsko ekipo Delovcev delili svoje vtise o jamah. Trboveljska je višja, širša in bolj zračna, je rekel prvi. Drugi jo je ocenil povsem nasprotno in je ne bi menjal za »svojo«, tretji pa je povedal, da je v velenjski jami še več kot 160 kilometrov aktivnih prog in da ne bo imel lahkega dela tisti, ki bi se spomnil, da jih opustijo – tako kot se je zgodilo zasavskim knapom ... Eden od teh je ob zadnjem štrajku leta 2014 rekel: »Mi se borimo za kruh, Velenjčani za češnjo na torti.« Kljub vsemu: Srečno, velenjski knapi!

Ekipa Delovcev: nagrajeni jamatlonec, Pik as Ivan Potočnik (levo), Polona Malovrh in Uroš Esih FOTO: Branko Klančar

Na poti nas je čakalo štirinajst ovir. Ene smo preskočili, druge preplezali, pod tretjimi smo morali na kolena, izpod četrtih smo se rešili blatnih rokavic in komolcev, dobra telovadba za boke sta bili vstopanje in izstopanje iz parkiranih vozičkov za premog, užitek pa vožnja z reševalno gondolo, s katero so nekdaj prevažali ponesrečene rudarje – no, a le, če si sedel v njej, medtem ko sta jo tovariša jamatlonca požrtvovalno potiskala ...

Toda najbolj »krvoločna« od vseh ovir je bila kakšnih deset metrov dolga cev premera približno 60 centimetrov. Da so na njenem koncu videli podgano, nas je opozoril velenjski »varuh jame«, vendar nas je kamerad Ivo takoj potolažil, da to ne drži in naj se raje pazimo velikega »voluharja« za sabo ...

Sonce, tokrat hrastniško

Ko smo po slabi uri namesto vlage začutili prepih in je prijetnih 15 stopinj Celzija zamenjal hladen zimski piš, smo vedeli, da je cilj blizu. Še zadnji 300-metrski vzpon po vpadniku Barbara, po katerem je leta 2014 po 80 urah, kolikor je trajal zadnji štrajk zasavskih knapov, prikorakalo skoraj 130 mož, in znova smo zagledali sonce! Tokrat hrastniško.

Funšterc team iz Čeč, ki je moral za knapovsko malico iz funšterca in grenadirmarša ubiti 160 jajc. FOTO: Branko Klančar

Pod toplimi žarki smo premagali še dve nadzemski preizkušnji: za zdaj neolimpijsko disciplino v metu škornja Bata rikverc v kuolmkišto – Delovec Uroš je v polno zadel dvakrat – in pravo knapovsko malico s funštercem in grenadirmaršem. Zanju je Funšterc team iz Čeč, sestavljen iz četverice žensk in enega moškega, kot je povedala Nuša Gregorčič, porabil 160 jajc, 15 litrov radenske, 15 kilogramov moke, deset kilogramov testenin, trikrat toliko krompirja in enako količino čebule ter še 12 kilogramov ocvirkov za povrhu. Njihovi funšterci in grenadirmarši daleč naokrog slovijo kot najboljši. Po Nušinem je skrivnost v šporhetih na drva, ki so jih tudi tokrat pripeljali s seboj v dolino. In seveda v bukovih ter smrekovih drveh, v jajcih domačih, čečenskih kur in ocvirkih tamkajšnjih prašičev.

Medtem ko so se še zadnji udeleženci Jamatlona krepčali pri Funšterc teamu, so jamatlonci iz 15 držav na odru govorili o svojih vtisih – vsak v svojem jeziku, in poskrbeli, da je mali Hrastnik postal globalna vas. Čisto doživetje je bilo prisluhniti angleščini, portugalščini, francoščini, italijanščini, balkanskim jezikom, nemščini, češčini, slovaščini, turščini in indijskemu jeziku v vsega nekaj minutah. In vsi so sporočali isto: Da sta Jamatlon in jama ta narbulš.

Najbolj srčna ekipa: Robi Taler in Vesna Horvat, Prahistorik duo, našemljena v jamska človeka. Pripadel jima je naziv herc šafla. FOTO: Branko Klančar