Konec tedna, ko vrata odprejo varaždinska dvorišča

Ta konec tedna bo za obiskovalce Varaždina odprlo 17 dvorišč v središču starega mestnega jedra. Festival varaždinskih dvorišč pripravljajo že enajsto leto in je le del dogajanja, s katerim želijo v mesto z zgodovino, dolgo skoraj tisoč let, pritegniti turiste. Eden od vrhuncev je Špancirfest, ki ga sicer pripravljajo konec avgusta.

Kot prvo omembo mesta, takrat pod imenom Garestin, navajajo letnico 1181. Slabih trideset let pozneje je postal Varaždin svobodno kraljevsko mesto, prvo v celinski Hrvaški, med letoma 1767 in 1776 je bilo celo glavno mesto Hrvaške – vse do uničujočega požara, ki je mesto povsem opustošil in še vedno nosi posebno mesto v zgodovini.

Po lokalni legendi je ogenj zanetil 14-letni deček, ki je pomagal na kmečkem dvorišču in kljub prepovedi kajenja kadil tobak, ker ga je bolel zob (takrat so namreč verjeli, da ima tobak zdravilne lastnosti). Po spletu okoliščin je vznemiril svinjo, ki se je pognala za njim, ter med begom padel v kup slame. Ogenj se je zaradi vetra hitro razširil, situacijo je še poslabšala eksplozija smodnika. Gorelo je menda cele tri dni in v tem času je ostala brez doma večina Varaždincev. Po katastrofi je mestna uprava okoliške občine zaprosila za pomoč, davčne olajšave in posojilo jim je odobrila tudi cesarica Marija Terezija in začela se je velika obnova.

Najprepoznavnejša stavba Varaždina, pravzaprav kar njegov simbol, je Stari grad, gotsko-renesančna utrdba, v kateri danes domuje zgodovinski muzej z več kot tisoč eksponati. FOTO: Mitja Felc

Pa nesrečni Jakob? Po požaru je bil obsojen na dvanajst udarcev z bičem na glavnem trgu Varaždina in dvanajst udarcev z bičem v njegovi rojstni vasi Sračinec. Tam na dogodek še vedno spominja posebno obeležje z dečkom, ki beži pred svinjo.

Intimni prostori starega mesta

Staro mestno jedro Varaždina ima še danes podobo, kot jo je dobilo po tistem požaru, in del tega so tudi dvorišča, skrivnostni zasebni kotički, ki vzbujajo radovednost mimoidočih. To so bodisi dvorišča zasebnih bivališč ali različnih institucij, kot je palača varaždinske županije, ki so večinoma zaprta, a izjemna. Ko se ti intimni prostori odprejo, se razkrijejo povsem druge dimenzije življenja v mestu, je povedala Jelena Toth, direktorica mestne turistične skupnosti, zato so jih želeli pokazati tudi obiskovalcem.

Festival so prvič pripravili pred enajstimi leti, a so želeli ob tem pokazati še, kaj vse mesto nudi. Vsako dvorišče tako dobi v času festivala tudi neko svojo vsebino, od ekologije in znanosti do dediščine in umetnosti; letos bodo odprli 17 dvorišč in pripravili kar 80 programov. Kot je poudarila Jelena Toth, želijo s tem festivalom tudi ustvarjati spomine, ki jih obiskovalci odnesejo iz mesta – in se zaradi tega nekateri že vračajo.

Jutri se začenja festival varaždinskih dvorišč. FOTO: Mario Knor

Najprepoznavnejša stavba Varaždina, pravzaprav kar njegov simbol, je Stari grad, gotsko-renesančna utrdba, v kateri danes domuje zgodovinski muzej z več kot tisoč eksponati, ki pripovedujejo o preteklosti in življenju Varaždincev. Trdnjava je bila prvič omenjena, konec 14. stoletja je prišla v last grofov Celjskih, zato je posredno povezana tudi s slavno ljubezensko zgodbo Veronike Deseniške in Friderika II. Celjskega. Varaždin z okolico je sicer bogat z gradovi in utrdbami, med najbolj znanimi je seveda Trakoščan, a tam so še številni drugi, ki so jih povezali v zgodbo z naslovom Sto dvorcev severne Hrvaške.

Rdeča nit, s katerimi želijo privabiti goste, sta prav zgodovina in kulturna dediščina, je poudaril Goran Mališ, direktor Turistične skupnosti varaždinske županije​, a tudi z naravnimi znamenitostmi. Na območju županije je 20 zaščitenih območij, med drugim je zanimiv Arboretum Opeka, kjer je mogoče najti 3000 različnih rastlinskih vrst z vsega sveta, tam je tudi najvišja gora hrvaškega Zagorja, Ivančica.

Vrata bo odprlo 17 dvorišč FOTO: Mario Knor

»Slovencem je sicer težko reči, da je nekaj, kar je visoko 1602 metra, gora, a to je to, kar imamo, in s tem se moramo pohvaliti,« se je pošalil Mališ na nedavni predstavitvi. Goste iz Slovenije, kot je dodal, prav tako pritegnejo kolesarske steze, državi povezuje tudi reka Drava, kjer prav tako pripravljajo različne aktivnosti, kot sta raftanje in supanje.

Bučno olje, varaždinsko zelje ...

Na prvem mestu med gosti varaždinske županije, ki so jo uporabniki bookinga razglasili za najprisrčnejšo na Hrvaškem, so tako kot drugod po Hrvaškem Nemci, na drugem se izmenjujejo Poljaki in Slovenci. Slednji so, kot je dejal sogovornik, pomembni prav zaradi tega, ker se vračajo tako zaradi rekreacije kot tudi zaradi kulinarike, ki jim je blizu.

Slovenci, zlasti iz severovzhodnega dela države, zelo dobro poznajo bučno olje in varaždinsko zelje, številna vina, kot je rizling, in jedi, je našteval, prav tako državi povezuje naklonjenost do čipka – hrvaška posebnost je lepoglavska čipka. Vse bolj poznan je tudi njihov Špancirfest, ki vsako leto privabi več kot 300.000 gostov, prav tako njegova adventna izvedba, med katero je zaslovel njihov dedek Mraz, in še nekateri drugi dogodki, s katerimi želijo privabiti goste zunaj poletne sezone.

Varaždin leži na stičišču štirih pokrajin: Štajerske, Medžimurje, hrvaškega Zagorja in Podravine. FOTO: Turizem Varaždina

»Hrvaško dolgo vsi povezovali z morjem in poletjem, le malo kdo je poznal notranjost. Toda tudi sever države ima kaj za ponuditi, in to ponuja vse leto,« je dejal Mališ. Trenutno gostje v povprečju ostanejo dva dneva, a zlasti tiste, ki prihajajo le na dnevne izlete, bi radi prepričali, da ostanejo kakšen dan več, prenočijo v kateri od 250 počitniških domov, kolikor jih je urejenih na tem območju, ter raziščejo okolico – mesto Lepoglava, ki ni le le domovanje njihove najpreproznavnejše čipke, ampak tudi prve hrvaške gimnazije in vseučilišča, Ivanec in okoliške naravne danosti, Novi Marof, Ludbreg z znamenitim dvorcem Batthyany, Trakoščan, severno Zagorje ali Varaždinske toplice, kjer so se namakali že stari Rimljani.